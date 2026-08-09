Philadelphia Union vs Necaxa, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 2, hoy 9 de agosto
Los Rayos visitan Subaru Park con la obligación de puntuar frente a un Philadelphia que también perdió en la jornada inicial
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Philadelphia Union vs Necaxa y a qué hora juegan?
Philadelphia Union vs Necaxa se disputará este domingo 9 de agosto a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 19:30 horas del Este de Estados Unidos. El escenario será el Subaru Park, casa del conjunto de la MLS ubicada en Chester, Pensilvania. Para México, la transmisión en vivo estará disponible a través de Apple TV.
Partido: Philadelphia Union vs Necaxa
Competencia: Leagues Cup 2026, jornada 2
Fecha: domingo 9 de agosto
Hora: 17:30 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Subaru Park, Chester, Pensilvania
Dónde ver: Apple TV
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Philadelphia Union vs Necaxa
Estas son las alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos para este domingo. Philadelphia viene de utilizar un 4-4-2 ante Cruz Azul, mientras que Necaxa inició con línea de tres frente al Chicago Fire:
Philadelphia Union: Andrew Rick, Kai Wagner, Japhet Sery Larsen, Neil Pierre, Nathan Harriel, Danley Jean-Jacques, Jovan Lukic, Cavan Sullivan, Indiana Vassilev, Ezekiel Alladoh, Bruno Damiani.
Necaxa: Luis Jiménez; Carlos Vargas, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Raúl Martínez, Emilio Rodríguez; Javier Ruiz, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli; Julián Carranza y Juan Torres.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Philadelphia Union vs Necaxa, según la IA?
La proyección de IA coloca a Philadelphia Union ligeramente por delante del Necaxa, principalmente por la localía, su comportamiento reciente en Subaru Park y las dificultades que han mostrado los Rayos como visitantes. Antes de perder con Cruz Azul, Philadelphia había ganado tres partidos consecutivos en casa frente a Atlanta United, Seattle Sounders y New York Red Bulls. Necaxa, en cambio, llega después de derrotas consecutivas como visitante ante Toluca y Chicago Fire.
Pronóstico IA: Philadelphia Union 2-1 Necaxa. La estimación concede alrededor de 52% de posibilidades de victoria al Philadelphia, 25% de terminar igualados después de los 90 minutos y 23% para un triunfo del Necaxa. Como referencia externa, la página oficial de Leagues Cup también coloca al cuadro estadounidense como favorito, con una probabilidad previa de victoria cercana al 55%.
El escenario, sin embargo, obliga a los dos equipos a buscar el resultado. Si el marcador termina empatado después de los 90 minutos no habrá tiempo extra y se procederá directamente a los penales: cada club obtiene un punto por el empate y el ganador de la tanda suma una unidad adicional. Con ambos todavía en cero, Philadelphia Union y Necaxa llegan a la segunda jornada con poco margen de error en su búsqueda por mantenerse en la pelea por los cuartos de final.
Philadelphia Union vs Necaxa, en vivo
Necaxa afronta una noche que puede marcar su camino en la Leagues Cup 2026. Los Rayos visitan este domingo 9 de agosto al Philadelphia Union en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, por la jornada 2 de la primera fase, con ambos conjuntos obligados a reaccionar después de comenzar el torneo con una derrota. El partido está programado para iniciar a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.
El conjunto de Aguascalientes cayó 2-0 frente al Chicago Fire en su presentación, mientras Philadelphia perdió 1-0 ante Cruz Azul, por lo que ninguno tiene puntos antes de este enfrentamiento. El formato incrementa la presión: solamente los cuatro mejores clubes de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS avanzarán a los cuartos de final, de modo que dejar unidades nuevamente complicaría las posibilidades de ambos.