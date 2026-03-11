HBO Max elimina cuentas compartidas: ¿Cuándo aplica y cuánto costaría dar tu contraseña?

HBO Max pondrá fin al uso compartido de contraseñas fuera del hogar del titular de la cuenta a partir de 2026

Todo lo que debes saber de los cambios en HBO Max. | Foto HBO Max

HBO Max anunció que pondrá fin al uso compartido de contraseñas fuera del hogar del titular de la cuenta, una medida que comenzará a implementarse a partir de 2026. Este cambio afectará a los usuarios que, hasta ahora, compartían su acceso con familiares o amigos que no vivían en la misma casa. La plataforma implementará un esquema de “miembro adicional”, que permitirá a los usuarios autorizar a otras personas fuera de su hogar a utilizar su cuenta por un costo extra. Aunque la medida no tiene una fecha exacta de inicio en México, se espera que se siga el mismo modelo que se ha aplicado en otros países, como Estados Unidos.

El costo por agregar un “miembro adicional” podría ser de aproximadamente 7.99 dólares mensuales, lo que en México equivaldría a unos 140-150 pesos. Aunque los precios específicos aún no han sido confirmados, esta decisión busca regular el acceso no autorizado y optimizar los ingresos de HBO Max, que ha visto un aumento en la competencia por parte de otras plataformas de streaming. Con este nuevo cobro, la empresa pretende fomentar la suscripción independiente, sin que los usuarios puedan compartir sus contraseñas de manera libre.

¿A partir de cuándo HBO Max cobrará por compartir cuenta?

HBO Max indicó que durante 2026 comenzará a aplicar restricciones al uso compartido de contraseñas fuera del hogar principal del titular de la cuenta. Aunque no se ha fijado una fecha exacta para su implementación en todos los países, la plataforma señaló que en el curso del año adoptará estas medidas de forma progresiva.

La compañía sustituirá el acceso libre para usuarios fuera del domicilio registrado por un esquema llamado “miembro adicional”, que permitirá que alguien que no vive en la misma casa pueda utilizar el servicio, siempre que el titular lo autorice y pague el cargo correspondiente.

En otros mercados, como Estados Unidos, esta política ya se ha comenzado a aplicar, y se espera que en los siguientes meses quede integrada al sistema global de HBO Max, incluyendo potencialmente a México.

HBO Max: ¿Cuánto cuesta el servicio y cuánto costaría si compartes tu contraseña?

Costo actual del servicio en México: HBO Max mantiene distintos niveles de suscripción en México, cuyos precios dependen de los beneficios que ofrecen, como resolución de transmisión o cantidad de dispositivos permitidos:

Plan básico con anuncios

Plan estándar

Plan con calidad superior o familiar

Costo por agregar un usuario extra: Si un usuario desea que alguien que no vive en su hogar acceda a su cuenta sin tener que comprar una suscripción independiente, HBO Max ofrecerá la opción de pagar un cargo adicional por cada persona fuera del domicilio principal. Este cargo, llamado “miembro adicional”, se ha informado en mercados como Estados Unidos en 7.99 dólares mensuales, lo que rondaría aproximadamente entre 140 y 150 pesos mexicanos al mes, dependiendo del tipo de cambio.

Aún no hay confirmación oficial de precios específicos para México, pero fuentes especializadas señalan que estos montos podrían mantenerse similares cuando la medida entre en vigor en la región.

Este esquema busca ofrecer una alternativa a la práctica tradicional de compartir contraseñas sin pagar por una cuenta completa, al tiempo que permite a HBO Max ajustar su modelo de ingresos ante cambios en el mercado del entretenimiento digital.

TE PUEDE INTERESAR: