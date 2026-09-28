La magia de Messi aparece: golazo del argentino para empatar ante Columbus Crew

Con muy poco ángulo, el astro firmó un soberbio gol de tiro libre para darle la igualada a su equipo antes del medio tiempo

El argentino no se cansa de firmar golazos | ANDY LYONS GETTY IMAGES VIA AFP

Lionel Messi volvió a aparecer para Inter Miami con una anotación de tiro libre ante Columbus Crew, en un partido donde el conjunto de Florida buscaba reaccionar después de comenzar en desventaja. El argentino respondió con una ejecución desde pelota parada que significó el empate parcial 1-1 en el Lower.com Field.

El atacante llegó a la acción con la intención de aprovechar la jugada, en busca de conseguir el empate tras el penal que convirtió el rival. Tuvo una oportunidad desde una zona cercana al área y aprovechó la ocasión para cambiar el rumbo del marcador.

La acción ocurrió al minuto 34 del primer tiempo, cuando Inter Miami obtuvo un tiro libre por el sector derecho del ataque. Messi tomó la responsabilidad, acomodó el balón y realizó un disparo con la pierna izquierda que superó la barrera y terminó junto al segundo poste, sin que el arquero Patrick Schulte pudiera evitar la caída de su portería.

Con esta anotación, el capitán de las Garzas alcanzó 931 goles oficiales durante su carrera profesional, sumando sus registros con clubes y los obtenidos con la Selección de Argentina. Además, llegó a 102 goles con Inter Miami desde su llegada al conjunto de la MLS.

El tanto también redujo la distancia de Messi hacia una marca histórica. El delantero argentino quedó a 69 goles de alcanzar los 1000 tantos, una cifra que busca dentro de una trayectoria que incluye sus etapas en distintos equipos y su participación internacional.

¡GOLAAAAZO de Leoooo! 🤯🐐



Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

Después del empate conseguido por Messi, Inter Miami intentó recuperar estabilidad dentro del partido y encontrar mejores conexiones ofensivas para buscar la victoria como visitante. La anotación permitió que el equipo de Florida regresara al encuentro antes del descanso del medio tiempo.

En el Lower.com Field, con capacidad para 20 mil 757 espectadores, el argentino convirtió una pelota parada en una oportunidad para seguir acumulando registros dentro de su carrera.