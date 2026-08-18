Liga MX femenil reacciona a los comentarios ofensivos contra jugadoras del Cruz Azul

A través de un comunicado, el organismo rechaza expresiones de violencia verbal, machismo y sexualización contra las futbolistas cementeras tras ataques en redes

Liga MX Femenil alza la voz por ataques contra futbolistas de Cruz Azul. | Imago 7

La Liga MX Femenil fijó postura después de la difusión de comentarios ofensivos contra jugadoras de Cruz Azul en plataformas digitales. El organismo rechazó cualquier expresión de violencia, discriminación, machismo y sexualización hacia las futbolistas y anunció que trabajará junto con su Comité de Género para atender este tipo de situaciones.

El caso tomó fuerza en redes sociales después de que circularan fragmentos de un programa en el que se realizaron comentarios contra integrantes del equipo femenil de Cruz Azul. Las expresiones provocaron respuestas desde el propio club y posteriormente llevaron a la Liga MX Femenil a emitir un posicionamiento conjunto con sus equipos.

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Liga MX Femenil rechaza violencia y discriminación

A través de un comunicado, la Liga MX Femenil estableció una diferencia entre la crítica deportiva y las expresiones que atacan o denigran a las futbolistas. El organismo señaló de manera textual:

“Ante recientes declaraciones y expresiones difundidas en redes sociales que atentan contra el respeto y la dignidad de nuestras futbolistas, la Liga Femenil BBVA y sus clubes manifiestan lo siguiente: En la Liga Femenil BBVA creemos que el futbol puede generar pasión, debate y opiniones distintas. Lo que no puede generar ni justificar es violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres. La crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración, no. Por eso, todos los que formamos parte de esta Liga, rechazamos cualquier manifestación de violencia verbal, machismo, sexualización o descalificación hacia nuestras jugadoras. Porque detrás de cada camiseta hay mujeres que trabajan, compiten y han dedicado años de esfuerzo para construir su lugar en el futbol.

“La Liga Femenil BBVA y sus clubes trabajaremos de manera conjunta con nuestro Comité de Género y exhortamos a las autoridades competentes, para prevenir, atender y combatir este tipo de expresiones y contenidos digitales, así como para fortalecer los mecanismos que permitan proteger a nuestras futbolistas. En nuestra Liga, el respeto siempre será parte del juego”.

Con el posicionamiento, la Liga dejó establecido que las opiniones sobre resultados, decisiones técnicas o rendimiento forman parte de la discusión deportiva, pero rechazó que esas críticas deriven en comentarios relacionados con el género, sexualización o ataques contra las integrantes de los equipos.

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El organismo también informó que trabajará de manera conjunta con su Comité de Género y pidió la participación de las autoridades correspondientes para prevenir y atender contenidos digitales dirigidos contra las futbolistas. La Liga busca reforzar los mecanismos disponibles para proteger a las jugadoras frente a este tipo de expresiones.

Pumas se suma a la postura de la Liga MX Femenil

Pumas también respaldó el pronunciamiento de la Liga MX Femenil y rechazó la violencia digital y cualquier expresión que denigre u ofenda a las mujeres que forman parte del fútbol mexicano. El Club Universidad Nacional señaló que estos mensajes pueden generar violencia de género tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

El conjunto universitario extendió su postura a jugadoras, entrenadoras, directivas, árbitras y todas las mujeres que trabajan dentro del fútbol. Además, reafirmó principios de respeto, inclusión y equidad de género como parte de su posición institucional.

Pumas también realizó un llamado a quienes generan y difunden información a través de distintas plataformas para hacerlo con responsabilidad y respeto hacia las mujeres. El club pidió que la comunicación también contribuya a prevenir y combatir las distintas formas de violencia de género.

La postura de la Liga MX Femenil y el mensaje de Pumas se suman a las reacciones provocadas por los comentarios dirigidos hacia las futbolistas de Cruz Azul. El organismo dejó claro que la crítica deportiva tiene espacio dentro del fútbol, pero no las expresiones de violencia verbal, machismo, sexualización o discriminación.

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