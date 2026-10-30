Karim López debuta en la victoria de los Grizzlies: es el séptimo mexicano que juega en la NBA

El basquetbolista mexicano disputó sus primeros minutos en la NBA ante Portland y se sumó a una lista que comenzó con Horacio Llamas en 1997

Karim López debuta con Memphis Grizzlies | CAMERON BROWNE /GETTY IMAGES VIA AFP

Karim López escribió su nombre en la historia del básquetbol mexicano al debutar en la NBA con los Memphis Grizzlies, durante la victoria de su equipo por 124-103 sobre los Portland Trail Blazers, este jueves 29 de octubre. El jugador disputó dos minutos y 33 segundos, consiguió un rebote y falló su único intento de triple.

Con su aparición, López se convirtió en el séptimo jugador de origen mexicano en disputar un partido de la NBA, considerando también a los mexicoamericanos Juan Toscano-Anderson y Jaime Jaquez Jr. Su debut llegó casi tres décadas después de que Horacio Llamas abriera el camino para los basquetbolistas nacionales en 1997.

El estreno de López se produjo en un encuentro que permitió a Memphis mantener su paso sin derrotas en el inicio de la temporada 2026-27. Los Grizzlies superaron a Portland por una diferencia de 21 puntos y colocaron su registro en cinco victorias y ninguna derrota, para permanecer entre los dos equipos que todavía no conocen la derrota en la campaña.

¡QUÉ ORGULLO! 🥹👏 Así fue el debut de Karim López con los Memphis Grizzlies. 🇲🇽🐻 https://t.co/ybAhIBN13U — NBA MÉXICO (@NBAMEX) October 30, 2026

Uno de los jugadores que ha contribuido al arranque de Memphis es Ty Jerome. El base llegó al compromiso con promedios de 29.8 puntos y 6.5 asistencias, después de comenzar la temporada con una actuación de 45 unidades frente al Utah Jazz. Su producción ofensiva ha acompañado los resultados del conjunto de Tennessee, que ahora suma otra victoria mientras incorpora a López a su rotación.

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¿Cómo fue el debut de Karim López en comparación con los otros mexicanos de la NBA?

La primera participación de Karim López tuvo una duración de 2:33 minutos, tiempo en el que registró un rebote y un intento de tres puntos sin convertir. Su actuación fue una de las más breves entre los siete jugadores mexicanos y de ascendencia mexicana que han llegado a la NBA.

Horacio Llamas fue el primero en debutar, el 2 de marzo de 1997, cuando Phoenix Suns derrotó 109-108 a Dallas Mavericks en tiempo extra. El pívot participó durante 3:34 minutos en el segundo cuarto y terminó con dos puntos y un rebote, además de convertir su único lanzamiento de campo.

Así le fue a los mexicanos en su debut en la NBA | Claro Sports

Tres años después, Eduardo Nájera tuvo el estreno con mayor participación y producción estadística entre los integrantes de esta lista. El 31 de octubre de 2000, el chihuahuense comenzó como titular con Dallas Mavericks frente a Milwaukee Bucks. En 22:31 minutos consiguió 10 puntos, cuatro rebotes, una asistencia y dos robos, con cuatro encestes en siete intentos de campo, aunque su equipo perdió 97-93.

Gustavo Ayón debutó el 1 de enero de 2012, cuando su equipo cayó 96-80 ante Sacramento Kings. El nayarita permaneció 2:03 minutos en la cancha y no registró puntos. Por su parte, Jorge Gutiérrez tuvo su primera aparición el 9 de marzo de 2014 con Brooklyn Nets, en una victoria de 104-89 sobre Sacramento. Disputó 4:48 minutos, anotó un punto desde la línea de tiros libres y consiguió un robo.

La lista también incluye a dos jugadores mexicoestadounidenses. Juan Toscano-Anderson debutó el 8 de febrero de 2020 con Golden State Warriors en una derrota de 125-120 ante Los Angeles Lakers. En 19:27 minutos sumó cinco puntos, tres rebotes y dos asistencias, además de convertir su único triple.

El caso más reciente antes de López fue el de Jaime Jaquez Jr, quien debutó con Miami Heat el 25 de octubre de 2023. En la victoria de 103-102 sobre Detroit Pistons, el alero terminó con seis puntos, dos rebotes, dos asistencias y dos robos en 13:11 minutos, con tres tiros de campo convertidos en tres intentos.

Para Karim López, el debut representa el comienzo de su trayectoria en la NBA. Su primera aparición se produjo en un equipo que inició la temporada con cinco triunfos consecutivos y que buscará mantener ese rendimiento durante los siguientes compromisos.