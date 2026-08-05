La joya de Estados Unidos que ya tiene Europa asegurada antes que Gilberto Mora

El juvenil estadounidense aseguró su llegada al Manchester City gracias a un precontrato, mientras Gilberto Mora aún espera cumplir 18 año

Cavan Sullivan se adelanta a Gil Mora. IMAGN IMAGES via Reuters Connect / Imago 7

Cavan Sullivan tomó ventaja en la carrera de las nuevas promesas de Concacaf rumbo a Europa. El futbolista de 16 años ya tiene un precontrato con el Manchester City, acuerdo que se activaría cuando alcance la mayoría de edad. La operación fue posible después de que firmara con Philadelphia Union como jugador de cantera y quedara establecida una cláusula para su futura transferencia al club inglés.

Gilberto Mora, en cambio, todavía debe esperar para concretar su salida porque no cuenta con pasaporte europeo. El mexicano cumplirá 18 años en octubre y podría negociar con un club del Viejo Continente a partir del siguiente mercado invernal. Su futuro está en manos de Rafaela Pimenta, aunque por calendario incluso podría debutar en Europa antes que Sullivan. LEE LA NOTA COMPLETA

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