¡Más dudas que certezas! Las calificaciones de México en la primera fecha FIFA de Rafa Márquez

El Tri cerró sin triunfos la primera Fecha FIFA del ‘Kaíser’ como entrenador. Mora destacó, mientras Rangel, Gimenez y varios atacantes quedaron reprobados

La primera Fecha FIFA de Rafael Márquez como técnico de la selección mexicana terminó sin victorias y con más interrogantes que respuestas. México empató 1-1 ante Colombia y Perú, perdió 3-0 frente a Estados Unidos y cerró con otra derrota, 2-0 contra Chile. Fueron apenas dos goles anotados, siete recibidos y cuatro partidos en los que el equipo pasó de competir de buena manera en algunos tramos a quedar expuesto por errores individuales y una producción ofensiva insuficiente.

El saldo deja pocos nombres realmente fortalecidos. Gilberto Mora fue el futbolista de mayor impacto, Víctor Guzmán respondió con gol ante Perú, Denzell García aprovechó sus oportunidades y Obed Vargas mostró continuidad. En el otro extremo aparecen los delanteros centro, que terminaron los cuatro partidos sin anotaciones, y futbolistas directamente involucrados en errores defensivos que México pagó con goles. Mora y Guzmán fueron los únicos mexicanos que marcaron en la ventana.

Raúl ‘Tala’ Rangel | 3

Fue el jugador más castigado por una actuación individual durante toda la Fecha FIFA. Contra Colombia había tenido un partido aceptable, con algunas intervenciones que ayudaron a sostener a México, pero todo cambió ante Estados Unidos. Primero concedió un rebote que permitió a Julian Hall abrir el marcador y después cometió un error todavía más grave al intentar jugar lejos de su portería: perdió el balón y Cavan Sullivan aprovechó para marcar desde larga distancia. Para un guardameta que estaba compitiendo por ganar terreno en la selección, dos equivocaciones directamente relacionadas con goles en el partido de mayor exigencia pesan demasiado. Su concentración terminó claramente en números rojos.

Óscar García | 6

Tuvo la oportunidad de mostrarse contra Perú y cumplió sin convertirse en protagonista. El gol de Jairo Vélez llegó después de que México perdiera el balón en una zona comprometida y el atacante peruano quedó con ventaja para definir. García no cometió un error grave, pero tampoco dejó una intervención que cambiara el rumbo del encuentro. En una ventana donde Márquez repartió minutos entre sus porteros, su actuación fue funcional y poco más.

Correcta presentación del guardameta | Imago7

Álex Padilla | 5.5

Le correspondió cerrar la Fecha FIFA frente a Chile y el balance fue discreto. México terminó recibiendo dos goles en el segundo tiempo, primero de Maximiliano Gutiérrez y después de Vicente Pizarro, y Padilla no consiguió convertirse en el elemento que mantuviera con vida al equipo cuando Chile comenzó a encontrar espacios. No puede responsabilizarse exclusivamente al portero por las anotaciones, pero un guardameta que busca escalar posiciones necesita dejar atajadas de mayor peso. Terminó la noche sin errores escandalosos, aunque también sin argumentos suficientes para elevar su evaluación.

Jorge Sánchez | 6

Tuvo minutos contra Colombia y volvió a aparecer en el segundo tiempo frente a Chile. Su rendimiento fue estable, pero prácticamente sin influencia ofensiva, algo relevante considerando que el lateral es una posición desde la que Márquez busca amplitud y profundidad. Defensivamente evitó errores mayores y compitió en los duelos, aunque tampoco logró consolidarse como una pieza indispensable. Su Fecha FIFA queda en el aprobado mínimo: hizo pocas cosas mal, pero tampoco demasiadas que lo separaran del resto.

Israel Reyes | 6.5

Fue uno de los defensores más constantes de México y acumuló una cantidad importante de minutos. Respondió tanto como central como en posiciones más abiertas y, a diferencia de otros integrantes de la línea defensiva, no dejó un error individual evidente que terminara directamente en gol. Ante Colombia ayudó a estabilizar al equipo después del tanto inicial y contra Estados Unidos vivió la peor noche colectiva de la ventana sin ser el principal responsable de la debacle. Le faltó mayor liderazgo cuando el equipo se descompuso, pero su rendimiento general estuvo por encima de la media defensiva.

