¡Limpia en Boston! Los Red Sox despiden a Alex Cora y a todo su staff tras inicio perdedor en la MLB

Boston toma decisiones drásticas tras iniciar la temporada con marca negativa y cambios en todo el cuerpo técnico

Alex Cora es despedido de los Red Sox | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Boston Red Sox no tuvieron más paciencia. Tras un inicio para el olvido en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, la organización tomó la decisión de cortar de raíz la crisis deportiva y poner fin al ciclo de Alex Cora como mánager del equipo, junto a varios integrantes de su cuerpo técnico.

La determinación llega en medio de un arranque que quedó muy lejos de las expectativas. Con un récord de 10 victorias y 17 derrotas, la novena de Boston se ubicaba en la parte baja de la Liga Americana, situación que encendió las alarmas dentro de la franquicia y derivó en cambios inmediatos en la estructura del equipo.

De acuerdo con información del periodista Jeff Passan, la directiva no solo prescindió de Cora, sino también del entrenador de bateo Peter Fatse, del coach de banca Ramón Vázquez y del estratega de juego Jason Varitek, en una reestructuración que apunta a cambiar el rumbo de la temporada.

El movimiento resulta aún más llamativo si se toma en cuenta que apenas unos días antes, Boston había conseguido una contundente victoria por 17-1 ante los Baltimore Orioles, rompiendo una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Sin embargo, ese resultado no fue suficiente para revertir la evaluación general del inicio de campaña.

Las expectativas en torno al equipo eran altas. Luego de una temporada previa en la que lograron 89 victorias y regresaron a la postemporada por primera vez en cuatro años, el ambiente en Boston era de optimismo de cara a 2026. No obstante, el rendimiento en las primeras semanas quedó muy por debajo de lo esperado.

El arranque fue especialmente complicado. Una gira inicial con marca de 1-5, seguida de un inicio general de 2-8, colocó al equipo en una posición incómoda desde muy temprano en el calendario. A partir de ese momento, los Red Sox no lograron encontrar regularidad, acumulando derrotas que terminaron por costarle el puesto al cuerpo técnico.

Con la temporada aún en desarrollo, la organización busca reaccionar a tiempo y evitar que el año se pierda por completo. La salida de Alex Cora marca el inicio de una nueva etapa en Boston, con la intención de corregir el rumbo y mantenerse en la pelea dentro de una Liga Americana cada vez más competitiva.

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