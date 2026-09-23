Semana 3 NFL 2026, en vivo: horarios y dónde ver todos los partidos del 24 al 28 de septiembre

El último fin de semana del fútbol americano de la NFL tendrá nueve partidos por TV en territorio mexicano. Conoce los días y canales

¿Qué partidos de la NFL van por TV en México? | MADDIE MEYER / GETTY IMAGES VIA AFP

En un abrir y cerrar de ojos, llegamos al último fin de semana de septiembre en la NFL. La Semana 3 tendrá el debut de un nuevo estadio, Maracaná, que recibirá el segundo partido internacional de 2026, los Baltimore Ravens ante los Dallas Cowboys.

Tenemos además tres partidos entre rivales divisionales (Texans en Colts, Cardinals en 49ers y Bengals vs Steelers). Tenemos ocho equipos con marca de 2-0, pero no se enfrentan entre sí este fin de semana. También hay ocho equipos que perdieron sus primeros dos juegos y hay un cruce entre sí, Houston viajando a Indianapolis. La temporada ya se puso cuesta arriba, porque solo 10.6% de los equipos que iniciaron 0-2 llegaron a los Playoffs (46 de 433 desde 1970), pero el 0-3 es prácticamente lapidario: solo 7 de 247 (2.83%) lograron remontar para llegar a los Playoffs.

Cuatro equipos tendrán su primer partido fuera de casa en 2026 (Chargers, Titans, Texans y Chiefs, además de que los Rams fueron locales en Australia un partido). De igual manera, cinco se estrenan en casa (Saints, Browns, Dolphins, Packers y Commanders) en esta Semana 3, que inicia el jueves 24 de septiembre.

MÁS INFORMACIÓN: Resultados y posiciones de la Semana 2 de la NFL

NFL 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 3

La Semana 3 comienza el jueves 24 de septiembre, con el estreno de los Packers en Lambeau Field ante los Falcons, que tendrán de regreso a su QB titular, Michael Penix Jr. El domingo tendremos 14 juegos y cerramos el lunes por la noche en Soldier Field, con la visita de los Eagles a los Bears.

Jueves 24 de septiembre Atlanta Falcons en Green Bay Packers | 6:15 PM CDMX

Domingo 27 de septiembre Los Angeles Chargers en Buffalo Bills | 11:00 AM CDMX Carolina Panthers en Cleveland Browns | 11:00 AM CDMX New York Jets en Detroit Lions | 11:00 AM CDMX Houston Texans en Indianapolis Colts | 11:00 AM CDMX New England Patriots en Jacksonville Jaguars | 11:00 AM CDMX Kansas City Chiefs en Miami Dolphins | 11:00 AM CDMX Tennessee Titans en New York Giants | 11:00 AM CDMX Cincinnati Bengals en Pittsburgh Steelers | 11:00 AM CDMX Seattle Seahawks en Washington Commanders | 11:00 AM CDMX Arizona Cardinals en San Francisco 49ers | 2:25 PM CDMX Minnesota Vikings en Tampa Bay Buccaneers | 2:25 PM CDMX Las Vegas Raiders en New Orleans Saints | 2:25 PM CDMX Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys (en Brasil) | 2:25 PM CDMX Los Angeles Rams en Denver Broncos | 6:20 PM CDMX

Lunes 28 de septiembre Philadelphia Eagles en Chicago Bears | 6:15 PM CDMX



¿Quién transmite en vivo la Semana 3 de la NFL y dónde ver por TV y online en México?

En México, la NFL se puede seguir en TV abierta por Televisa. En señales de paga, FOX One tiene cinco partidos a la semana (el Thursday Night y cuatro partidos del domingo), mientras que ESPN transmite los juegos del domingo y lunes por la noche.

Para la Semana 3 de la NFL, se podrá seguir por TV en México 9 de los 16 partidos, incluyendo dos en señal abierta, incluyendo el juego de Dallas ante Baltimore en Maracaná. La repartición es la habitual: veremos los partidos nocturnos por canales de paga, además de tres partidos tanto en la primera ventana del domingo como en la tarde. El resto de juegos se pueden ver en el NFL Game Pass de DAZN.

Jueves 24 de septiembre | Atlanta Falcons en Green Bay Packers | 6:15 PM CDMX | FOX One

| 6:15 PM CDMX | FOX One Domingo 27 de septiembre | Los Angeles Chargers en Buffalo Bills | 11:00 AM CDMX | Canal 9

| 11:00 AM CDMX | Canal 9 Domingo 27 de septiembre | Kansas City Chiefs en Miami Dolphins | 11:00 AM CDMX | FOX One

| 11:00 AM CDMX | FOX One Domingo 27 de septiembre | Cincinnati Bengals en Pittsburgh Steelers | 11:00 AM CDMX | FOX One

| 11:00 AM CDMX | FOX One Domingo 27 de septiembre | Arizona Cardinals en San Francisco 49ers | 2:25 PM CDMX | FOX One

| 2:25 PM CDMX | FOX One Domingo 27 de septiembre | Minnesota Vikings en Tampa Bay Buccaneers | 2:25 PM CDMX | FOX One

| 2:25 PM CDMX | FOX One Domingo 27 de septiembre | Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys (Brasil) | 2:25 PM CDMX | Canal 9

(Brasil) | 2:25 PM CDMX | Canal 9 Domingo 27 de septiembre | Los Angeles Rams en Denver Broncos | 6:20 PM CDMX | ESPN

| 6:20 PM CDMX | ESPN Lunes 28 de septiembre | Philadelphia Eagles en Chicago Bears | 6:15 PM CDMX | ESPN

¿Quiénes son los favoritos para ganar en la Semana 3 de la NFL 2026? Momios y pronósticos

Estas son las líneas de apuesta de Caliente.mx, consultados la mañana del miércoles. Una jornada inusual, porque la mayoría de los favoritos son equipos equipos visitantes.

Atlanta Falcons en Green Bay Packers (-5.5, 43.0)

Los Angeles Chargers en Buffalo Bills (-7.0, 50.5)

Carolina Panthers en Cleveland Browns (+2.5, 42.0)

New York Jets en Detroit Lions (-6.5, 47.5)

Houston Texans en Indianapolis Colts (+2.5, 42.5)

New England Patriots en Jacksonville Jaguars (-3.0, 45.5)

Kansas City Chiefs en Miami Dolphins (+11.5, 46.5)

Tennessee Titans en New York Giants (-3.0, 39.5)

Cincinnati Bengals en Pittsburgh Steelers (+3.5, 42.5)

Seattle Seahawks en Washington Commanders (+7.0, 40.0)

Arizona Cardinals en San Francisco 49ers (-8.5, 48.0)

Minnesota Vikings en Tampa Bay Buccaneers (+1.5, 42.5)

Las Vegas Raiders en New Orleans Saints (-3.0, 44.0)

Baltimore Ravens en Dallas Cowboys (Brasil | +3.5, 52.5)

Los Angeles Rams en Denver Broncos (+2.5, 45.5)

Philadelphia Eagles en Chicago Bears (+4.5, 41.0)

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