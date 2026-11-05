Nikola Jokic: el mejor jugador de la NBA que ha estado en Mexico City Games

Harden, Barkley, Nowitzki, Rose y Westbrook han sido otros ganadores del MVP que disputan un juego de la Asociación en territorio mexicano, pero el serbio les supera en logros

Nikola Jokic, sexto MVP de la NBA que juega en México | Imago7, OMAR TORRES/AFP

En la historia de la NBA, solo tres jugadores han promediado un triple doble (10 o más puntos, rebotes y asistencias por partido) en una temporada. Solo nueve han ganado tres veces el premio al Jugador Más Valioso. El único en ambas, listas, Nikola Jokic, estará presente el sábado en el NBA Mexico City Game 2026, cuando los Denver Nuggets se midan a los Indiana Pacers en la Arena CDMX.

Será el partido número 16 de temporada regular NBA en México, el país que más veces ha recibido a la Asociación fuera de Estados Unidos y Canadá. Desde el primer juego entre Rockets y Mavericks en diciembre de 1997, una larga lista de estrellas ha pisado las duelas mexicanas: Luka Doncic, Manu Ginobili, Kawhi Leonard, Pau Gasol, Devin Booker… pero ninguno tiene el CV del Joker.

En 11 temporadas previas en la NBA, Jokic acumula seis selecciones al primer equipo ideal All NBA (con dos apariciones en el segundo equipo ideal), ocho veces participó en el Juego de Estrellas, ganó tres veces el premio al Jugador Más Valioso (uno de 9 jugadores en la historia con tres galardones) y tiene un campeonato de la NBA, en 2023, en unas Finales en las que fue también el MVP. Promedió un triple doble en dos temporadas (2025 y 2026) y en el último partido, alcanzó su triple doble número 201 en su carrera, con lo que está a nueve de ser el rey de la triple decena en la Asociación. Y como si esto no fuera suficiente, tiene dos medallas de los Juegos Olímpicos con Serbia: plata en 2016 y bronce en 2024.

Aunque los Nuggets no comenzaron la temporada de la mejor manera, Jokic está teniendo otra temporada sobresaliente. Promedia 23.4 puntos por partido, con 9.7 rebotes y 9.3 asistencias, el único jugador que está en el Top 10 de las últimas dos estadísticas en el inicio de la campaña.

Nikola Jokic, sexto MVP de la NBA que juega en la CDMX

El serbio es el primer múltiple ganador del MVP de la NBA que jugará en la CDMX y sexto que ganó al menos un premio al Jugador Más Valioso. La historia la comenzó Charles Barkley, MVP en 1993 con los Phoenix Suns, quien estuvo presente en el primer partido de temporada regular de la NBA en territorio mexicano, la victoria de sus Rockets 108-106 ante los Mavericks del 6 de diciembre de 1997 en el Palacio de los Deportes. Sir Charles terminó con un doble doble.

En el segundo partido de la NBA en México, el Rockets-Timberwolves del 12 de noviembre de 2014 disputado en la Arena CDMX, contó con la presencia de James Harden. ‘La Barba’ todavía no había ganado el MVP (lo haría en la 17/18) y sumó una doble decena en la victoria 113-101 de Houston.

El 12 de enero de 2017, Dirk Nowitzki, MVP en 2007, anotó 18 puntos en la victoria 113-108 de los Mavericks ante los Suns, en la que sería su penúltima temporada en la NBA. Antes de terminar ese año, Oklahoma City se midió a los Nets y Russell Westbrook, quien era el MVP reinante tras promediar un triple doble en la 16/17, jugó en la CDMX. Tiene el récord de puntos entre los cinco, con 31 puntos, pero se convirtió en el primero en caer, 100-95 ante los Brooklyn Nets.

El último MVP en jugar en México fue Derrick Rose, ganador del premio en 2011, quien jugó con los Pistons ante los Mavericks el 12 de diciembre de 2019, anotando 19 puntos desde la banca, aunque Detroit perdió 122-111.

Estadísticas de las estrellas NBA en México | Claro Sports

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Los 50 All Stars de la NBA en México

En todos los partidos previos de la NBA en México, sea de pretemporada o de fase regular, hemos visto a 50 jugadores que participaron en al menos un Juego de Estrellas. Nikola Jokic (8 apariciones en el All Star Game), Pascal Siakam (4) y Jamal Murray (1) elevarán la lista a 53, que hubieran sido más de no ser porque Tyrese Haliburton está lesionado. Uno de los jugadores que estarán con los Nuggets, DeMar DeRozan, ya estuvo en la CDMX anteriormente con los Spurs.