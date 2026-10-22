Pronósticos y momios NFL 2026: ¿Quiénes son los favoritos de los partidos de la Semana 7?

El análisis, quiniela y picks para la séptima jornada del fútbol americano profesional: ¿Quién ganará los partidos de este fin de semana?

NFL Picks 2026 Semana 7 | Bob DeChiara-Imagn Images

En el Siglo XXI, la NFL se ha convertido en un constante juego de ajedrez, cuya última movida se vio a todas luces en la Semana 6, con las defensivas ajustando a mandar cargas masivas para complicar a los quarterbacks. Fue el ajuste al ajuste que comenzó hace un cuarto de siglo, cortesía de los cambios de reglas que han favorecido al juego por pase. Este tango comenzó con el circo aéreo de los Rams del Greatest Show on Turf, los Colts de Peyton Manning y los Patriots del 18-1 con Randy Moss, despidiéndose del fullback para tener más receptores en campo. La defensiva contrarrestó con el Tampa 2, una cobertura que coloca a los safeties a 15 yardas para limitar los pases largos, además de un linebacker que también cubría zonas medias y profundas por el centro.

Como consecuencia, había ahora menos gente en la caja, por lo que Bill Belichick trajo la siguiente revolución: las formaciones de doble ala cerrada, aprovechando a atletas como Rob Gronkowski. Ahí aparecieron los Jimmy Graham, Travis Kelce y compañía. Las defensivas pasaron ahora a jugar Cover 3, bajando a un safety a zonas medias para congestionar el tráfico. Los Seahawks del Legion of Boom fueron la bandera. Para 2017, llegó Sean McVay a imponer el personal 11 (1 RB, 1 TE, 3 WR) con bloqueos de zona para los acarreos de Todd Gurley, un esquema terrestre que aprendió con Kyle Shanahan. El ajuste defensivo fue adoptar al frente ‘Fangio’, al colocar a cinco o más jugadores en la línea de golpeo para reducir los carriles de cambio de dirección de los corredores. Pasamos varios años sin cambios significativos hasta que en 2025, las lesiones obligaron a McVay a crear la nueva moda, al usar triple ala cerrada para atacar de frente a estos frentes con juego terrestre (usando mucho bloqueos de dúo) y aprovecharse de linebackers en cobertura ante TE cada vez más atléticos.

Ahora, las defensivas han ajustado con cargas. En lugar de presionar solo con cuatro jugadores, decidieron mandar blitz por el centro, con el riesgo de que sean quemados, pero apostando a que le pueden pegar al QB o incomodar antes de que se desarrollen las trayectorias. De acuerdo a la base de datos de Sumer Sports, 23 de los 32 equipos de la liga han incrementado su porcentaje de cargas en jugadas de pase desde 2025, con nueve aumentando 10% o más la proporción. Cada semana hemos visto más blitz este 2026:

Semana 1: 30.50%

Semana 2: 36.00%

Semana 3: 30.90%

Semana 4: 33.10%

Semana 5: 34.80%

Semana 6: 37.60%

Y volvemos a la Semana 6, en la que varias ofensivas parieron chayotes. Los Steelers sufrieron tres cuartos en Tampa Bay, los Packers maniataron a Dallas (increíble que los Cowboys no tuvieran ajustes luego de que los Bucs usaron la misma fórmula para ganarles el jueves previo, pero como dice Kurt Warner, ‘hay demasiados equipos que no tienen plan para contrarrestar al blitz‘). Chicago se fue arriba 31-7 en Atlanta con esa misma receta que dejó congelado a Michael Penix Jr., Arizona lo usó para dar la campanada ante Rams, 49ers lo usó para abrir y cerrar el juego ante Washington, y un largo etcétera. Toca a las ofensivas ajustar, seguramente abriendo más la posición de los receptores para tener soluciones a la carga.

