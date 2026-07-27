¡Doblemente campeones! Colombia domina el rugby 7 de los Juegos Centroamericanos 2026

Tanto el equipo masculino como femenino de Colombia se quedó con la medalla de oro del rugby 7 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Colombia, campeón de Rugby 7 | Ministerio del Deporte

Este lunes 27 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de rugby 7 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Colombia fue una de las delegaciones más protagonistas en esta disciplina. Pues, los colombianos estuvieron en la final tanto femenina como masculina en búsqueda de una nueva medalla de oro. Resultado que a la postre los haría celebrar por duplicado.

Después del medio día se dio inicio a la primera final de este deporte. En Santo Domingo, República Dominicana, los equipos femeninos de Colombia y México se dieron cita en la gran final de los Juegos Centroamericanos. La ‘tricolor’ saltó al terreno de juego con Carol Carmona, Daniela Álzate, Isabella Henry, Laura Mejía, Leidy Soto, Madi Córdoba y Valentina Tapias.

Por su parte, las aztecas presentaron una alineación con Aimee Ramos, Argelia Rodríguez, Gloria Espíndola, Isabela González, Karla Ortiz, Laura Rodríguez y María Jiménez. El partido empezó con una arremetida ‘cafetera’ y en el primer tiempo casi que se liquidó el encuentro.

Colombia suma su séptimo y octavo oro en los Juegos Centroamericanos 2026

Con un marcador de 10-0 terminó el primer tiempo entre Colombia y México. De ahí, solo restaba descubrir su las colombianas iban a seguir con el mismo ímpetu o iban a tomar una actitud de especulación. La segunda mitad despejó cualquier duda y el acumulado fue de 27-0.

Carol Carmona fue la gran figura de la ‘tricolor’ con más de 10 puntos anotados. Laura Mejía fue la segunda máxima anotados con siete puntos. Así mismo, Daniela Álzate junto a Madi Córdoba celebraron cinco tantos cada una. Dicho esto, Colombia se quedó con la medalla de oro de Rugby 7 femenino tras vencer a México por un marcador de 27-0.

Colombia celebra en el rugby de los Juegos Centroamericanos 2026

Así como lo hizo el equipo femenino, los hombres no se quisieron quedar atrás. La Selección Colombia masculina de rugby 7 se quedó con la medalla de oro. La gran final de esta categoría enfrentó a los ‘cafeteros’ ante la siempre difícil Venezuela. No obstante, con creces, los colombianos vencieron por un marcador de 26-0 y se quedaron con el primer lugar.

Alejandro Guisao, Andrés Mosquera, Andrés Téllez, Jhon Urrutia, Juan Romero, Luis Giraldo y Bryant Guzmán, fueron los titulares de Colombia. La primera mitad dejo un resultado de 19-0 y el segundo tiempo terminó sella la consagración colombiana con un 26 a cero.

Jhon Urrutia fue la gran figura con nueve anotaciones, Juan Romero le quiso seguir el paso, pero se quedó a dos tantos del capitán. Y, por su parte, Andrés Téllez y Alejandro Guisao, aportaron cinco tantos cada uno. Así las cosas, Colombia sumo dos medallas de oro en el rugby de los Juegos Centroamericanos y llegó a tres preseas doradas en deportes de conjunto.

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