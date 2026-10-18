Brian Rodríguez, de estar cerca de salir del América a renovar su contrato hasta 2030

El extremo uruguayo extendió su vínculo con las Águilas tras varios vínculos en el extranjero y cuatro años de éxitos en Coapa

El charrúa extendió su vínculo con el cuadro de Coapa | @ClubAmerica

El Club América anunció este domingo 18 de octubre la renovación de Brian Rodríguez hasta el verano de 2030, asegurando la continuidad de uno de sus principales referentes ofensivos. El extremo uruguayo, que había sido vinculado con distintos equipos del extranjero durante los últimos mercados de fichajes, extendió su compromiso con la institución azulcrema después de una serie de negociaciones que estuvieron cerca de provocar su salida de Coapa.

El anuncio llega un día después de que el Rayito fuera protagonista en la victoria del América por 5-3 ante León en la jornada 12 del Apertura 2026, encuentro en el que contribuyó con un gol y una asistencia. Su renovación representa una apuesta por la continuidad deportiva del equipo, que mantiene a uno de sus futbolistas más desequilibrantes.

¡Tenemos Brian Rodríguez para rato! ⚡️🔝



Rayito renovó con el Club América. Sigamos rompiéndola juntos, Águila. 🦅 pic.twitter.com/Q7GrHqICw1 — Club América (@ClubAmerica) October 18, 2026

Brian Rodríguez estuvo cerca de abandonar al América

La continuidad del uruguayo estuvo en duda durante el mercado de verano de 2026, cuando Cruzeiro presentó una oferta millonaria por sus servicios y su llegada al Brasileirao parecía inminente.

La directiva azulcrema comenzó a explorar alternativas para cubrir la posible salida, con el colombiano Jáminton Campaz como objetivo principal. Sin embargo, las diferencias en la negociación terminaron por frustrar la transferencia. Cruzeiro retiró su propuesta y Rodríguez permaneció en México.

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No era la primera vez que el atacante se encontraba cerca de abandonar Coapa. En enero de 2024, la Fiorentina de Italia habría negociado su salida. La operación tampoco prosperó antes del cierre del mercado italiano.

A estos acercamientos se sumaron intereses de Ajax, Al-Rayyan y Peñarol, aunque ninguno consiguió concretar su incorporación. Pese a las constantes especulaciones, Rodríguez mantuvo su lugar dentro del plantel americanista y terminó por consolidarse como una de las figuras más importantes del equipo.

Brian Rodríguez, ídolo del tricampeonato

Desde su llegada en agosto de 2022, procedente de Los Angeles FC, Brian Rodríguez ha disputado 165 partidos oficiales con el América, con 45 goles y 31 asistencias. El uruguayo ha sido parte de una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la institución.

En su paso por Coapa, ha levantado tres títulos de Liga MX: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, con el que las Águilas completaron su histórico tricampeonato. A esas conquistas se suman el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup 2024.

Con su renovación hasta 2030, América asegura la continuidad de un futbolista que se ha consolidado como una de las piezas más importantes de su proyecto deportivo. Después de cuatro años en Coapa, tres títulos de liga y varios mercados en los que su salida parecía cercana, Brian Rodríguez seguirá vistiendo la camiseta azulcrema con el objetivo de ampliar su palmarés y mantener al equipo entre los protagonistas de la Liga MX.