Johan Vásquez | 6

Llegaba como uno de los futbolistas con mayor experiencia internacional y por eso la exigencia debía ser superior. Tuvo un buen comienzo contra Colombia, pero no consiguió ordenar a la defensa cuando México empezó a sufrir ante Estados Unidos. Como líder de la última línea debía tener mayor peso para controlar los momentos adversos, especialmente cuando aparecieron los errores alrededor suyo. Entró también contra Chile con el partido ya cuesta arriba. No tuvo fallas tan evidentes como Rangel o Chávez, pero una defensa que recibió siete goles en cuatro encuentros tampoco permite aprobar con comodidad a su principal referencia.

Johan Vásquez en el partido ante Colombia | Imago7

Jesús Gallardo | 6.5

Su mejor aporte llegó inmediatamente en el debut de Márquez. Encontró a Gilberto Mora con el servicio que terminó en el empate contra Colombia, además de ofrecer profundidad por izquierda durante buena parte de aquel encuentro. Su nivel bajó considerablemente frente a Estados Unidos, donde salió al descanso y sufrió cuando el rival aceleró por su sector. Volvió a ser titular contra Chile, aunque sin la misma incidencia ofensiva del primer partido. La asistencia y su peso en determinados momentos lo sostienen por encima del seis.

Mateo Chávez | 4

Un buen partido contra Perú quedó prácticamente borrado por lo sucedido ante Estados Unidos. Había mostrado energía, recorrido y capacidad para proyectarse, pero su expulsión al minuto 67 frente al USMNT fue una irresponsabilidad en el contexto del partido. México ya perdía y necesitaba mantenerse ordenado para intentar reaccionar; la roja terminó por hacer todavía más complicada la remontada. Un lateral joven puede cometer errores técnicos, pero perder el control de esa manera en un partido de máxima tensión representa un golpe mucho mayor. Su Fecha FIFA pasó de prometedora a claramente negativa.

Everardo López | 5.5

Recibió oportunidades contra Perú, Estados Unidos y Chile, pero no terminó por convencer. Tuvo momentos correctos en anticipación y salida, aunque nunca dio la sensación de haberse ganado un lugar en la defensa a partir de esta concentración. Frente a Chile formó parte de una línea que permitió dos goles en apenas 11 minutos durante el segundo tiempo y sufrió cuando el rival encontró espacios entre lateral y central. No cometió un error grotesco, pero en términos generales quedó por debajo de lo que necesitaba mostrar.

Víctor Guzmán | 7.5

Fue uno de los futbolistas que mejor aprovechó sus minutos. Contra Perú apareció en el área para cabecear el servicio de Denzell García y marcar el empate apenas cuatro minutos después de comenzar el segundo tiempo. También había quedado involucrado en una acción defensiva mejorable durante el primer gol peruano, pero respondió inmediatamente del otro lado del campo. En una Fecha FIFA donde México tuvo enormes problemas para marcar, ser uno de los dos únicos jugadores capaces de convertir aumenta considerablemente el valor de su participación.

Marcó uno de los dos tantos de la selección en esta fecha FIFA | Imago7

Diego Campillo | 5

No consiguió aprovechar una concentración que podía servirle para aumentar su presencia dentro del equipo nacional. Tuvo minutos ante Perú y Estados Unidos, pero su actuación quedó señalada especialmente en la jugada del tercer gol estadounidense, cuando México volvió a equivocarse con el balón y la defensa no consiguió resolver la pérdida antes de la definición de Malik Tillman. Mostró condiciones para participar en la salida, aunque en un central los detalles defensivos tienen prioridad. Cuando esos detalles terminan en goles, la evaluación necesariamente cae.

Dagoberto Espinoza | 5.5

Entró de emergencia en la convocatoria y terminó recibiendo la titularidad frente a Chile. El contexto no era sencillo, pero tampoco consiguió aprovechar la oportunidad para alterar la jerarquía de los laterales. México mantuvo el cero durante el primer tiempo, aunque en el complemento la defensa comenzó a conceder espacios y Gutiérrez abrió el marcador antes de que Espinoza saliera. Cumplió en algunos duelos, pero su partido fue demasiado neutro para considerar que salió fortalecido de su primera gran prueba.

Érik Lira | 6.5

Fue probablemente uno de los jugadores más regulares del mediocampo, aunque esa regularidad no siempre se tradujo en dominio. Lira dio equilibrio, ofreció una línea constante de pase y ayudó a que México pudiera tener posesiones más largas, especialmente frente a Colombia. Sin embargo, ante Estados Unidos el equipo perdió por completo la batalla en la zona central durante varios periodos y contra Chile tampoco consiguió imponer el ritmo. No cometió errores graves y mantuvo un piso competitivo, pero le faltó transformar su presencia en mayor control colectivo.

