¡Dos mexicanos jugarán la Serie Mundial! Los números de JoJo Romero y Joey Ortiz con los Brewers

Los Cerveceros disputarán su primer Clásico de Otoño desde 1982, con dos jugadores de ascendencia mexicana en el plantel

Romero fue determinante y Ortiz aportó una carrera ante Dodgers | Claro Sports

Los Milwaukee Brewers regresaron a la Serie Mundial después de 44 años y lo hicieron con dos peloteros de raíces mexicanas en su plantel: Joey Ortiz y JoJo Romero. El relevista fue protagonista directo de la eliminación de los Dodgers, al acreditarse dos triunfos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mientras el infielder aportó un sencillo productor en el tercer encuentro. Sus actuaciones, sin embargo, presentan diferencias notables al revisar las estadísticas de toda la postemporada de MLB 2026.

El boleto se confirmó el jueves 15 de octubre, cuando los Brewers remontaron una desventaja de cuatro carreras y vencieron 6-4 a Los Angeles Dodgers para completar la barrida 4-0. Milwaukee no disputaba el Clásico de Otoño desde 1982 y buscará su primer campeonato de Grandes Ligas. Ortiz y Romero nacieron en California, Estados Unidos, pero tienen ascendencia mexicana; ambos figuraron en la nómina del equipo durante la Serie de Campeonato.

¿Cómo le ha ido a JoJo Romero en la postemporada 2026 de MLB?

JoJo Romero suma cuatro apariciones, dos victorias y una derrota en los Playoffs de 2026, además de una efectividad de 1.69 en cinco entradas y un tercio de trabajo. El zurdo ha recetado nueve ponches, permitido dos imparables, concedido una base por bolas y recibido una carrera limpia. Su aportación creció frente a los Dodgers: en tres entradas repartidas entre dos juegos, no admitió anotaciones y ponchó a cinco bateadores.

La primera victoria del relevista llegó el 12 de octubre, en el segundo duelo de la Serie de Campeonato. Romero retiró a los tres bateadores que enfrentó y consiguió dos ponches, en una actuación que formó parte de cinco entradas perfectas del bullpen de Milwaukee. Los Brewers se impusieron 7-4 y tomaron ventaja de 2-0 sobre Los Ángeles; la decisión oficial del triunfo correspondió al lanzador de ascendencia mexicana.

Romero durante serie ante Dodgers | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Tres días después, Romero volvió a aparecer en un momento determinante. Los Dodgers habían tomado ventaja de 4-0, pero Milwaukee empató el juego y terminó por darle la vuelta. El zurdo trabajó dos entradas sin permitir carreras, aceptó un solo hit y consiguió tres ponches. Los Brewers ganaron 6-4 y Romero se apuntó su segundo triunfo ante Los Ángeles, una contribución directa para asegurar el banderín de la Liga Nacional.

Su camino hasta esa actuación incluyó un tropiezo. El 6 de octubre cargó con la derrota por 4-3 ante San Diego, en el tercer encuentro de la Serie Divisional, después de permitir un jonrón solitario de Jake Cronenworth. Desde entonces no ha recibido carreras en la Serie de Campeonato. Romero llegó a Milwaukee el 3 de agosto de 2026, procedente de los Cardinals de San Luis, en un cambio que también involucró al lanzador Dustin May.

¿Cuáles son los números de Joey Ortiz en los Playoffs MLB 2026?

La producción ofensiva de Joey Ortiz ha sido más limitada. El pelotero suma dos hits en 17 turnos oficiales, promedio de .118, una carrera impulsada y ningún cuadrangular en seis apariciones de postemporada. No ha recibido bases por bolas, por lo que su porcentaje de embasarse también es de .118 y su OPS se sitúa en .236. Sus dos imparables fueron sencillos, uno contra los Padres y otro frente a los Dodgers.

Su momento más productivo llegó el 14 de octubre, en el tercer juego ante Los Ángeles. Con dos outs en la novena entrada, Ortiz conectó un sencillo al jardín izquierdo frente a Justin Wrobleski y remolcó la carrera que dejó el marcador 6-2 a favor de Milwaukee. El batazo no cambió al ganador, pero amplió la ventaja en un encuentro que colocó a los Brewers a una victoria de la Serie Mundial. En sus dos partidos de la Serie de Campeonato bateó de 7-1.

El contraste con la temporada regular es claro: Ortiz cerró 2026 con promedio de .270, 100 imparables, nueve jonrones y 47 carreras producidas. Llegó a los Brewers en 2024 desde Baltimore, como parte del cambio que envió a Corbin Burnes a los Orioles. Aunque sus números de octubre todavía están lejos de ese rendimiento, su versatilidad en el cuadro mantiene abiertas distintas opciones para el mánager Pat Murphy, según las necesidades del equipo.

¿Cuándo jugarán los Brewers la Serie Mundial 2026?

La Serie Mundial comenzará el viernes 23 de octubre en Milwaukee, que espera al vencedor de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays. Romero y Ortiz están a un paso de disputar el mayor escenario de MLB con una franquicia que nunca ha conquistado el título. Los dos integraron el roster de la ronda anterior, aunque su presencia definitiva en los juegos dependerá de la nómina que los Brewers registren para la Serie Mundial.