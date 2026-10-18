Chivas vs Necaxa en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 13

El Rebaño Sagrado tiene cuatro partidos sin poder ganar en la temporada y buscará recomponer su camino de cara al cierre del torneo

Chivas vs Necaxa, horario y dónde ver el partido de la jornada 13 | Claro Sports

El torneo cada vez está más cerca de su final y a media semana la intensidad aumentará con la última fecha doble. La actividad iniciará el martes 20 de octubre con el duelo entre Chivas y Necaxa en el Estadio Akron por la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El Rebaño llega a este compromiso después de sumar cuatro duelos sin poder ganar. Algo que comienza a preocupar a sus aficionados, dado que la Liguilla está a la vuelta de la esquina y deben afrontarla con el mejor nivel posible para mantenerse como un candidato al título.

Por su parte, los Rayos tiene que despertar en el certamen, ya que no ganan en el torneo desde la jornada 2, cuando se impusieron 2-1 a los Rayados de Monterrey. Desde entonces acumula 10 compromisos sin poder ganar y aunque ha mostrado mejoría con la llegada de Juan Reynoso, no han podido reencontrarse con la victoria, incluso dejaron escapar una ventaja de dos goles ante Pachuca.

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Fecha, horario y dónde ver el Chivas vs Necaxa del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Chivas y Necaxa se llevará a cabo este martes 20 de octubre en el Estadio Akron, en punto de las 18:07 horas, tiempo del centro de México. Ya entrada la noche se dará a conocer al vencedor de este compromiso en la perla tapatía.

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Alineaciones probables del Chivas vs Necaxa para la jornada 13 de la Liga MX 2026

Tanto las Chivas como el Necaxa buscará salir con sus mejores hombres, pues necesitan del triunfo. El Rebaño tiene la necesidad de cerrar la temporada de la mejor manera; mientras que a los Rayos les urge reencontrarse con la victoria aunque será un rival complicado para Juan Reynoso y sus pupilos. Estas son las posibles alineaciones del Guadalajara y el cuadro de Aguascalientes para el duelo de la jornada 13.

Chivas: Raúl Rangel; Gaddi Aguirre, Luis Rey, Diego Campillo; Fernando González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Leonel Calderón; Santiago Sandoval, Efraín Álvarez, Ángel Sepúlveda.

Necaxa: Luis Jiménez; Carlos Vargas, Diego Ochoa, Agustín Oliveros, Emilio Martínez; Pedro Pedraza, Owen González, Matías Espindola, Danny Leyva, Emilio Rodríguez; Julián Carranza.

Antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Necaxa en la Liga MX

En la historia de los torneos cortos Chivas y Necaxa se han enfrentado en 54 ocasiones. El Rebaño se ha impuesto 26 veces y los Rayos 13, además han empatado en 15 compromisos, por lo que el Guadalajara tiene un historial positivo ante los de Aguascalientes. La rivalidad ha sido muy pareja en los últimos años, pues en los cinco compromisos más recientes, han repartido triunfos.

Necaxa 0-0 Chivas | Jornada 16 | Clausura 2026

Chivas 3-1 Necaxa | Jornada 10 | Apertura 2025

Necaxa 3-2 Chivas | Jornada 2 | Clausura 2025

Chivas 3-2 Necaxa | Jornada 13 | Apertura 2024

Necaxa 1-0 Chivas | Jornada 9 | Clausura 2024

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 13?

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, Chivas es el favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -271, por lo que apostar por un triunfo del Rebaño con mil pesos, se podría obtener una ganancia de mil 370. Por su parte, el Necaxa tiene un momio de +690, por lo que ir con los Rayos bajo la misma operación, podría dejar una ganancia de hasta siete mil 900 pesos.

El empate también dejaría buenos dividendos, ya cuenta con un momio de +390. En caso de que el marcador quede igualado en el Estadio Akron y se haga una apuesta de mil pesos, podría dejar una ganancia de cuatro mil 900 pesos.