Momios y línea entre paréntesis, consultados el jueves. El ganador directo aparecerá primero, el ganador contra la línea en mayúsculas y con la línea del casino indicado. SALTAR A UN PARTIDO: Patriots vs Bears | Steelers vs Saints | 49ers vs Falcons | Dolphins vs Jets | Giants vs Texans | Colts vs Vikings | Bengals vs Ravens | Browns vs Titans | Buccaneers vs Panthers | Broncos vs Cardinals | Packers vs Lions | Rams vs Raiders | Chiefs vs Seahawks | Cowboys vs Eagles

Picks NFL 2026 Patriots vs Bears | Brett Davis-Imagn Images

New England Patriots vs Chicago Bears (-3.0, 50.5)

La Semana 7 inicia en Soldier Field en un partido entre equipos cuyos destinos cambiaron cuando los Bills metieron suplentes y dejaron que Joe Milton ganara un partido ‘intrascendente’ para cerrar la temporada 2024, lo que le quitó el primer pick del Draft a los Patriots y terminó siendo para Carolina, que luego cambió esa primera selección que Chicago usaría para tomar a Caleb Williams. New England, terceros, tomaron a Drake Maye. Ninguno de los dos se queja de cómo resultaron las cosas.

Tenemos a dos equipos que llegan con marca de 4-2, pero la clave es las lesiones. New England tiene un mini hospital y Chicago ha recuperado jugadores clave, incluyendo al mismo Caleb Williams, quien lució ante Atlanta, aunque no lanzó nada profundo (completó 83.3% de sus pases, pero promedió menos de 3 yardas en el aire). También volvió el tackle izquierdo Ozzy Trapilo. En defensa, Kyler Gordon jugó por primera vez en la temporada, lo que ayudó a que mandaran cargas sin piedad ante Michael Penix Jr., porque no son buenos presionando y Montez Sweat está suspendido.

Los Pats llegan al partido con bajas múltiples en la línea ofensiva. Están fuera los guardias titulares, Alijah Vera-Tucker y Mike Onwenu. Un suplente, Ben Brown, fue descartado. El tackle derecho, Morgan Moses, es duda. Otro liniero de rotación, Greg Van Roten, aterrizó en IR. Dos receptores titulares, Romeo Doubs y Mack Hollins, están también en la reserva de lesionados. Pese a las bajas, hay vías para mover el balón. Para linieros suplentes, es más fácil bloquear carrera que proteger pase, y Chicago es malo contra la carrera. Las formaciones de doble ala cerrada le han hecho daño a los Bears. Si A.J. Brown recuerda cómo atrapar el balón, debería dominar físicamente a córners que no son destacados.

Drake Maye ha lucido como el de 2025 las últimas tres semanas, pero las lesiones son muchas. La defensa de los Pats es endeble en pases cortos y no son un muro terrestre como la campaña anterior. Ben Johnson ha cocinado con Caleb de QB. Pats no es un equipo que presiona particularmente bien. No tienen el arsenal suficiente para ir a la par, a menos que su defensa se robe varios balones. BEARS (-3.0 en Caliente) 28, Patriots 20. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints (+3.0, 44.5 en París)

La NFL jugará por primera vez en París. Saints es técnicamente el local, pero los Steelers son de los equipos de mayor afición, por lo que deberían tener mayor cantidad de fans en el Stade de France. También tienen ventajas en salud y esquema. No me malentiendan: los Steelers no son un buen equipo. Casi pierden ante Jalon Daniels. Remontaron una desventaja de 13 puntos en el cuarto periodo por primera vez desde 2002, pero casi regalan el juego por mal manejo de reloj.

Los Saints son un mal equipo corriendo y contra la carrera. Su línea ofensiva está muy lesionada (el tackle izquierdo Kelvin Banks está en IR, Cesar Ruiz apunta a no jugar). Tyler Shough tiene una mano lesionada y que no les engañen los 34 puntos ante los Giants, porque fueron más producto de las entregas. Aaron Rodgers comenzó lanzando profundo, pero ya volvió a ser un Capitán Válvula de Escape por las cargas que le han mandado. Saints es Top 10 en cargas, pero no presionan mucho, el juego terrestre les ha hecho daño y sufren ante personal pesado, en el que los Steelers viven con Pat Freiermuth y Darnell Washington. Hay avenidas para que Pittsburgh anote.

No sé si habrán muchas para que lo hagan los Saints. El mejor CB de Pittsburgh, Jamel Dean, volvería. T.J. Watt y compañía deberían dominar y Shough podría estar bajo presión buena parte de la mañana del domingo. A eso hay que sumarle que New Orleans y Miami son los únicos equipos que no han anotado primero esta campaña. STEELERS (-3.0 en PlayDoIt) 24, Saints 17. VOLVER A LOS PARTIDOS.