Luis Chávez | 6

Comenzó con protagonismo frente a Colombia y estuvo cerca del gol en una secuencia donde México golpeó los postes durante el primer tiempo. Su golpeo de media distancia volvió a representar una amenaza, pero su influencia disminuyó conforme avanzó la concentración. Ingresó contra Estados Unidos para intentar corregir un mediocampo que había sufrido durante la primera parte y no consiguió modificar la dinámica. Sigue teniendo recursos diferentes al resto, aunque esta ventana dejó pocas acciones realmente decisivas.

Gilberto Mora | 8

Fue el mejor futbolista mexicano de la Fecha FIFA. Contra Colombia asumió responsabilidades pese a su edad, encontró espacios entre líneas y marcó el empate con una acción individual dentro del área: controló, eliminó a su marcador y definió para rescatar a México. Fue también el jugador alrededor del cual aparecieron varias de las mejores asociaciones ofensivas del equipo durante el debut de Márquez. Después, una molestia física obligó a administrar su participación y privó al Tri de su futbolista más creativo. Su ausencia en los siguientes partidos terminó siendo otra forma de dimensionar su importancia.

Obed Vargas | 7

Fue creciendo dentro de la concentración y terminó dejando una de las mejores impresiones entre los jóvenes. Mostró personalidad para recibir bajo presión, movilidad para acompañar las jugadas y capacidad para recorrer campo sin esconderse cuando México tenía dificultades. Contra Chile fue uno de los pocos titulares que consiguió sostener cierta continuidad en medio de un partido trabado. Le faltó transformar su volumen de juego en ocasiones claras, goles o asistencias, pero salió de la ventana con más argumentos que con los que llegó.

Álvaro Fidalgo | 5.5

Tuvo muchos minutos y suficientes oportunidades para asumir mayor responsabilidad en la construcción, pero su Fecha FIFA terminó siendo más irregular de lo esperado para un jugador llamado a mejorar el manejo de balón de México. Alternó periodos de circulación correcta con otros en los que su influencia desapareció. Su momento más negativo ocurrió ante Estados Unidos, cuando un pase hacia atrás puso en problemas a la defensa en la acción que terminó con el tercer gol. Contra Chile volvió a tener participación sin conseguir romper líneas ni producir una ocasión determinante.

Orbelín Pineda | 6

Apareció principalmente como alternativa desde el banquillo y tuvo momentos en los que consiguió darle mayor movilidad al ataque. Frente a Estados Unidos intentó romper mediante conducciones y asociaciones cortas cuando México tenía dificultades para progresar, aunque nuevamente faltó el último pase. Su experiencia debería traducirse en mayor influencia cuando entra con el partido abierto. No fue de los responsables de los grandes errores, pero tampoco aprovechó la ventana para reclamar un papel más importante.

Luis Romo | 5

Su participación contra Estados Unidos fue el punto que más pesó en la evaluación. México perdió la disputa del mediocampo durante el primer tiempo y Romo nunca consiguió imponer presencia física ni ordenar la salida, además de jugar condicionado después de recibir una tarjeta amarilla. Márquez lo sustituyó al descanso buscando modificar el funcionamiento. Había dejado mejores sensaciones en su aparición frente a Perú, pero en el encuentro de mayor dificultad quedó claramente por debajo de lo requerido.

Denzell García | 7

Aprovechó casi cada oportunidad que recibió. Contra Perú puso el servicio para que Víctor Guzmán marcara el empate y frente a Chile volvió a entrar con personalidad, intentando acelerar la circulación cuando México ya perseguía el marcador. Sin tener los minutos de otros mediocampistas, consiguió involucrarse en una de las dos anotaciones que produjo la selección durante cuatro encuentros. Esa capacidad para generar algo concreto en una ventana con tan poca producción ofensiva merece reconocimiento.

Uno de los nombres destacados del centro del campo | Imago7

Santiago Sandoval | 6

Su concentración tuvo valor principalmente por la experiencia acumulada. Tuvo minutos ante Perú, recibió la titularidad contra Estados Unidos y volvió a ingresar frente a Chile. Mostró intensidad, voluntad para ofrecerse y capacidad para presionar, pero todavía estuvo lejos de convertirse en un futbolista que modificara el ataque mexicano. Contra el USMNT quedó desconectado durante largos periodos y le costó aparecer entre líneas. No tuvo un error grave, aunque tampoco produjo goles, asistencias o situaciones que obligaran a Márquez a considerarlo indispensable.

