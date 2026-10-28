Milwaukee Brewers 0-0 Tampa Bay Rays en vivo: Se canta el Playball en Tropicana
Los Cerveceros están a una victoria de conquistar su primer campeonato de Grandes Ligas, mientras los Rays buscan una remontada histórica
1a Alta | Brewers 0-0 Rays | ¡TAMPA BAY ESCAPA DEL PELIGRO!
¡Los Rays consiguen el tercer out y mantienen el empate! Brice Turang conecta un rodado hacia el campo corto, donde Taylor Walls controla la pelota y completa el tiro a la primera base, defendida por el mexicano Jonathan Aranda. Milwaukee deja corredores en las esquinas y desperdicia su primera oportunidad de anotar. ¡Se termina la parte alta de la primera entrada y Tampa Bay se prepara para su primer turno ofensivo!
1a Alta | Brewers 0-0 Rays | ¡MILWAUKEE COLOCA CORREDORES EN LAS ESQUINAS!
¡Griffin Jax vuelve a conceder una base por bolas! William Contreras recibe el pasaporte y avanza a la primera almohadilla, mientras Christian Yelich permanece en tercera después de aprovechar el error defensivo de Liam Hicks. Los Brewers tienen corredores en primera y tercera con dos outs, una oportunidad para tomar ventaja desde la primera entrada. ¡Tampa Bay necesita el tercer out para evitar la primera carrera del encuentro!
1a Alta | Brewers 0-0 Rays | ¡YELICH LLEGA A TERCERA TRAS UN ERROR DE TAMPA BAY!
¡Milwaukee amenaza con abrir el marcador! Christian Yelich se roba la segunda base, pero un error en el tiro del receptor Liam Hicks le permite avanzar hasta la antesala. Los Brewers tienen corredor en tercera con dos outs, mientras Griffin Jax intenta evitar que los visitantes aprovechen el primer descuido defensivo de los Rays. ¡Se encienden las alarmas en el Tropicana Field!
1a Alta | Brewers 0-0 Rays | ¡YELICH CONSIGUE LA PRIMERA BASE POR BOLAS!
¡Milwaukee coloca a su primer corredor en las almohadillas! Con dos outs en la pizarra, Christian Yelich negocia una base por bolas ante Griffin Jax y llega a la inicial. Los Brewers buscan aprovechar esta oportunidad para abrir el marcador, mientras que Tampa Bay necesita conseguir el tercer out para escapar sin daño de la primera entrada.
1a Alta | Brewers 0-0 Rays | ¡DOS OUTS PARA MILWAUKEE!
¡Jonny DeLuca aparece en el jardín central! Jake Bauers conecta un elevado que termina en el guante del jardinero de Tampa Bay para el segundo out de la primera entrada. Griffin Jax comienza con autoridad desde la lomita, retirando a los primeros dos bateadores de Milwaukee. ¡Los Rays buscan cerrar el episodio sin permitir carreras!
1a Alta | Brewers 0-0 Rays | ¡PRIMER PONCHE DEL JUEGO!
¡Griffin Jax comienza con el pie derecho! El lanzador de Tampa Bay consigue el primer out del encuentro después de ponchar tirándole a Jackson Chourio, primer bate de Milwaukee. Los Rays buscan frenar desde el inicio a la ofensiva de los Cerveceros, que llega con la intención de completar la barrida y conquistar la Serie Mundial 2026. ¡Primer bateador retirado en el Tropicana Field!
¡PLAY BALL! ¡ARRANCA EL JUEGO 4 DE LA SERIE MUNDIAL 2026!
¡Se canta el Play Ball en el Tropicana Field! Comienza el cuarto enfrentamiento entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays, en una noche que podría definir al nuevo campeón de las Grandes Ligas. Los Cerveceros llegan con ventaja de 3-0 y están a una sola victoria de conquistar el primer título de su historia, mientras que los Rays necesitan ganar para evitar la barrida y mantener viva la esperanza de una remontada histórica. Dustin May sube a la lomita por Milwaukee, mientras que Griffin Jax abre por Tampa Bay. ¡La pelota está en juego y comienza la batalla por el Trofeo del Comisionado!
¡TODO LISTO PARA EL JUEGO 4! ¿CORONACIÓN O SUPERVIVENCIA?
