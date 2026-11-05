Convocatoria México, Fecha FIFA de noviembre 2026: ¿Cuándo sale la lista de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica?

Todo lo que tienes que saber de la segunda convocatoria para la primera gran prueba del nuevo estratega nacional

¿Cuándo sale la convocatoria de Rafa Márquez? | Imago7.

La Selección Mexicana se prepara para disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, una eliminatoria frente a Jamaica que marcará un nuevo examen para Rafael Márquez al frente del Tricolor. Antes de que ruede el balón, la atención estará puesta en la lista de futbolistas que el entrenador elegirá para afrontar los compromisos del 14 y 17 de noviembre, en busca de un lugar en las semifinales.

La convocatoria ha generado expectativa por los posibles movimientos respecto al primer llamado del estratega mexicano. Alexis Vega, Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete podrían aparecer entre los jugadores contemplados, mientras que elementos de experiencia internacional como Edson Álvarez e Hirving Lozano quedarían fuera de esta concentración. Las decisiones de Márquez permitirán conocer las alternativas que pretende utilizar en una eliminatoria de ida y vuelta.

La cercanía de la Fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre, aumenta el interés por conocer los nombres de los futbolistas que representarán a México, especialmente ante la posibilidad de que el entrenador incluya alguna sorpresa.

¿Este jueves 5 de noviembre sale la convocatoria de México para la Fecha FIFA de noviembre 2026?

La segunda convocatoria de Rafael Márquez se daría a conocer este jueves 5 de noviembre de 2026. La lista estará dirigida a los encuentros de cuartos de final de la Concacaf Nations League contra Jamaica, que representan los primeros compromisos oficiales del entrenador desde su llegada al banquillo mexicano.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente una hora exacta para la presentación de los convocados. El anuncio permitirá conocer qué futbolistas repetirán respecto a la concentración anterior y cuáles recibirán una nueva oportunidad, después de que México registrara dos empates y dos derrotas en los primeros cuatro partidos del proceso de Márquez.

¿Qué jugadores de México estarían confirmados para los partidos ante Jamaica?

Alexis Vega, Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete estarían contemplados en la convocatoria. La presencia de Vega representa una de las principales novedades, después del acercamiento que sostuvo con Rafael Márquez durante la visita del seleccionador al entrenamiento de Toluca, el miércoles 4 de noviembre.

En el sector defensivo, Gallardo y Chiquete aparecen como alternativas para reforzar la estructura del Tricolor. Raúl ‘Tala’ Rangel también apunta a repetir en la portería, mientras que otros futbolistas que militan en el extranjero, como Johan Vásquez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Santiago Giménez, Armando González y Mateo Chávez, figuran entre los nombres que podrían estar en el llamado oficial del exjugador del Barcelona.

¿Quiénes serían las ausencias de México para los cuartos de final de la Concacaf Nations League?

Edson Álvarez, Hirving ‘Chucky’ Lozano, Luis Chávez, Raúl Jiménez y Luis Ángel Malagón serían las principales ausencias de México para los partidos contra Jamaica. Estas bajas obligarán a Rafael Márquez a modificar sus alternativas en el mediocampo, el ataque y la portería, en una eliminatoria que definirá el pase a las semifinales del torneo.

Raúl Jiménez y Luis Chávez no estarían disponibles por lesión, mientras que Edson Álvarez quedaría fuera por su falta de actividad con el West Ham, caso similar al de Luis Ángel Malagón con el América. En el caso del atacante del Galaxy, pese a recuperarse, no se habría ganado el repetir en la convocatoria del Tricolor.

¿Habría sorpresa de Rafa Márquez en la lista para los partidos del 14 y 17 de noviembre?

Una de las posibles novedades sería Armando León, delantero mexicano que milita en el fútbol de Croacia, cuyo nombre ha aparecido entre las alternativas que analiza el cuerpo técnico. Su eventual convocatoria representaría una oportunidad para ampliar la competencia en el ataque, especialmente ante la ausencia de Raúl Jiménez.

También destaca la posibilidad de que Rodrigo Huescas y Julián Quiñones regresen a la selección mexicana. Huescas recibió una preconvocatoria después de recuperar actividad tras una lesión de ligamento cruzado. Quiñones, por su parte, podría reincorporarse luego de perderse la Fecha FIFA anterior por problemas físicos.

La segunda convocatoria de Rafael Márquez también apunta a contar con Jesús ‘Tecatito’ Corona. El atacante se sumaría a las alternativas ofensivas del entrenador, al tiempo que, Hugo Camberos brillaría por su ausencia debido a su convocatoria con la selección sub 20.

¿Quién transmite en vivo el anuncio de la convocatoria de la Selección Mexicana y dónde ver?

Hasta el momento, no se ha anunciado una transmisión especial para dar a conocer la segunda convocatoria de Rafael Márquez como seleccionador mexicano para los partidos ante Jamaica de la Nations League de Concacaf. Usualmente, el Tricolor publica la lista en sus redes sociales.

Lo que sí está confirmado es la transmisión de los dos partidos entre México y Jamaica a través de Claro Sports Premium, con cobertura previa a los encuentros de ida y vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Partido Fecha Inicio de transmisión Hora del partido Jamaica vs México (ida) Sábado 14 de noviembre 18:50 horas 19:00 horas México vs Jamaica (vuelta) Martes 17 de noviembre 20:20 horas 20:30 horas

Horarios del centro de México.

El partido de ida se disputará en Kingston, Jamaica, mientras que la vuelta tendrá como escenario el Estadio BBVA de Monterrey. Ambos encuentros podrán seguirse mediante la suscripción a Claro Sports Premium en YouTube.