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NFL Picks 2026 49ers vs Falcons | THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES VIA AFP

San Francisco 49ers vs Atlanta Falcons (+2.5, 49.5)

Damas y caballeros, tenemos un partido del Admirante Ackbar: ¡ES UNA TRAMPA! ¿Cómo es posible que los 49ers sean favoritos por menos de un gol de campo en Atlanta? El público va a ir con todo con los Niners… y la línea ha caído. ¿Por qué? Porque hay dinero detrás de Atlanta, sustentado en las lesiones de los 49ers.

Kyle Shanahan es la mente ofensiva más brillante de esta época. Aquí viene uno de los datos que más me gustan: Patrick Mahomes (5100) y Justin Herbert (4673) son los quarterbacks con más yardas en sus primeras 16 titularidades. ¿El tercero? Nick Mullens, quien jugó en 2018 y 2020 por las lesiones de Jimmy Garoppolo. Con esto concluimos que el coach de los 49ers saca agua de las piedras, pero puede que las lesiones sean demasiado. Mike Evans se suma a las bajas de Ricky Pearsall, Deebo Samuel, Demarcus Robinson y De’Zhaun Stribling en el cuerpo de receptores. George Kittle y Christian McCaffrey podrían apoyar a Purdy, pero vimos el lunes que promediaron 4.4 yardas por jugada luego de que Evans dejó el partido, cifra que emula a las peores ofensivas de la liga. Atlanta tiene bajas en la defensiva, pero es sólido contra la carrera y su perímetro puede no ser retado por Jordan Watkins, Jacob Cowing, Brandin Cooks y quizá Christian Kirk en su estreno en la temporada.

La defensa de los 49ers ha mejorado con el regreso de algunos lesionados de la línea, pero no es una unidad tan sólida como en otros años. Washington les movió el balón, Arizona les anotó más de 30. La clave para los visitantes es tomar la ventaja, sacar a Bijan Robinson del partido y presionar a Michael Penix Jr., quien pasa de completar 78.2% sin presión a 31.3% cuando le incomodan. Bien podrían hacerlo, pero tienen menos descanso, van a la costa Este y esa caída de la línea es demasiado extraña. Hay que escuchar los designios. FALCONS (+2.5 en Caliente) 24, 49ers 21. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Miami Dolphins vs New York Jets (-4.5, 39.5)

Comienza a aparecer en el horizonte el 0-17 para Miami. Casi 40% del dinero del tope salarial está destinado a jugadores que no están en roster, así que es entendible una mala campaña. 2026 siempre iba a ser un año de transición, pero las opciones de ganar se van reduciendo: tienen dos juegos contra Jets, incluyendo el del domingo en Jersey, uno en Colts y Chargers en diciembre. Vienen de su semana de descanso, por lo que este partido es para lanzar hasta la cubeta para romper el 0 en la casilla de victorias.

Jets no tiene una defensa buena. Lo pasan peor contra el pase que contra la carrera. No se han enfrentado a quarterbacks móviles, aunque Deshaun les corrió 40 yardas y Drake Maye 24. El tema es un dato omnipresente cuando está Malik Willis de QB: nunca ha ganado un partido en el que el rival anota más de 14 puntos. Jets no es un rodillo ni mucho menos, pero Geno Smith cuida el balón y quiere deshacerse rápido del ovoide. Ante una defensa que permite 76.6% de completos y presiona mal, debería anotar lo suficiente. Con esta línea, Miami sería favorito en casa, cosa que no comparto. JETS (-4.5 en Caliente) 24, Dolphins 17. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Picks NFL 2026 Giants vs Texans | AL BELLO / GETTY IMAGES VIA AFP

New York Giants vs Houston Texans (-10.5, 42.5)

Los Texans salvaron su temporada al vencer a los Jaguars en Londres. Ahora vuelven a medirse a los Giants de J.J. McCarthy, un movimiento que no es particularmente bien visto por los casinos (la línea subió a -10.5 tras el anuncio), lo que nos indica que no se sorprendieron por las 243 yardas en el cuarto periodo ante los Saints.

