Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: confirman fecha, sede y horario de la pelea por el título CMB

El mexicano regresará al ring más de un año después de su derrota ante Terence Crawford y buscará recuperar una corona mundial en la división de las 168 libras

Canelo vs Mbilli: todo listo para la pelea en Riad | Sarah Stier/Getty via AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya tiene confirmado el escenario para su regreso al boxeo. El mexicano enfrentará a Christian Mbilli el próximo sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, en una pelea por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), como parte de la función denominada “Mexico vs The World”. La sede se mantuvo después de que durante los últimos días surgieran versiones sobre un posible cambio debido a la situación de seguridad en Medio Oriente.

Mexico vs The World 🥊🔥

Canelo Alvarez takes on Christian Mbilli, with a stacked lineup of boxing stars joining them at Riyadh Season 😎



October 31 🗓️

Main fight starts at 3 AM



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¿A qué hora será la pelea de Canelo Álvarez vs Christian Mbilli?

El combate estelar está programado para comenzar alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, el sábado 31 de octubre. Debido a la diferencia horaria, en Riad serán las 03:00 horas de la madrugada del domingo 1 de noviembre. La transmisión internacional de la función está contemplada a través de DAZN, plataforma que llevará el regreso del boxeador mexicano.

La pelea había sido anunciada originalmente para el 12 de septiembre de 2026, también en Arabia Saudita, pero el calendario tuvo que modificarse. Canelo explicó durante una aparición en “The Ariel Helwani Show” que enfrentó problemas familiares que no le permitieron comenzar su campamento en las condiciones previstas, por lo que decidió posponer su regreso hasta finales de octubre.

Canelo Álvarez busca volver a ser campeón mundial

El combate marcará la primera aparición de Álvarez desde septiembre de 2025, cuando Terence Crawford lo derrotó por decisión unánime en Las Vegas. Aquel resultado terminó con el reinado del tapatío como campeón indiscutido de las 168 libras, después de que Crawford se quedara con los cinturones de la AMB, FIB, OMB y CMB.

Canelo llegará a Riad con récord profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 triunfos por nocaut. Además, será su segunda presentación en Arabia Saudita después de enfrentar a William Scull en mayo de 2025. Ahora tendrá la oportunidad de recuperar uno de los campeonatos que estuvieron en su poder durante su etapa como monarca indiscutido de los supermedianos.

Christian Mbilli llega invicto ante Canelo

Del otro lado estará Christian Mbilli, quien registra 29 victorias, ningún descalabro y un empate, además de 24 nocauts. Entre sus resultados recientes aparecen sus triunfos sobre Sergiy Derevyanchenko y Maciej Sulecki, además del empate frente a Lester Martínez en septiembre de 2025, precisamente en la misma función en la que Canelo enfrentó a Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Mbilli llegará al combate como campeón mundial supermediano del CMB y tendrá ante Álvarez su primera defensa de la corona. El peleador pasó de campeón interino a monarca absoluto después de que el cinturón de Crawford quedara vacante, por lo que el mexicano aparecerá esta vez en condición de retador en busca de regresar a la lista de campeones de las 168 libras.

La pelea será el combate principal de “Mexico vs The World”, una función diseñada para contar con presencia de boxeadores mexicanos. Aunque nombres como Jaime Munguía y Rafael ‘Divino’ Espinoza han sido relacionados con el evento, la composición definitiva de la cartelera todavía tiene movimientos pendientes. Por ahora, Canelo Álvarez y Christian Mbilli encabezan la cita del 31 de octubre en Riad con el campeonato supermediano del CMB en juego.