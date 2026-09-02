¡Impactante choque en MLB! Chourio, Pratt y Ortiz protagonizan fuerte impacto en triunfo de los Brewers

Los tres defensores fueron revisados por el cuerpo médico y, pese al impacto, lograron permanecer en el encuentro ante los Cubs

Chourio, Pratt y Ortiz protagonizan fuerte choque. Foto print: @FoulTerritoryTV

Los Milwaukee Brewers vivieron un momento de tensión durante su victoria 9-4 sobre los Chicago Cubs en Wrigley Field. En la sexta entrada, tres jugadores del conjunto visitante fueron por la misma pelota y terminaron chocando entre sí en una jugada que, por unos instantes, hizo que el resultado pasara a segundo plano.

La acción ocurrió cuando Jackson Chourio, Cooper Pratt y Joey Ortiz corrieron hacia el jardín izquierdo para intentar capturar un elevado conectado por Michael Busch. Ninguno logró quedarse con la pelota y el batazo terminó convertido en doblete, pero la atención se centró de inmediato en el impacto entre los tres defensores.

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Chourio, Pratt y Ortiz protagonizan el choque

Los tres peloteros llegaron prácticamente al mismo punto en busca de la pelota. Pratt, de 22 años, recibió los golpes más fuertes, de acuerdo con el reporte de MLB, mientras el cuerpo médico del equipo acudió al lugar para revisar a los jugadores.

La escena generó preocupación dentro del conjunto de Milwaukee, aunque finalmente los tres peloteros pudieron continuar en el encuentro. Joey Ortiz explicó después que el ruido característico de Wrigley Field puede dificultar la comunicación entre los defensores.

“Creo que todos querían atraparla, lo cual es algo bueno”, explicó Ortiz, quien también reconoció que Pratt parecía haber recibido el mayor impacto. El jugador consideró importante que su compañero pudiera continuar sobre el terreno y añadió que espera que una situación similar no vuelva a presentarse.

El manager Pat Murphy atribuyó la jugada a una combinación de factores. Señaló que Chourio y Pratt tienen 22 años y que Ortiz posee la capacidad para ir por prácticamente cualquier pelota, mientras que el ambiente en Wrigley Field dificulta que los jugadores puedan escuchar los llamados de sus compañeros.

Milwaukee responde después del susto

El choque ocurrió en medio de un partido que Milwaukee necesitaba ganar después de haber sido derrotado 17-3 por Chicago en el primer encuentro de la serie. Los Cerveceros llegaron al sexto inning abajo en la pizarra, pero reaccionaron con cuatro carreras para darle la vuelta al encuentro.

Christian Yelich conectó un cuadrangular de dos carreras para poner a Milwaukee por delante, mientras William Contreras aportó dos dobles y Joey Ortiz cerró el partido con otro jonrón de dos carreras en la octava entrada.

El triunfo permitió a los Cerveceros ampliar a ocho juegos su ventaja sobre los Cubs en la División Central de la Liga Nacional, con 23 encuentros todavía por disputar. Milwaukee también domina 5-3 la serie de temporada ante Chicago, un dato que podría tener importancia en caso de un escenario de desempate.

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