Los Giants tienen una ofensiva unidimensional desde la lesión de Jaxson Dart. J.J. puede moverse más que Jameis, pero tampoco es Michael Vick. Su línea ofensiva está golpeada (Jermaine Eluemunor y Andrew Thomas no entrenaron el miércoles) y el novato Francis Mauigoa ha permitido muchas presiones. Eso es mal cuento ante una de las mejores líneas de la liga.

De tener mejor marca, estaríamos hablando de C.J. Stroud como uno de los mejores quarterbacks de la liga y un candidato al MVP. Además de que ya cuenta con Marvin Harrison Jr., podría volver Tank Bell, sumando dos WR a un grupo que ya tenía a Nico Collins y Jaylin Noel. Giants solo ha permitido que un QB supere las 200 yardas por pase, pero eso es un espejismo. Son de los peores presionando pese a mandar muchas cargas. A Dak, la ofensiva sana, no le dio el balón. El otro QB decente que enfrentaron, Matthew Stafford, les pasó para 327 yardas sin Puka. Son además malos contra la carrera.

El juego terrestre de Houston no da mucha certeza para cerrar el partido. También podrían tener desgaste extra por el viaje a Europa y que opten por cuidar gente porque tienen su bye la próxima semana. Igual y la línea se define en el último cuarto con anotaciones en tiempo basura, pero recordemos que J.J. perdió el puesto de QB suplente en Minnesota con Carson Wentz. Sería una sorpresa que tenga mayor éxito ante una defensa como la de Houston. TEXANS (-10.5 en Caliente) 31, Giants 17. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Indianapolis Colts vs Minnesota Vikings (-6.5, 41.5)

Repetimos la cantaleta de siempre en los partidos de Minnesota: ¿Cómo le va al equipo rival ante la carga? Brian Flores es el coordinador defensivo que más carga (66.7%), con el objetivo de congestionar el juego terrestre y desquiciar al QB rival. Daniel Jones está fuera del Top 20 de quarterbacks cuando le cargan o es sometido a presión. No cuenta con los receptores grandes que puedan ganar en esos pases rápidos y podrían tener fuera de nuevo a Tyler Warren. Jonathan Taylor podría tener alguna escapada si rompe el blitz, pero

La defensiva de los Colts, a priori, juega la cobertura individual que le ha complicado a Kyler Murray esta temporada, pero con par de salvedades. Primero, que Sauce Gardner podría no jugar y eso abre un tercio del campo. Segundo, Minnesota puede achacar su mala ofensiva a que no han estado sanos. Justin Jefferson, Jordan Addison y T.J. Hockenson han estado en el campo en solo 9 jugadas de pase este año. Corren mal, pero tendrían de vuelta a par de linieros ofensivos lesionados y al corredor Jordan Mason. Será la mejor versión de su ataque. Indy, no olvidemos, permitió más de 1,000 yardas las primeras dos semanas y fueron destrozados por Aaron Rodgers y Jaylen Warren.

Indy podría cierta motivación por el despido de su gerente general, pero es altamente favorable de ambos lados del balón para Minnesota, por más que la urgencia está del otro bando y no creo que sean un equipo tan bueno como indica el invicto. VIKINGS (-6.5 en Caliente) 26, Colts 17. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Picks NFL Bengals vs Ravens | Tommy Gilligan-Imagn Images

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens (-1.5, 49.0)

Cincinnati viene de su semana de descanso, recuperando a múltiples lesionados, incluyendo a Ja’Marr Chase y Tee Higgins, quienes han tenido buenos partidos ante Baltimore porque Burrow les confía que ganen 1 a 1 cuando llegan las cargas exóticas y coberturas variadas, primero de Mike Macdonald y ahora de Jessie Minter, quien pasó por aquí hace par de años. Correr no es su fuerte, aunque podrían hacer algo vía terrestre porque hasta Javonte Williams lo hizo en Maracaná.

Así que Lamar tendrá que anotar una buena cantidad de puntos. Derrick Henry siempre es factor… si están en el partido; para este tipo de juegos fue que Cincy trajo a Dexter Lawrence. Pocos hablan de que DJ Turner es uno de los mejores córners de la liga, pero difícilmente tendrá duelos con Zay Flowers porque el WR se la vive en el interior, donde no se mueve Turner. Baltimore ‘sacrificará’ a Bateman o el novato Lane con Turner y buscará atacar por otro lado.

