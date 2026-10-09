Baltimore pierde a Lamar Jackson para el duelo ante los Falcons

El quarterback de Baltimore no jugará por una lesión en el tobillo izquierdo. Tyler Huntley será titular ante Atlanta, que viene de aplastar a Nueva Orleans

El mariscal de campo se perderá el duelo de domingo por la noche | Imagn Images

Los Baltimore Ravens no contarán con Lamar Jackson para el Sunday Night Football del próximo domingo 11 de octubre ante los Atlanta Falcons. El quarterback fue descartado este viernes por una lesión en el tobillo izquierdo, según confirmó el entrenador Jesse Minter.

El dos veces Jugador Más Valioso de la NFL no participó en ninguno de los entrenamientos de la semana y se perderá su primer encuentro de la temporada 2026. La lesión se produjo durante la victoria por 24-18 sobre los Titans. El mariscal sufrió una torcedura cerca del final de la primera mitad y no regresó al terreno de juego después del descanso.

Posteriormente, abandonó el M&T Bank Stadium utilizando una bota ortopédica para proteger la zona afectada. Aunque inicialmente existía la posibilidad de que enfrentara a Atlanta, su evolución no permitió que recibiera el alta médica.

Ante esta situación, Tyler Huntley asumirá la titularidad. El suplente ya tuvo participación frente a Tennessee, cuando completó ocho de nueve pases para 63 yardas y sumó otras 16 por tierra, sin registrar touchdowns ni intercepciones. Durante la campaña 2025, el veterano ganó sus dos titularidades frente a Chicago y Green Bay.

Jesse Minter expresó su confianza en Huntley, aunque reconoció las diferencias entre ambos jugadores. El entrenador explicó que el sistema ofensivo deberá aprovechar los recursos disponibles, especialmente el juego terrestre encabezado por Derrick Henry.

Sin embargo, los problemas de Baltimore no terminan en la posición de quarterback. Trey Hendrickson también fue descartado para enfrentar a Falcons. El linebacker exterior, seleccionado cuatro veces al Pro Bowl, no entrenó durante la semana y será reemplazado nuevamente por Mike Green. Su ausencia reduce las opciones defensivas del conjunto visitante para presionar al mariscal Michael Penix Jr.

A estas bajas se suma Cam Jurgens, quien permanece en el protocolo de conmociones cerebrales y todavía no podrá debutar con su nuevo equipo. El centro llegó procedente de Philadelphia Eagles mediante un intercambio anunciado el miércoles 7 de octubre, pero su presentación deberá aplazarse al menos hasta el compromiso frente a Cleveland Browns.

Mientras tanto, Marlon Humphrey regresó a las prácticas del viernes tras presentar molestias en el tendón de la corva y la pantorrilla, aunque su disponibilidad todavía estaba bajo evaluación.

Los Ravens llegarán a Atlanta con récord de 3-1 y el objetivo de conseguir su cuarta victoria en cinco partidos por primera vez desde 2021. Enfrente estarán unos Falcons que vienen de superar 45-24 a New Orleans Saints y buscan su tercer triunfo consecutivo. El duelo se disputará el domingo a las 18:20 horas del centro de México.