Jeremy Márquez | 5

Su principal problema fue que uno de sus errores terminó directamente en una oportunidad de gol para Perú. Perdió un balón comprometido ante la presión de Jairo Vélez y la acción acabó en el 0-1. Después tuvo algunos momentos correctos con pelota y volvió a sumar minutos contra Colombia y Chile, pero nunca terminó por compensar aquella equivocación con una aportación ofensiva de peso. Para un mediocampista que pelea por entrar en una zona con mucha competencia, regalar una acción de ese tamaño resulta difícil de ignorar.

Roberto Alvarado | 5

Tuvo una ventana decepcionante considerando su experiencia y la cantidad de minutos recibidos. Contra Colombia estuvo involucrado en una de las mejores secuencias ofensivas del Tri y llegó a estrellar un remate en el poste, pero a partir de ahí su influencia cayó. Contra Estados Unidos prácticamente desapareció durante grandes periodos y frente a Chile tampoco consiguió desequilibrar antes de salir. Jugó como uno de los hombres encargados de generar peligro desde los costados y terminó los cuatro partidos sin gol ni asistencia. La falta de producción lo coloca entre los reprobados.

Hirving Lozano | 6.5

Solo pudo participar contra Colombia, pero durante ese encuentro mostró varias de las características que le hicieron falta posteriormente a México. Buscó profundidad, atacó espacios y obligó a la defensa colombiana a retroceder, además de aparecer en una acción de peligro que terminó invalidada. Su estado físico impidió comprobar si podía sostener ese impacto durante la totalidad de la ventana. La muestra fue limitada, aunque dejó una mejor sensación que buena parte de los extremos utilizados después.

Armando González | 5

Recibió minutos en tres encuentros y no consiguió convertirlos en producción ofensiva. Fue titular frente a Colombia y volvió a tener oportunidades ante Estados Unidos y Chile, pero terminó la concentración sin goles y con pocas ocasiones realmente claras generadas por cuenta propia. Su movilidad y presión aportaron en determinados momentos, pero un delantero que recibe más de 150 minutos necesita dejar mayor amenaza dentro del área. La competencia por el puesto exige algo más que participación y esfuerzo.

Poca intervención del atacante del Olympiacos | Imago7

Germán Berterame | 5

También terminó atrapado en el principal problema ofensivo de México: los centros delanteros pasaron los cuatro partidos sin marcar. Berterame tuvo minutos ante Colombia, Perú y Chile, se movió para ofrecer líneas de pase y en algunos tramos salió del área para participar en la elaboración, pero nunca consiguió aparecer donde realmente se evalúa a un nueve. Frente a Chile arrancó como titular y salió con México ya dos goles abajo, sin haber logrado generar una ocasión que cambiara la historia.

Isaías Violante | 6

Participó en los cuatro partidos y mostró atrevimiento para encarar, especialmente cuando entró con espacios. Fue uno de los futbolistas que más insistió en atacar desde fuera hacia dentro, aunque la mayoría de sus acciones terminaron antes del último toque. Frente a Chile buscó el disparo desde media distancia en los minutos finales, pero volvió a quedarse sin premio. La juventud y la capacidad para desequilibrar justifican seguir observándolo, aunque esta Fecha FIFA todavía no produjo una acción determinante que elevara su nota.

Santiago Gimenez | 4

Fue uno de los grandes reprobados de la concentración. Llegó necesitado de recuperar confianza con la selección y salió con todavía más dudas. El momento más difícil ocurrió contra Estados Unidos: tuvo al menos dos ocasiones claras para cambiar el desarrollo del encuentro y no consiguió definirlas. En un partido donde México necesitaba aprovechar prácticamente todo lo que generara, sus fallas tuvieron un costo enorme. Después ingresó frente a Chile y mostró más movilidad, incluso participó en algunas combinaciones, pero volvió a marcharse sin gol. Para un delantero de su jerarquía, terminar la ventana sin marcar y desperdiciar las oportunidades más claras del partido más importante exige una nota severa.

Hugo Camberos | 6

Fue el jugador con menor tiempo entre los evaluados, por lo que el margen para juzgarlo es reducido. Entró contra Perú y volvió a tener minutos frente a Chile, donde mostró energía, buscó encarar desde el primer contacto y trató de acelerar un ataque mexicano que ya estaba contra el reloj. No produjo una jugada decisiva, pero tampoco tuvo tiempo suficiente para construir una actuación completa. Su evaluación queda en el mínimo aprobatorio y, sobre todo, como una prueba pendiente para futuras convocatorias.