Pasó algo bien divertido el jueves por la mañana. Lamar Jackson volvió a entrenar, pero se le veía con problemas caminando. Así que la línea pasó de Baltimore favorito por un gol de campo a Cincinnati favorito, pero luego siguió entrenando y volvimos a Ravens -1.5. Rebotes por la incertidumbre del QB, pero aún si juega, es difícil esperar que esté al 100%. Lamar, con una ‘llanta ponchada’, no corre como lo hace habitualmente y eso estanca a la ofensiva. BENGALS (+1.5 en Caliente) 23, Ravens 20. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Cleveland Browns vs Tennessee Titans (+2.5, 37.5)

Este partido me da náuseas porque son dos malos equipos. Sí, Cleveland técnicamente va 4-2, líder de la AFC Norte, pero sus victorias requirieron remontadas en el cuarto periodo, un par fueron con su vodoo defensivo en casa. Estadísticamente, no son mejores que los Titans; de hecho, en Success Rate (eficiencia jugada a jugada), Tennessee tiene un ataque mejor (ok, menos peor). En defensa sí que son mejores, pero tampoco olvidemos que perdieron contra Jets en su última visita.

El partido se va a definir por el equipo que cometa menos errores. Cleveland tendría una ventaja de coacheo, pero Deshaun, fuera de casa, tiene mayor volatilidad. La defensa de los Browns no es la misma fuera de la Perrera Municipal y resulta que en 2025, Cam Ward les anotó 31 de visitante. Dudo seriamente que sean tantos puntos. Cuesta ir con un equipo que no ha ganado partidos consecutivos desde el día que Ryan Tannehill se lesionó en 2022 en Lambeau Field, pero también los Browns no ganan como favoritos de visitante diciembre de 2023, cuando Joe Flacco se midió a los Texans de Case Keenum y Davis Mills. Cleveland no merece ser favorito fuera de casa ante casi nadie. So… TITANS (+2.5 en Novibet) 17, Browns 16. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Picks NFL 2026 Panthers vs Buccaneers | Bob Donnan-Imagn Images

Tampa Bay Buccaneers vs Carolina Panthers (-3.5, 44.5)

Todo apunta a que Baker Mayfield estará de regreso para este juego en que los Bucs se juegan la que puede ser su última bala en la temporada. La NFC Sur da muchas opciones, pero si Carolina gana, se ponen 4-2 y Tampa estaría en 1-6. Reponerse sería grado menos que imposible.

Por más que van 1-5, Tampa no ha sido arrollado por nadie: son el único equipo que todos sus partidos se definieron por una anotación. Jalon Daniels lo hizo aceptablemente bien, pero en este duelo necesitas un mejor pasador. Carolina, tras la debacle en la Semana 1 ante Chicago, ha permitido solo 92.5 yardas por tierra. Donde tienen bajas ahora es en el perímetro. Baker pasa mucho mejor el balón, aunque está en duda Emeka Egbuka.

La defensa de los Bucs les va a dar opciones. En seis partidos contra Bryce Young, la máxima de puntos de Carolina es 23. Todos sabemos que cargan a lo loco, lo que congestiona el juego terrestre y ocasiona que los quarterbacks lancen rápido para evitar golpes. Los Panthers tienen a Tet McMillan y Jalen Coker para ganar los pases contra secundarios aislados por estas cargas. En una de esas, tienen suficiente éxito que ganan el partido por margen. Dave Canales es, en general, mejor entrenador, pero vamos con la urgencia en este duelo divisional. BUCS (+3.5 en PlayDoit) 21, Panthers 20. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Denver Broncos vs Arizona Cardinals (+4.5, 43.5)

Pocas veces se ve a un analista criticar de tal manera a un jugador como Ryan Fitzpatrick lo hizo contra Bo Nix, al decirle que no estaba siendo un quarterback competitivo en la NFL. Entendible, porque ya no es mueve, no se atreve a lanzar profundo y solo hace pases cortos. Si quieren ver el vaso medio lleno, se enfrentaron a varias de las mejores defensas de la liga (Chiefs, Rams, Jaguars, 49ers, Chargers y Seahawks, con Rams como los peores siendo #14 en EPA/jugada). Arizona es la defensiva #29. Y también es cierto que tuvieron dos buenas series en el segundo cuarto ante Seattle, optando por un plan turbo conservador en el segundo medio para no ayudar la remontada. Casi no les sale y por eso explotó Fitzy.

