Milwaukee Brewers 0-0 Tampa Bay Rays en vivo: Se canta el Playball en Tropicana

Predicciones Serie Mundial 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el Juego 4 del Clásico de Otoño?

Los Milwaukee Brewers llegan como favoritos al Juego 4 por sus tres victorias consecutivas y la diferencia ofensiva que han establecido frente a Tampa Bay. Los Cerveceros han anotado 18 carreras y permitido siete durante los primeros tres encuentros, con una actuación determinante en el tercer partido, cuando consiguieron 16 imparables y fabricaron ocho anotaciones en la quinta entrada.

El pitcheo también representa uno de los argumentos de Milwaukee, después de limitar a los Rays a una sola carrera durante el Juego 3. Para el cuarto compromiso, Tampa Bay tiene previsto utilizar a Griffin Jax como abridor, mientras que los Cerveceros todavía no habían confirmado a su lanzador inicial en la información previa al encuentro.

Por su parte, Tampa Bay buscará aprovechar su condición de local y la producción ofensiva de jugadores como Yandy Díaz y Junior Caminero para mantenerse con vida. El conjunto de Kevin Cash necesita mejorar su rendimiento con corredores en posición de anotar y evitar los episodios de múltiples carreras que permitieron a Milwaukee ampliar la diferencia en el encuentro anterior.

Aunque la ventaja de los Brewers los coloca en una posición favorable para conquistar el campeonato, el Juego 4 comenzará con el marcador 0-0 y los Rays tendrán una última oportunidad de evitar la barrida. Milwaukee buscará celebrar su primer título de Serie Mundial, mientras que Tampa Bay intentará dar el primer paso hacia una remontada histórica.