¡El Tropicana Field se prepara para una noche que podría quedar marcada en la historia de las Grandes Ligas! Milwaukee y Tampa Bay llegan al cuarto enfrentamiento de la Serie Mundial 2026 con objetivos completamente opuestos. Los Brewers quieren cerrar una temporada que podría terminar con el primer campeonato de la franquicia, mientras que los Rays buscan evitar que la celebración rival ocurra en su propio estadio. Dustin May será el encargado de abrir el encuentro por Milwaukee y Griffin Jax tendrá la responsabilidad de iniciar por Tampa Bay, en un duelo donde el trabajo de los lanzadores podría resultar determinante. La ofensiva de los Cerveceros ha conseguido 18 carreras durante los primeros tres partidos, mientras que los locales solamente han anotado siete. ¿Milwaukee completará la barrida para proclamarse campeón o los Rays encontrarán la fórmula para extender el Clásico de Otoño? ¡Estamos a punto de descubrirlo en el Juego 4 de la Serie Mundial!
¡TAMPA BAY BUSCA UNA REMONTADA QUE NADIE HA CONSEGUIDO!
¡Los Rays están contra las cuerdas y ya no tienen margen de error! Tampa Bay afronta el cuarto encuentro de la Serie Mundial con la obligación de ganar para evitar la eliminación y mantener sus aspiraciones al campeonato. La misión luce complicada: ningún equipo en la historia del Clásico de Otoño ha logrado recuperarse de una desventaja de 0-3 para conquistar el título. El antecedente más recordado pertenece a los Boston Red Sox de 2004, que remontaron tres derrotas consecutivas frente a los New York Yankees, aunque aquella hazaña ocurrió en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Esta noche, los Rays necesitan dar el primer paso de una posible remontada, mejorar su producción ofensiva y evitar los episodios que han permitido a Milwaukee tomar el control de los partidos. El mexicano Jonathan Aranda regresa al lineup titular y buscará contribuir a que Tampa Bay consiga su primera victoria de la serie.
¡MILWAUKEE ESTÁ A NUEVE ENTRADAS DE HACER HISTORIA!
¡La Serie Mundial 2026 podría conocer a su campeón esta noche! Los Milwaukee Brewers llegan al Juego 4 con una ventaja de 3-0 sobre los Tampa Bay Rays y la posibilidad de conquistar el primer título de su historia en las Grandes Ligas. Los Cerveceros han impuesto condiciones durante los primeros tres enfrentamientos y vienen de conseguir una contundente victoria por 10-1, en un partido que prácticamente sentenciaron con un ataque de ocho carreras en la quinta entrada. Ahora, el conjunto de Milwaukee buscará completar la barrida en el Tropicana Field y levantar el Trofeo del Comisionado. Con una ofensiva encabezada por Jackson Chourio, Christian Yelich y William Contreras, los visitantes intentarán aprovechar su primera oportunidad de terminar la serie, aunque enfrente tendrán a un rival que está obligado a reaccionar para mantener viva la temporada.
¡JONATHAN ARANDA REGRESA AL LINEUP TITULAR DE LOS RAYS!
¡Tampa Bay se juega la vida en el Tropicana Field! El mexicano Jonathan Aranda vuelve a la alineación inicial como segundo en el orden al bate y primera base, después de comenzar el Juego 3 en la banca. Los Rays necesitan ganar para evitar la barrida ante Milwaukee y mantener viva la esperanza de una remontada histórica.
Lineup de Tampa Bay Rays:
Yandy Díaz (BD)
Jonathan Aranda (1B)
Junior Caminero (3B)
Liam Hicks (C)
Jonny DeLuca (JC)
Chandler Simpson (JI)
Ryan Vilade (JD)
Richie Palacios (2B)
Taylor Walls (SS)
Lanzador abridor: Griffin Jax.
¡MILWAUKEE PRESENTA SU LINEUP PARA EL JUEGO 4 DE LA SERIE MUNDIAL!
¡Los Brewers están a una victoria de conquistar su primer campeonato de las Grandes Ligas! Milwaukee mantiene a los mismos nueve bateadores que ganaron los primeros tres encuentros, aunque ajusta el orden de Sal Frelick y Garrett Mitchell. Dustin May será el encargado de abrir desde el montículo.
Jackson Chourio (JI)
Jake Bauers (1B)
Christian Yelich (BD)
William Contreras (C)
Brice Turang (2B)
Sal Frelick (JD)
Cooper Pratt (SS)
Garrett Mitchell (JC)
David Hamilton (3B)
Lanzador abridor: Dustin May.
Predicciones Serie Mundial 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el Juego 4 del Clásico de Otoño?
Los Milwaukee Brewers llegan como favoritos al Juego 4 por sus tres victorias consecutivas y la diferencia ofensiva que han establecido frente a Tampa Bay. Los Cerveceros han anotado 18 carreras y permitido siete durante los primeros tres encuentros, con una actuación determinante en el tercer partido, cuando consiguieron 16 imparables y fabricaron ocho anotaciones en la quinta entrada.