Los Cardinals no tienen un ataque explosivo para ir a la par en juegos de muchos puntos. Tratan de robarse el balón siendo eficientes por tierra y con muchos pases cortos. Brissett rara vez arriesga el balón, aunque Denver podría provocar errores con presión.

A primera vista, me pareciera una línea reducida, pero Denver apenas anotó 10 puntos en Arrowhead, 14 ante los 49ers y perdían ante los Chargers antes de que los errores del rival les dieran el triunfo en el cuarto periodo. Igual y finalmente luce Nix ante Arizona, pero hasta no ver, no creer. Broncos 23, CARDINALS (+4.5 en Caliente) 20. . VOLVER A LOS PARTIDOS.

Picks NFL 2026 Packers vs Lions | Gregory Shamus / Getty Images via AFP

Green Bay Packers vs Detroit Lions (-3.5, 53.5)

Los Packers están a un colapso en Minnesota de tener marca de 5-1. Las últimas dos semanas, la defensa de Jonathan Gannon ha encontrado la manera de contener a Chicago y Dallas. El ataque no es eficiente con una línea ofensiva mermada y un juego terrestre inexistente (podría volver Josh Jacobs), pero sobreviven con par de pases largos por mitad.

Esos bombazos podrían ser algo a su favor en el viaje a Detroit. Los Lions han sido quemados bastante seguido en 2026, aunque haría su estreno en la temporada el safety Brian Branch. Jordan Love tiene que conectar múltiples jugadas así porque su defensiva puede tener problemas, sobre todo conteniendo los acarreos de outside zone que le gustan a Jahmyr Gibbs y con los que Bijan Robinson les destrozó hace par de semanas.

Hay un escenario en el que Detroit gana por par de anotaciones porque Jordan Love no logra conectar pases profundos, pero también hablamos de una defensa de Detroit que ha sido exhibida por Bryce Young y hasta Geno Smith. Todavía les faltan piezas clave y ese medio punto adicional es demasiado atractivo. Lions 27, PACKERS (+3.5 en PlayDoIt) 24. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Los Angeles Rams vs Las Vegas Raiders (+4.0, 47.5)

¿Sabía usted que solo Kansas City tiene mejor diferencial de yardas por partido (+108.0) que los Rams (+107.3)? Esto quiere decir que inflan números en el cierre en modo remontada (descartado por los últimos tres juegos definidos en el último minuto) o un pésimo juego situacional en momentos clave. La respuesta, claramente, es la opción #2 y ya es hora de apretar el botón del pánico. Las tres primeras derrotas de los Rams eran justificables (mala planeación y jetlag en Australia ante los Niners, de último minuto con bajas en Denver y tiempo extra ante Bills), pero no lo que pasó el domingo en Arizona. Cortar al pateador tras la derrota ante Buffalo fue tapar con una cartulina y cinta adhesiva una fisura en los cimientos. Las palabras de Kyren Williams lo evidencian.

Los mismos errores que les costó el partido ante los Bills aparecieron ante los Cardinals. En la ofensiva, el equipo inicia lento (en 2025 fueron segundos en puntos en el primer cuarto, promediando 6.5; en 2026 son #23, 3.3, y no han anotado un solo punto en su primer drive). En defensa, no hay ajustes porque tras ser arrollados vía terrestre por Josh Allen y James Cook al terquear y dejar seis defensivos secundarios en el campo (dime) y solo dos linieros (más dos linebackers externos), ahora fue Zonovan Knight quien les corrió lo que quiso. Aún en situaciones de corto yardaje en el cuarto periodo, cuando Arizona tenía triple TE, Rams contrarrestaba con defensiva dime. No tiene sentido y nada de eso fue culpa del pateador. Tampoco lo fue ir en 4&1 con acarreo del TE de tercer equipo, siguiendo al tackle izquierdo suplente. Ahora se suman las bajas de Davante Adams y Poona Ford.

