GuardiansRays

Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 5 de la Serie de Campeonato

Publicado por Claudio Landucci

Con la serie empatada 2-2, Tampa Bay y Cleveland disputan un quinto juego decisivo para quedar a una victoria de la Serie Mundial.

Rays vs Guardians juego 4 Serie de Campeonato de la Liga Americana
Partidos en directo: Rays vs Guardians | Claro Sports

Los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians disputan este domingo el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, empatada 2-2 después de la victoria de Tampa Bay por 7-3 en el cuarto encuentro. El mexicano Jonathan Aranda fue protagonista del triunfo con tres imparables, dos carreras impulsadas y dos anotadas, mientras que Yandy Díaz conectó un jonrón de dos carreras. Para este quinto duelo en Progressive Field, los Rays enviarán a la lomita a Drew Rasmussen, quien registró una efectividad de 2.67 en temporada regular, mientras que Cleveland confiará en Parker Messick, con promedio de 2.56. El ganador viajará a St. Petersburg con ventaja de 3-2 y a una sola victoria de alcanzar la Serie Mundial, donde los Milwaukee Brewers ya esperan rival.

Te recomendamos:

Playoffs MLB 2026, al momento: calendario, resultados de hoy, equipos clasificados y dónde ver en vivo

MLB

Playoffs MLB 2026, al momento: calendario, resultados de hoy, equipos clasificados y dónde ver en vivo

Jonathan Aranda brilla ante Guardians y Rays empatan la Serie de Campeonato de la Liga Americana

MLB

Jonathan Aranda brilla ante Guardians y Rays empatan la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Se pospone el Juego 4 de la Serie de Campeonato entre Guardians y Rays: Ya hay nueva fecha

MLB

Se pospone el Juego 4 de la Serie de Campeonato entre Guardians y Rays: Ya hay nueva fecha

En vivo