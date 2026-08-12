¡Está de vuelta! Hirving ‘Chucky’ Lozano busca recuperar su mejor versión con el Galaxy

El mexicano es nuevo jugador del LA Galaxy, club al que llega cedido con opción de compra y volverá a las canchas tras no disputar un solo minuto en 2026

Hirving ‘Chucky’ Lozano es nuevo futbolista del LA Galaxy y continuará su carrera en la Major League Soccer, después de quedar fuera de los planes deportivos del San Diego FC durante la temporada 2026. El atacante mexicano cambiará de ciudad, pero permanecerá en California para iniciar una etapa con una de las franquicias más reconocidas del fútbol estadounidense.

“Hirving es un jugador que intentamos adquirir hace tres años, así que esto se siente como que cerramos este ciclo. Es un competidor feroz con un excelente historial de desempeño en equipos que han competido por títulos en múltiples ligas, incluyendo su temporada de debut en la MLS”, dijo Will Kuntz, gerente general del LA Galaxy, en un comunicado.

Oportunidad para recuperar su lugar en el Tri

La llegada al LA Galaxy representa mucho más que un cambio de camiseta para Hirving ‘Chucky’ Lozano. Después de varios meses sin actividad oficial con San Diego FC, el atacante mexicano tendrá la oportunidad de recuperar ritmo, continuidad y confianza en un equipo acostumbrado a competir bajo presión dentro de la MLS.

Para Lozano, esta nueva etapa también significa la posibilidad de reconstruir su carrera después de un periodo marcado por la falta de minutos y los problemas que lo alejaron de las canchas. Su rendimiento con el conjunto angelino será determinante para demostrar que todavía puede desequilibrar, asumir responsabilidades ofensivas y convertirse nuevamente en una figura del futbol mexicano.

El objetivo del Chucky también pasa por volver a vestir la camiseta de la selección mexicana. El delantero ha expresado en distintas ocasiones la pasión que siente por representar al país, pero su inactividad terminó por dejarlo fuera del Mundial de 2026. Recuperar minutos y protagonismo con el Galaxy podría abrirle nuevamente las puertas del Tri y permitirle demostrar que su etapa con el combinado nacional todavía no ha terminado.

Deja atrás su etapa en San Diego FC

La salida representa una solución para el jugador y para San Diego FC, que había decidido no utilizarlo durante la campaña. Lozano entrenó durante varios meses en las instalaciones del club, pero no fue convocado para disputar encuentros oficiales desde el inicio de la temporada 2026, situación que mantuvo su futuro bajo incertidumbre.

La relación entre ambas partes comenzó a deteriorarse durante la recta final de 2025. Un altercado reportado con el cuerpo técnico después de un partido ante Houston Dynamo provocó que el mexicano perdiera protagonismo, mientras que su última aparición con San Diego se produjo el 29 de noviembre frente a Vancouver Whitecaps. La directiva confirmó posteriormente que el futbolista no formaría parte de sus planes.

El elevado contrato del atacante fue uno de los principales obstáculos para encontrarle acomodo. Lozano tenía garantizados aproximadamente 9.3 millones de dólares durante 2026, cantidad que lo colocaba entre los cuatro jugadores con mayores ingresos de la MLS, solamente por debajo de Lionel Messi, Son Heung-min y Rodrigo De Paul.

LA Galaxy cubrirá una parte del salario durante el préstamo, mientras que el mexicano ocupará una plaza de jugador designado en el plantel angelino. Esta categoría permite que los clubes de la MLS registren futbolistas cuyos ingresos superan el límite salarial ordinario establecido por la competencia.

La operación reduce el riesgo económico inmediato para LA Galaxy, pues el club podrá evaluar el rendimiento, la adaptación y la condición física de Lozano antes de ejecutar una posible compra definitiva. Para San Diego, el movimiento permite liberar espacio deportivo dentro de su plantilla, aunque deberá mantener responsabilidades financieras relacionadas con el contrato del jugador.

Recuperar protagonismo

Hirving Lozano llega al Galaxy con una trayectoria que incluye pasos por Pachuca, PSV Eindhoven y Napoli. Surgió de las fuerzas básicas de los Tuzos, dio el salto al futbol neerlandés en 2017 y posteriormente fue adquirido por el conjunto italiano, con el que formó parte del plantel que conquistó el título de la Serie A durante la temporada 2022-2023. Después regresó al PSV antes de incorporarse a la MLS.

San Diego FC convirtió a Lozano en el primer jugador designado de su historia y construyó parte de su proyecto inaugural alrededor del atacante mexicano. En 2025 tuvo momentos importantes, incluido un gol en tiempo agregado que permitió a su equipo vencer 2-1 precisamente al LA Galaxy. Sin embargo, su participación se redujo durante el cierre del torneo hasta quedar separado del proyecto deportivo.

El cambio al conjunto angelino representa una oportunidad para que el extremo de 31 años recupere continuidad. Su velocidad, capacidad para atacar los espacios y experiencia internacional pueden ofrecer una alternativa inmediata en los costados, aunque su larga ausencia de la competencia obligará al cuerpo técnico a administrar su reincorporación.

La llegada del mexicano también continúa la relación histórica del Galaxy con figuras nacionales. Javier ‘Chicharito’ Hernández, Giovani dos Santos y Jonathan dos Santos vistieron anteriormente la camiseta del club, por lo que Lozano se suma a una lista de futbolistas que han encontrado en Los Ángeles un mercado con una importante presencia de aficionados mexicanos.

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