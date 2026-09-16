América registra a sus tres últimos refuerzos y están listos para debutar

Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno quedaron habilitados; su aparición dependerá de Guillermo Almada

Los últimos fichajes ya están disponibles | @ClubAmerica

América recibió la noticia que esperaba antes de afrontar uno de los compromisos más importantes del Apertura 2026. Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno ya aparecen en la plantilla publicada en la página oficial de la Liga MX, por lo que los tres últimos refuerzos azulcremas quedaron habilitados para disputar partidos oficiales. Su posible presentación podría producirse en el Clásico Nacional ante Chivas.

La actualización en el portal de la Liga MX terminó con las dudas administrativas que rodeaban a las incorporaciones. Carlos Álvarez figura con el dorsal 8, Santiago Bueno utilizará el 14 y Santiago Ramos Mingo portará el 15. Los dos defensores sudamericanos aparecieron en el registro después de completar los trámites correspondientes, incluida la obtención de sus visas de trabajo.

El registro significa que Guillermo Almada ya puede convocarlos y utilizarlos, aunque su presencia ante Guadalajara dependerá de la evaluación física y táctica del cuerpo técnico. La situación representa un avance importante para el entrenador, quien necesita alternativas después de los problemas defensivos que mostró el equipo en la derrota frente a Cruz Azul.

Carlos Álvarez trabaja para completar su adaptación a la altura de la Ciudad de México y recuperar el ritmo necesario para competir. El futbolista español llegó procedente del Levante y puede actuar como mediapunta o volante por el sector derecho. Su capacidad para conducir, asociarse y generar oportunidades le ofrece a Almada una variante diferente en la zona ofensiva, donde América necesita mayor claridad.

Santiago Ramos Mingo aparece como el refuerzo con mayores posibilidades de participar desde el inicio contra Chivas. El defensor argentino llegó con actividad reciente en el Bahía de Brasil, una condición que facilitaría su incorporación inmediata al once. Su perfil zurdo y su ritmo competitivo podrían ayudar a corregir los errores de concentración en la última línea, uno de los aspectos que más preocupan al técnico americanista.

El caso de Santiago Bueno requiere mayor precaución. Aunque el uruguayo ya está registrado y completamente habilitado, había contado con poca actividad durante el comienzo de la temporada con el Wolverhampton. El central ya trabaja junto con sus nuevos compañeros, pero su debut dependerá de la respuesta física que muestre durante las prácticas previas al encuentro.

La disponibilidad de los tres futbolistas llega en un momento oportuno para Guillermo Almada. América necesita recuperar estabilidad, mejorar su funcionamiento defensivo y responder después de perder el Clásico Joven. El entrenador podrá decidir si apuesta de inmediato por sus incorporaciones o si administra sus minutos, especialmente porque el duelo frente al Guadalajara tendrá una exigencia física y emocional considerable.

Con sus nombres publicados en el registro oficial, el último obstáculo administrativo quedó superado y los tres refuerzos están listos para debutar. América recibirá a Chivas el sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. La decisión final estará en manos de Almada, pero el estratega ya cuenta con nuevas alternativas para intentar ganar el Clásico Nacional y recuperar terreno en el Apertura 2026.

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