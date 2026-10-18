Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 5 de la Serie de Campeonato

Con la serie empatada 2-2, Tampa Bay y Cleveland disputan un quinto juego decisivo para quedar a una victoria de la Serie Mundial.

Partidos en directo: Rays vs Guardians | Claro Sports

Los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians disputan este domingo el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, empatada 2-2 después de la victoria de Tampa Bay por 7-3 en el cuarto encuentro. El mexicano Jonathan Aranda fue protagonista del triunfo con tres imparables, dos carreras impulsadas y dos anotadas, mientras que Yandy Díaz conectó un jonrón de dos carreras. Para este quinto duelo en Progressive Field, los Rays enviarán a la lomita a Drew Rasmussen, quien registró una efectividad de 2.67 en temporada regular, mientras que Cleveland confiará en Parker Messick, con promedio de 2.56. El ganador viajará a St. Petersburg con ventaja de 3-2 y a una sola victoria de alcanzar la Serie Mundial, donde los Milwaukee Brewers ya esperan rival.