Raiders ha sido un equipo más que respetable en casa. Le dieron partido a Bills y Chiefs. Puede que no tengan el juego terrestre para emular a Arizona y Buffalo, pero Brock Bowers y Michael Mayer deberían tener éxito ante esta defensa ligera. Rams, sin Davante, tienen solo a Puka en el juego aéreo. La clave será si pueden correr y tomar la ventaja temprano: son uno de los pocos equipos que no ha anotado en su drive inicial. Temprano se va a ver si salen enfocados, con ganas de salvar la temporada, o hasta Vegas les puede ganar. No merecen una línea similar a KC y Buffalo en el Allegiant hasta que demuestren lo contrario, que en una de esas es el domingo, pero aún así… Rams 23, RAIDERS (+4.0 en Caliente) 20. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Picks NFL 2026 Chiefs vs Seahawks | DAVID EULITT / GETTY IMAGES VIA AFP

Kansas City Chiefs vs Seattle Seahawks (-2.5, 42.5)

Kenneth Walker se enfrenta al equipo que pasó de él y lo dejó irse como agente libre tras ganar el Super Bowl. Lleva 665 yardas en cinco partidos con KC, por lo que algunos le tienen como opción al Jugador Ofensivo del Año, pero vean sus rivales (Broncos , Dolphins, Raiders y Chargers son las defensas 26, 27, 8, 29 y 14 en yardas por acarreo, jugando además con ventaja casi siempre). ¿Seattle? Cuartos mejores. Y sin amenazas verticales, se pueden enfocar más en su ex corredor.

El gran problema de los Seahawks no ha sido el juego terrestre: siguen corriendo igual de mal que en 2025, en el que Walker tenía alguna escapada por múltiples acarreos en los que se estrellaba en la línea. El problema ha sido que no generan tantas jugadas grandes por pase. JSN ha estado silenciado las primeras mitades de los partidos. Extrañan el diseño de Klint Kubiak. La defensa de Spagnuolo bien podría confundir a Darnold como hizo Denver el jueves pasado, pero el tema es que Mahomes tampoco va a poder hacer demasiado. El partido además es en Seattle y por la noche. Ventaja de ruido y reloj biológico para los locales. KC no es tan bueno como indica su invicto. En sus últimas visitas, perdían en el 4Q ante Raiders y Miami les tenía en partido de una posesión en el último cuarto.

Seattle no está exento de otro partido de múltiples errores de Darnold, sobre todo en situaciones obvias de pase ante una defensa que esconde sus intenciones como la de Spags. Podrá sonar raro no ir con Mahomes como underdog y en horario estelar, pero también puede ser un partido que la defensa de Seattle gane sola, como ante Pats. SEAHAWKS (-2.5 en Caliente) 22, Chiefs 17. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles (+4.0, 44.0)

La defensiva de los Cowboys está en el fondo de la liga en yardas por jugada, son penúltimos en EPA/jugada y cuartos peores en Success Rate. Léase: son malos down a down y permiten jugadas grandes. Su ofensiva está fuera del Top 20 en el juego por tierra y llevan dos semanas en que no saben qué hacer ante las cargas. Eso no es la receta para confiarles como favorito de visitante ante básicamente nadie, pero quizá la excepción sean los Eagles de Tanner McKee.

Philly continúa su temporada infernal tras el caso de los coágulos de Jalen Hurts. El cambio de esquema ofensivo no ha funcionado. Están sin tres linieros ofensivos y múltiples corredores, aunque volvería Saquon Barkley. Podrían tener disponibles a todos sus ala cerrada por primera vez en el año. El QB suplente tendrá además la semana completa de preparación, no que la semana anterior Hurts entrenó al cien en la sesión del miércoles, previo al diagnóstico del trombo. Su ofensiva debería ser mucho más jugadas un poco más variadas que los mil pases cortos que intentó McKee en la primera mitad (no intentó un solo pase de 20+ yardas en el aire hasta la segunda mitad). Tendría a Calcaterra y el novato Stowers de regreso para ejecutar formaciones de personal pesado. Y recordemos, Dallas tiene una defensiva tan mala que perdió ante Jalon Daniels.

Entiendo que es Tanner McKee de QB, pero es quizá el último partido de orgullo para Philly. No pueden ser humillados por su más grande rival. Nadie quiere ir con ellos, pero es un equipo en casa, en partido divisional, que no es favorito. Su defensiva es buena, el rival tiene muchas incógnitas. Son demasiados puntos. Cowboys 20, EAGLES (+4.0 en Caliente) 17. VOLVER A LOS PARTIDOS.

Picks NFL 2026: 54-38-1 directo | 38-51-4 contra la línea