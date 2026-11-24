La Máquina inicia el camino hacia el bicampeonato ante los Esmeraldas en el Estadio León

Horario y dónde ver en vivo por TV el León vs Cruz Azul. | Claro Sports.

La verdadera defensa del título comienza para Cruz Azul. El conjunto dirigido por Joel Huiqui visitará al León en el Nou Camp en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina busca conquistar su primer bicampeonato en la era de los torneos, mientras que los Esmeraldas intentarán eliminar al vigente monarca del fútbol mexicano.

Cruz Azul terminó la fase regular en la segunda posición de la tabla general con 32 puntos, después de perder el liderato en la última jornada tras caer 1-0 ante las Chivas en el Estadio Akron. Los cementeros tendrán la oportunidad de cerrar la eliminatoria ante su afición y cuentan con el criterio de desempate a su favor.

Por su parte, el León de Javier Gandolfi consiguió su clasificación a la Liguilla en la última jornada del campeonato, tras vencer 2-1 a Santos Laguna con una anotación de Ismael Díaz al minuto 90. La Fiera finalizó en el séptimo puesto de la clasificación con 26 unidades, seis menos que su rival en los cuartos de final.

En cuanto a los números de la fase regular, Cruz Azul registró 10 victorias, dos empates y cinco derrotas, con 37 goles a favor y 27 en contra, para terminar como la segunda mejor ofensiva del campeonato. León acumuló siete triunfos, cinco empates y cinco descalabros, con 25 anotaciones y 22 tantos recibidos.

La Máquina, por su parte, ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros del campeonato, mientras que los Esmeraldas registraron dos victorias, dos empates y una derrota durante ese mismo periodo. Además, existe un antecedente entre ambos clubes en las últimas Liguillas: Cruz Azul eliminó al León en los cuartos de final del Clausura 2025 con un marcador global de 5-3.

Liguilla Apertura 2026: fecha y horario del León vs Cruz Azul, cuartos de final Liga MX

El partido de ida de los cuartos de final entre León y Cruz Azul se disputará este jueves 26 de noviembre de 2026, en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León, donde los Esmeraldas buscarán tomar ventaja antes de viajar a la capital del país. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 21:10 horas

21:10 horas Colombia: 22:10 horas

22:10 horas Argentina: 00:10 horas

00:10 horas Estados Unidos (ET): 23:10 horas.

23:10 horas. Estados Unidos (PT): 20:10 horas.

El encuentro de vuelta está programado para el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Azteca. Cabe recordar que, en caso de empate en el marcador global, Cruz Azul avanzará a las semifinales gracias a su posición en la tabla general.

Alineaciones probables del León vs Cruz Azul para el partido de los cuartos de final del Apertura 2026

Javier Gandolfi y Joel Huiqui podrían mantener la base de los equipos que utilizaron en la última jornada de la fase regular. Díber Cambindo y Gabriel Fernández se perfilan para comandar los ataques de sus respectivos clubes, mientras que Agustín Palavecino y Fernando Beltrán serán dos de las alternativas en el mediocampo.

León: Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Paúl Bellón, Sebastián Vegas; Luis Valadez, Rodrigo Echeverría; Jesús Lara, Fernando Beltrán, Daniel Arcila y Díber Cambindo.

Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Paúl Bellón, Sebastián Vegas; Luis Valadez, Rodrigo Echeverría; Jesús Lara, Fernando Beltrán, Daniel Arcila y Díber Cambindo. Cruz Azul: Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Érik Lira; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi y Gabriel Fernández.

Las alineaciones están sujetas a modificaciones y corresponden a los últimos onces titulares de ambos equipos.

¿Dónde ver en vivo el León vs Cruz Azul, partido de ida de los cuartos de final del Apertura? TV y online

Las acciones del partido entre León y Cruz Azul se podrán seguir en México a través de FOX y su plataforma de streaming FOX One. Además, en Claro Sports tendremos todos los detalles del encuentro, con las incidencias, los goles, las estadísticas y el resultado al momento en nuestro minuto a minuto, el más exacto de la web.

Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026.

Jueves 26 de noviembre de 2026. Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México.

21:10 horas, tiempo del centro de México. Sede: Estadio León, Guanajuato.

Estadio León, Guanajuato. TV: FOX.

FOX. Streaming: FOX One.

FOX One. Minuto a minuto: Claro Sports.

Antecedentes y últimos resultados del León vs Cruz Azul en la Liga MX

Cruz Azul domina los enfrentamientos recientes ante los Esmeraldas, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El antecedente más cercano se remonta a la jornada 15 del Apertura 2026, cuando los cementeros se impusieron 2-1 con anotaciones de Andrés Montaño y José Paradela, mientras que Alfonso Alvarado descontó para los visitantes. Otro dato a considerar es que los últimos cinco enfrentamientos entre León y Cruz Azul registraron goles de ambos equipos, además de un mínimo de tres anotaciones por partido.

Cruz Azul 2-1 León | Apertura 2026

León 2-1 Cruz Azul | Clausura 2026

Cruz Azul 4-1 León | Apertura 2025

Cruz Azul 2-1 León | Clausura 2025 | Cuartos de final vuelta

León 2-3 Cruz Azul | Clausura 2025 | Cuartos de final ida

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de ida de los cuartos de final?

De acuerdo con el sitio especializado caliente.mx, el León tiene un momio de +215, el empate uno de +255 y el Cruz Azul uno de +116. Así que, si apuestas mil pesos ganarías: