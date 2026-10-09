Ya hay fechas para los partidos de México vs Jamaica por los cuartos de final de la Nations League

Concacaf hace oficial el calendario de los primeros partidos oficiales de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana, incluyendo el regreso del tricolor a Monterrey

Concacaf anuncia el calendario de los cuartos de la Nations League | Imago7

Los primeros partidos oficiales de Rafa Márquez con la Selección Mexicana ya tienen fechas, horarios y sedes, luego de que la Concacaf emitiera un comunicado la tarde del 9 de octubre anunciando el calendario para los cuartos de final de la Nacions League.

México se estrenará en el torneo ante Jamaica, selección que terminó en segundo lugar del Grupo B de la primera ronda del torneo y se medirá al tricolor a doble partido, con los primeros 90 minutos en Kingston y la vuelta en el Gigante de Acero de Monterrey durante la Fecha FIFA del mes de noviembre.

Los partidos de cuartos de final de la Nations League sirven además como parte de la clasificación a la Copa Oro 2027. Las cuatro selecciones que ganen sus respectivas llaves de cuartos de fnial en la Liga A y las cuatro de la Liga B asegurarán su boleto al torneo del próximo verano.

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¿Cuándo juega México vs Jamaica por la Concacaf Nations League?

El partido de ida entre México y Jamaica se jugará el sábado 14 de noviembre en Kingston. La vuelta será par de días después, el 17 de noviembre en el estadio de Rayados, en el regreso de la Selección Mexicana a la Sultana del Norte por primera vez desde 2018.

Sábado 14 de noviembre | 19:00 CDMX | Jamaica vs México | National Stadium de Kingston

| National Stadium de Kingston Martes 17 de noviembre | 20:30 CDMX | México vs Jamaica | Estadio Monterrey

Serán el quinto y sexto compromiso para Rafa Márquez desde que asumió como DT de la Selección Mexicana. En la última Fecha FIFA, no pudo ganar al medirse a tres selecciones de la Conmebol y a Estados Unidos, por lo que buscará su primera victoria en el banquillo tricolor.

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Calendario completo de los cuartos de final de la Concacaf Nations League

Las otras tres llaves de los cuartos de final de la Liga A del torneo las disputan Curazao ante Panamá, Guatemala de Luis Fernando Tena ante Canadá y Haití contra Estados Unidos, comenzando el jueves 12 de noviembre.