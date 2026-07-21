Conor McGregor y la gran pregunta: ¿puede volver después de una rotura de ligamentos?

El irlandés enfrenta meses de rehabilitación tras romperse el LCA y el menisco por segunda vez en su carrera.

El irlandés tendrá casi un año de recuperación | IAN MAULE / GETTY IMAGES VIA AFP

Conor McGregor confirmó lo que muchos temían tras su breve pelea contra Max Holloway en el UFC 329, una rotura del ligamento cruzado anterior acompañada de una lesión de menisco que lo obliga a replantear por completo su regreso a las artes marciales mixtas. El irlandés, de 38 años, fue operado la semana pasada y ya proyecta su vuelta al octágono para el próximo verano, aunque el camino no será nada sencillo.

La lesión que marca la carrera de McGregor

Lo que hace especialmente llamativo este episodio es que no es la primera vez que McGregor sufre este tipo de daño en la rodilla, ya que en 2013, durante su primer combate contra el propio Holloway, se rompió el ligamento cruzado de la pierna contraria. El propio peleador lo resumió sin filtros en su cuenta oficial, “Fue el ligamento cruzado anterior y el menisco. Es la misma lesión que sufrí en la primera pelea contra Holloway, solo que esta vez en la pierna contraria. Es algo bastante impactante”, compartió el irlandés en redes sociales.

Update: It was acl and meniscus. It is the same injury as the first Holloway fight, only this time the opposite leg. Quite shocking. I returned to competition within 9 months to fight Diego Brandao back then. With today’s regenerative medicine advancements and improved training… pic.twitter.com/2Me14ayIgh — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 19, 2026

Esa coincidencia entre ambos rivales convierte la historia en algo casi cinematográfico, pero también encienden las alarmas sobre el desgaste físico acumulado tras años de competencia de alto nivel.

La edad juega un papel enorme en este proceso, porque un cuerpo de 38 años no responde igual que uno de 25 frente a una cirugía de rodilla tan invasiva. Los especialistas en medicina deportiva suelen señalar que la recuperación completa de tejido conectivo se vuelve más lenta con el paso de los años, y sumarle una segunda lesión de ligamentos en la otra pierna añade una capa extra de incertidumbre sobre la estabilidad futura de ambas extremidades.

¿Puede repetir la hazaña de 2013?

McGregor mismo trajo a la conversación su propio precedente, recordando que después de aquella lesión regresó a competir en solo nueve meses para enfrentar a Diego Brandao. En sus palabras, “En aquella ocasión, regresé a la competición en un plazo de 9 meses para pelear contra Diego Brandao. Con los avances actuales en medicina regenerativa y los nuevos métodos de entrenamiento, creo que es totalmente posible volver el próximo verano”, publicó en sus redes sociales.

El irlandés confía en que los avances en medicina regenerativa y los métodos de entrenamiento actuales compensen el paso del tiempo.

Sin embargo, replicar ese plazo relámpago no depende solo de voluntad. Repetir una lesión similar en la pierna opuesta genera un patrón preocupante, ya que sugiere una carga biomecánica repetitiva más que un simple accidente aislado. Aun así, McGregor ya reporta avances alentadores, caminando sin muletas y trabajando en máquina de extensión de pierna sin molestias, según contó él mismo, “Ya camino sin muletas. El otro día hice ejercicios en la máquina de extensión de piernas sin ningún problema. Así que puedo caminar sin ayuda y activar el cuádriceps bajo resistencia. Todo va muy bien”, agregó.

Lo que se viene ahora para McGregor son meses de enfoque total en la recuperación, dejando en pausa cualquier otra prioridad de su carrera. El propio plan que él mismo trazó, cirugía, rehabilitación, retorno a la práctica de artes marciales y una nueva oportunidad de pelea, deja claro que no hay espacio para atajos ni distracciones. Esa es, por ahora, la verdadera pelea que McGregor tiene por delante en los próximos meses, ganarle tiempo al cuerpo sin perder la cabeza en el intento.

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