El pitcheo también representa uno de los argumentos de Milwaukee, después de limitar a los Rays a una sola carrera durante el Juego 3. Para el cuarto compromiso, Tampa Bay tiene previsto utilizar a Griffin Jax como abridor, mientras que los Cerveceros todavía no habían confirmado a su lanzador inicial en la información previa al encuentro.
Por su parte, Tampa Bay buscará aprovechar su condición de local y la producción ofensiva de jugadores como Yandy Díaz y Junior Caminero para mantenerse con vida. El conjunto de Kevin Cash necesita mejorar su rendimiento con corredores en posición de anotar y evitar los episodios de múltiples carreras que permitieron a Milwaukee ampliar la diferencia en el encuentro anterior.
Aunque la ventaja de los Brewers los coloca en una posición favorable para conquistar el campeonato, el Juego 4 comenzará con el marcador 0-0 y los Rays tendrán una última oportunidad de evitar la barrida. Milwaukee buscará celebrar su primer título de Serie Mundial, mientras que Tampa Bay intentará dar el primer paso hacia una remontada histórica.
¿Qué necesitan Brewers vs Rays para ser campeones de la MLB? Formato y reglas de la Serie Mundial
La Serie Mundial se disputa al mejor de siete encuentros, por lo que el primer equipo que consiga cuatro victorias se convierte en campeón de las Grandes Ligas. Milwaukee ganó los primeros tres partidos de la edición 2026, con marcadores de 3-2, 5-4 y 10-1, por lo que un triunfo más le permitiría levantar el Trofeo del Comisionado y conquistar su primer campeonato.
La situación es completamente distinta para Tampa Bay, que necesita ganar cuatro partidos consecutivos para completar una remontada sin precedentes en el Clásico de Otoño. Ninguna franquicia ha conseguido recuperarse de un 0-3 en una Serie Mundial. El antecedente más cercano ocurrió en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004, cuando Boston Red Sox remontó esa desventaja ante New York Yankees y terminó por ganar la eliminatoria 4-3.
Si los Rays consiguen ganar este martes, el Juego 5 se disputará el miércoles 28 de octubre nuevamente en el Tropicana Field. En caso de ser necesarios, los Juegos 6 y 7 se celebrarían el viernes 30 y sábado 31 de octubre en el American Family Field de Milwaukee.
¿A qué hora juegan Brewers vs Rays hoy y dónde ver la Serie Mundial 2026?
El Juego 4 entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se disputará este martes 27 de octubre de 2026 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida. Los Cerveceros buscarán completar la barrida como visitantes, mientras que los locales intentarán extender la Serie Mundial por lo menos un encuentro más.
La transmisión en México estará disponible por Canal 9 (NU9VE), ESPN y FOX, mientras que las opciones digitales incluyen ViX, Disney+ Premium y FOX One, de acuerdo con la disponibilidad de cada servicio. Los aficionados también podrán consultar el seguimiento del partido y sus estadísticas a través de las plataformas oficiales de MLB.
Fecha: Martes 27 de octubre de 2026.
Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.
Sede: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida.
TV: Canal 9, ESPN y FOX.
Streaming: ViX, Disney+ Premium y FOX One.
Serie: Milwaukee Brewers 3-0 Tampa Bay Rays.
Bienvenidos al juego 4 de la Serie Mundial
¡La Serie Mundial 2026 podría conocer a su campeón este martes 27 de octubre! Los Milwaukee Brewers visitan a los Tampa Bay Rays en el Juego 4 del Clásico de Otoño, con una ventaja de 3-0 que los coloca a una victoria de conquistar el primer título de su historia en las Grandes Ligas. Los Cerveceros llegan después de una contundente victoria de 10-1 en el Tropicana Field, donde aprovecharon una ofensiva de ocho carreras en la quinta entrada para quedar a un paso de la gloria.
Tampa Bay enfrenta una misión que ningún equipo ha conseguido completar en la historia de la Serie Mundial: remontar una desventaja de tres derrotas consecutivas. Los Rays, que cuentan con el mexicano Jonathan Aranda, necesitan ganar cuatro encuentros al hilo para evitar que Milwaukee levante el Trofeo del Comisionado. Sigue nuestro minuto a minuto con el resultado en vivo, las mejores jugadas, carreras, estadísticas, cambios de lanzadores y todos los detalles de un partido que podría definir al campeón de la MLB.