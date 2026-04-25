Los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens harán historia en el primer partido en el Maracaná

Será la primera vez que la NFL se dispute en el mítico estadio de Río de Janeiro

Ravens y Cowboys jugarán en Brasil | Kevin Jairaj-Imagn Images

Los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens se enfrentarán en el primer partido de la liga el estadio Maracana en Río de Janeiro, como parte de la Semana 3 de la temporada 2026. Este partido será un hito en la expansión internacional de la NFL, al ser el primero en la ciudad brasileña y se espera que atraiga a miles de aficionados locales.

Este juego también marcará el regreso de los Cowboys a los partidos internacionales, siendo solo el segundo juego de temporada regular que el equipo juegue fuera de los Estados Unidos. El primero tuvo lugar en 2014, pero en esta ocasión, los Cowboys tendrán la oportunidad de jugar en un estadio de renombre mundial, el Maracana, frente a una base de seguidores cada vez mayor en Brasil. Jerry Jones, propietario y gerente general del equipo, expresó su entusiasmo: “Estamos emocionados de ser parte del primer juego de la NFL en Río de Janeiro. Será muy especial para todos nosotros jugar en un estadio tan icónico, contra un equipo de la calidad de los Ravens, dijo en comunicado.

Este enfrentamiento será la segunda vez que los Cowboys se enfrenten a los Ravens en la temporada regular desde su último encuentro en 2024, donde los Ravens se impusieron por 28-25. Con un récord de 6-1 a favor de Baltimore en los enfrentamientos históricos, los Cowboys buscarán revancha en esta edición. La única victoria de Dallas sobre los Ravens ocurrió en 2016, cuando el equipo texano ganó 27-17.

Uno de los mayores atractivos del partido será la confrontación entre los quarterback de ambos equipos. Lamar Jackson, el líder ofensivo de los Ravens, se enfrentará a Dak Prescott de los Cowboys, quienes terminaron en los dos primeros puestos de la votación para el Jugador Más Valioso en 2023. Prescott, quien será uno de los protagonistas del encuentro, comentó sobre la experiencia de jugar en Brasil: “Estoy muy emocionado. Después de tanto tiempo en la liga, finalmente jugaré un partido internacional y será una experiencia única. No puedo esperar para ver a los aficionados en Brasil y representar a los Cowboys”, dijo.

Este partido será parte de una serie de juegos internacionales programados para 2026, con un total de nueve partidos que la NFL disputará fuera de los Estados Unidos. Además de Río de Janeiro, otras ciudades que albergarán partidos internacionales incluyen Londres, Madrid, Ciudad de México, Melbourne, Múnich y París. La liga busca expandir su presencia a nivel mundial y llegar a nuevos mercados, y este encuentro en Brasil es una muestra de la creciente popularidad del fútbol americano fuera de las fronteras estadounidenses.

El encuentro tendrá lugar en la Semana 3, el domingo 27 de septiembre. Este enfrentamiento entre dos equipos de gran renombre promete ser uno de los momentos más destacados de la temporada 2026 de la NFL, especialmente por la importancia histórica de la ubicación y la presencia de jugadores clave.

Además, este evento resalta la importancia de la NFL en el panorama deportivo global. Con la creciente popularidad del fútbol americano en lugares como Brasil, la liga continúa ampliando su alcance internacional, buscando fortalecer su base de seguidores en diferentes continentes. El partido entre los Cowboys y los Ravens en Río será una oportunidad para que los aficionados brasileños experimenten el espectáculo de la NFL en persona, con el ambiente vibrante de un estadio como el Maracana

Mientras tanto, los Dallas Cowboys y los Baltimore Ravens ya están preparándose para un enfrentamiento histórico que quedará en la memoria de los aficionados brasileños y de todo el mundo.

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