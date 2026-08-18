Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete va por el cinturón del CMB ante O’Shaquie Foster

El mexicano tendrá la oportunidad de sumar el campeonato verde y oro de los superplumas en una pelea de unificación en San Antonio

Navarrete quiere conquistar el cinto superpluma del CMB. | @vaquero_navarrete

Por Juan Carlos Castellanos

El tres veces campeón mundial en igual número de categorías, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, tendrá la oportunidad de sumar el cinturón verde y oro de los superplumas si vence al estadounidense, O´Shaquie Foster.

Este 24 de octubre en San Antonio Texas, Navarrete, monarca unificado superpluma de la Federación Internacional y Organización Mundial de Boxeo, podría agregar a su palmarés, la corona del Consejo Mundial que está en manos del estadounidense, O´Shaquie Foster, en un combate que confirmó el titular del ente verde y oro, Mauricio Sulaimán.

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“Es una gran pelea de unificación, O’Shaquie Foster es nuestro campeón, ha estado en México en diferentes ocasiones, vino como rey mago ahora en enero, y Navarrete ha sido un gran representante del boxeo mexicano, ha puesto al boxeo mexicano en lo más alto. Es la primera vez que pelea por un título del Consejo y es un gran orgullo para nosotros. Que gane el mejor, va a ser una gran pelea”, señaló Mauricio Sulaimán.

Navarrete, al igual que otros monarcas orbitales, ha deseado tener un cinturón del CMB y su objetivo pudiera cumplirse, si vence a Foster.

“Definitivamente yo he platicado muchas veces con él, somos amigos y lo respeto mucho. Ha hecho una gran labor en su carrera y no hemos coincidido en del camino del Consejo Mundial, ahora es el momento y le deseo mucho éxito. Si gana va a ser un gran honor tenerlo como campeón”, agregó el presidente del CMB.

Navarrete, quien ha sido rey mundial en tres categorías, ha dejado pendiente una reyerta de revancha ordenada por la OMB ante el filipino Charly Suárez, quien seguirá en espera, si el mexiquense sale con la mano en alto contra Foster.

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