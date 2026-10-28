Barrio NFL: conoce las fechas, horarios y ubicación de la exhibición del fútbol americano previo al 49ers vs Vikings

La liga anuncia los detalles de la exhibición en la CDMX, que será similar a lo que tienen las ciudades que son sede del Super Bowl

Barrio NFL, una de las activaciones para el 49ers-Vikings | Cortesía NFL

Por primera vez desde 2022, la NFL jugará un partido en México. San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, dos equipos que comenzaron la temporada 6-0, disputarán en el Estadio Banorte uno de los juegos más atractivos del calendario restante, además de que la NFL tendrá una serie de activaciones durante los días previos al partido, incluyendo una exhibición que llevará el nombre de ‘Barrio NFL‘.

La liga dio a conocer este miércoles 28 de octubre los detalles de esta exhibición, que será exhibición similar a la que viven las ciudades que son sedes del Super Bowl. Como indica su nombre, este concepto toma inspiración en la cultura mexicana, además de hacer referencia a que el juego comenzó en calles, canchas improvisadas y patios.

Barrio NFL: ¿Qué es, dónde se instalará y las fechas en que se podrá visitar?

Barrio NFL estará abierta del 18 al 21 de noviembre en Casa Grande, ubicada en Fernando Montes de Oca 126, en la Condesa. Funcionará como el centro de operaciones de la liga en México y contará con exhibiciones históricas, arte urbano y experiencias interactivas para aficionados le darán el toque mexicano a la liga.

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En Casa Grande habrá una exhibición del Trofeo Vince Lombardi y los anillos de los 60 campeones del Super Bowl. La acción también llegará al cuadrilátero con la ‘Noche de Cascos y Máscaras’ el miércoles 18 de noviembre. En una velada que rinde homenaje a dos pasiones del deporte en México, el Consejo Mundial de Lucha Libre presentará una función temática especial donde los gladiadores portarán indumentaria inspirada en la NFL.

De miércoles a viernes, NFL México ofrecerá sesiones prácticas vespertinas con artesanos y especialistas locales. Los asistentes podrán sumergirse en la identidad de cada zona mediante talleres de máscaras de lucha libre, mixología de autor y rotulismo tradicional mexicano. Cada taller contará con cupos limitados y registro presencial sujeto a disponibilidad.

Casa Grande tendrá además cuatro salas que recrearán zonas icónicas de la capital mexicana:

Doctores – Entre máscaras y emparrillados: Inmersión a la lucha libre mexicana con un semirring y la muestra de máscaras personalizadas para las 32 franquicias de la NFL.

Inmersión a la lucha libre mexicana con un semirring y la muestra de máscaras personalizadas para las 32 franquicias de la NFL. Coyoacán – El color de la plaza y la tradición viva: Una recreación de la fiesta popular, con juegos tradicionales y oportunidades de fotografía.

Una recreación de la fiesta popular, con juegos tradicionales y oportunidades de fotografía. Condesa – Vanguardia urbana y spot social: Espacio contemporáneo que integra la Tienda Oficial NFL, con piezas exclusivas.

Espacio contemporáneo que integra la Tienda Oficial NFL, con piezas exclusivas. Tepito – Memoria gráfica y arqueología popular: Homenaje al ingenio chilango mediante piezas históricas, memorabilia del futbol americano y el rotulismo tradicional.

Días y horarios para visitar Barrio NFL

Día Inicio Último turno Cierre Miércoles 18 de noviembre 12:00 17:00 18:00 Jueves 19 de noviembre 12:00 17:00 18:00 Viernes 20 de noviembre 10:00 13:00 14:00 Sábado 21 de noviembre 12:00 17:00 18:00

¿Cómo conseguir boletos para Barrio NFL y cuánto costará?

El acceso a Barrio NFL en Casa Grande será gratuito, pero antes hay que hacer un registro previo en la aplicación oficial NFL One Pass. Cada adulto debe hacer la solicitud de manera individual, en la que podrá incluir hasta cuatro menores de edad. Todavía no hay fecha de inicio para este registro, que NFL México anunciará a través de sus canales oficiales.

Al llegar a Casa Grande, cada asistente deberá tener su boleto disponible en la aplicación en un dispositivo móvil. No se aceptarán capturas de pantalla y códigos QR impresos. El ingreso se organizará en turnos de 45 minutos, con un máximo de 100 personas por turno. Además, será obligatorio pasar por un control de seguridad para ingresar.

49ers vs Vikings: ¿Cuándo es el partido de la NFL en México 2026?

El domingo 22 de noviembre, México recibirá su sexto partido de la NFL, el primero en el país en cuatro años y el único Sunday Night Football disputado fuera de Estados Unidos esta campaña. Se jugará en la cancha del Estadio Azteca y comenzará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México.