¡Conexión germano-azteca! Chucky Lozano se reencuentra con el gol gracias a Marco Reus

El exseleccionado alemán otorgó tres asistencias, una de ellas para Lozano que reactiva su capacidad goleadora

Chucky Lozano volvió a marcar luego de dos meses. | Reuters.

Hirving ‘Chucky’ Lozano volvió a marcar con LA Galaxy en la victoria 4-1 sobre Austin FC, correspondiente a la jornada 33 de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS). El delantero mexicano se hizo presente en el marcador con un remate de cabeza que significó su segunda anotación desde su llegada al conjunto angelino, en un encuentro que también tuvo como protagonistas a Marco Reus, con tres asistencias, y Sergi Roberto, quien consiguió su primer gol con la camiseta del Galaxy.

El conjunto de Los Ángeles tomó la ventaja desde el minuto 10 gracias a João Klauss, quien aprovechó una asistencia de Harbor Miller para definir de pierna derecha dentro del área. La anotación permitió a los locales controlar el desarrollo del encuentro en el Dignity Health Sports Park, donde Austin FC intentó responder, pero no consiguió evitar que los angelinos ampliaran la diferencia antes del descanso.

La segunda anotación llegó al minuto 38 y tuvo como protagonista al Chucky Lozano. Marco Reus envió un centro al área que encontró al mexicano en posición de remate. El exjugador del Pachuca conectó un cabezazo que terminó junto al poste izquierdo de la portería defendida por Damian Las. El gol significó el 2-0 para LA Galaxy y terminó con una espera de más de dos meses sin anotar para el futbolista mexicano.

¿Cuándo había sido el último gol del Chucky Lozano?

La última anotación de Hirving Lozano se había registrado el 29 de agosto de 2026, durante la derrota 3-1 de LA Galaxy frente al San Diego FC. En aquella ocasión, el delantero mexicano marcó al minuto 55 contra su antiguo equipo, después de aprovechar un error defensivo y definir dentro del área. Aquel tanto había representado su estreno como goleador del conjunto angelino.

Con su anotación ante Austin FC, Lozano llegó a dos goles y una asistencia en nueve encuentros disputados con LA Galaxy, siete de ellos como titular. El mexicano regresó a la alineación inicial después de recuperarse de una lesión sufrida durante una concentración con la selección nacional. Sin embargo, su participación terminó al descanso, cuando Robert Taylor ingresó en su lugar.

¡GOOOL del ‘Chucky’ Lozano! De cabeza hace el remate con estilo picado para anotar a favor de @LAGalaxy ante Austin. https://t.co/JbZFV31l8P — MLS Español (@MLSes) October 31, 2026

Marco Reus firma tres asistencias y Sergi Roberto se estrena como goleador

LA Galaxy mantuvo su contundencia apenas comenzó el segundo tiempo. Al minuto 48, Robert Taylor aprovechó una asistencia de Marco Reus para colocar el 3-0, después de haber ingresado como sustituto de Lozano. Austin FC consiguió descontar al minuto 54, cuando Ervin Torres sacó un disparo de pierna derecha desde fuera del área que terminó en la escuadra, tras un pase de Micah Burton.

La cuarta anotación llegó al minuto 66 por conducto de Sergi Roberto. El exjugador del Barcelona aprovechó una asistencia de cabeza de Marco Reus para rematar de pierna derecha dentro del área y colocar el balón en el ángulo superior izquierdo. El español celebró su primer gol desde su incorporación a LA Galaxy, después de haber registrado previamente su primera asistencia con el equipo durante octubre.

GOOOL de Sergi Roberto 🇪🇸. El español define con el pie derecho a un costado del arquero. @LAGalaxy suma ya 4 goles en el partido. https://t.co/aFsiw2cHmW — MLS Español (@MLSes) October 31, 2026

Marco Reus terminó como uno de los principales protagonistas del encuentro al participar directamente en tres de los cuatro goles de su equipo. El alemán asistió a Hirving Lozano, Robert Taylor y Sergi Roberto, con lo que encabezó la generación ofensiva de los angelinos. Su actuación resultó determinante para ampliar la diferencia frente a un Austin FC que no consiguió responder después del descuento de Ervin Torres.

El triunfo por 4-1 permitió a LA Galaxy sumar tres puntos en la recta final de la temporada regular de la MLS, en un encuentro que también representó el regreso goleador de Lozano después de su ausencia por lesión. El delantero mexicano cerró su participación con dos anotaciones, una asistencia y nueve encuentros disputados desde su llegada al club, mientras los angelinos mantuvieron sus aspiraciones de avanzar a la postemporada.

¿Cuándo fue la última vez que Chucky Lozano había marcado de cabeza?

El último gol de cabeza de Hirving Lozano antes del encuentro contra Austin FC había sido el 24 de mayo de 2025, cuando todavía jugaba con San Diego FC. En aquella ocasión, el mexicano anotó al minuto 90+5 frente al propio LA Galaxy, tras recibir un centro de Anders Dreyer, para darle a su entonces equipo la victoria por 2-1. Tuvieron que pasar 525 días para que Lozano volviera a marcar por la vía aérea, ahora con la camiseta del equipo que había sido su víctima en aquella ocasión.