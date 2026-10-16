Raúl Jiménez, operado con éxito de la rodilla: ¿Cuánto tiempo estará de baja el delantero de los Wolves?

El mexicano fue operado con éxito de la rodilla izquierda. Agradeció el apoyo recibido y espera regresar a las canchas en enero de 2027

Se espera su regreso para 2027 | @raulalonsojimenez9

Raúl Jiménez fue operado con éxito este viernes 16 de octubre en Londres, Inglaterra, después de sufrir una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El delantero mexicano del Wolverhampton confirmó que la intervención quirúrgica salió conforme a lo esperado, por lo que ahora comenzará un proceso de rehabilitación que lo mantendrá alejado de las canchas durante aproximadamente tres meses. Su regreso está previsto para enero de 2027, de acuerdo con las estimaciones del cuerpo médico de los Wolves.

La confirmación llegó a través de su cuenta de Instagram, donde el atacante compartió el siguiente mensaje: “Día 1. Todo salió bien durante la cirugía. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo, y una gran manera de celebrar con una victoria de Wolves”. Con estas palabras, Jiménez dio a conocer el resultado de la operación y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante las últimas semanas.

La celebración también estuvo acompañada por una buena noticia deportiva. Mientras el mexicano iniciaba su recuperación, Wolverhampton consiguió una victoria de 2-1 sobre Burnley en la Championship, con anotaciones de Fer López y Tawanda Chirewa. El resultado permitió a los Wolves regresar al triunfo después de dos derrotas consecutivas, en un encuentro que comenzó con ventaja para los locales gracias a un gol de Jamie Vardy.

¿Por qué Raúl Jiménez tuvo que ser operado de la rodilla?

La lesión ocurrió el pasado 16 de septiembre durante el enfrentamiento entre Wolverhampton y Everton, correspondiente a la Copa de la Liga de Inglaterra. El delantero sufrió una afectación en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, por lo que comenzó un tratamiento que inicialmente buscaba evitar una intervención quirúrgica. Sin embargo, su evolución no fue la que esperaba el departamento médico.

En su comunicado del miércoles 14 de octubre, Wolves explicó que la decisión de operar al futbolista se tomó después de varias evaluaciones médicas. Phil Hayward, director de rendimiento del club, reconoció que “la lesión no ha respondido como esperábamos”, pese al seguimiento realizado durante tres semanas y a la expectativa inicial de una recuperación sin necesidad de cirugía.

El especialista señaló que el ligamento normalmente puede recuperarse por sí mismo cuando la lesión es de menor gravedad, pero los estudios mostraron que la evolución del mexicano no seguía ese proceso. Ante esa situación, el Wolverhampton consultó a distintos especialistas de rodilla y concluyó que continuar con el tratamiento conservador podía retrasar todavía más su regreso a la actividad.

Respecto al procedimiento, Hayward explicó que la intervención prevista consistía en volver a fijar el ligamento a la tibia, sin necesidad de realizar una reconstrucción completa. El club consideró que esta alternativa permitiría establecer un calendario más claro para la recuperación del delantero, después de casi un mes sin obtener los resultados esperados con el tratamiento inicial.

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Jiménez con Wolves y la Selección Mexicana?

De acuerdo con el pronóstico compartido por Wolverhampton, Raúl Jiménez necesitará aproximadamente tres meses de rehabilitación, por lo que su regreso está contemplado para enero de 2027. Aunque la operación fue exitosa, el calendario dependerá de cómo responda su rodilla durante las distintas etapas de recuperación y de las evaluaciones del cuerpo médico antes de autorizar su regreso a los entrenamientos.

El plan descrito por Hayward establece que durante las primeras dos semanas el delantero deberá concentrarse en conservar la musculatura, mientras se completa la cicatrización inicial. Posteriormente podrá incrementar el trabajo en gimnasio y alberca. Alrededor de la cuarta semana, siempre que exista una evolución favorable, comenzará a realizar actividades que impliquen soportar progresivamente el peso corporal sobre la extremidad intervenida.

La ausencia del mexicano representa una baja para Wolverhampton en la temporada 2026-27 de la Championship, competencia en la que el equipo busca regresar a la Premier League. Jiménez volvió al conjunto inglés durante el verano y, antes de lesionarse, había participado en nueve encuentros oficiales, con un registro de tres goles y una asistencia. El delantero tendrá que esperar hasta el próximo año para retomar su participación en la campaña.

La situación también afecta los planes de la Selección Mexicana. Jiménez no estará disponible para los cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica, programados para noviembre. Su recuperación impedirá que sea considerado durante el cierre de 2026, mientras el cuerpo técnico del Tricolor deberá recurrir a otras alternativas para cubrir la posición de delantero centro durante ese periodo.

Antes de ingresar al quirófano, el atacante de 35 años ya había compartido una reflexión sobre su situación física y su intención de superar este nuevo obstáculo. “Volveré. Y volveré más fuerte que nunca”, escribió entonces en Instagram. Ahora, con la cirugía completada satisfactoriamente, el siguiente paso será cumplir con la rehabilitación y trabajar para regresar a las canchas durante los primeros meses de 2027.