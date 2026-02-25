Orgullo y arraigo: la clave de Andrés Lillini para sumar mexicoamericanos al Tri

Lillini detalla cómo México capta mexicoamericanos, prioriza el arraigo familiar y defiende la estructura formativa de la Liga MX sobre Estados Unidos

Andrés Lillini, director general de aelecciones nacionales menores de la Federación Mexicana de Futbol, abrió la puerta para explicar cómo trabaja el Tri en la captación de talento, en especial con los jugadores mexicoamericanos, y defendió el modelo formativo que se impulsa desde las categorías base. En un momento clave rumbo a los próximos ciclos mundialistas y olímpicos, el dirigente argentino detalló la estrategia que sigue la FMF para fortalecer el proceso desde edades tempranas hasta la primera división.

Con un discurso claro y directo, Lillini habló del orgullo que genera portar la camiseta nacional, del caso específico de Obed Vargas y de los retos que enfrenta México en el panorama internacional. También dejó impresiones sobre la estructura del fútbol mexicano, la competencia con Estados Unidos y la reducción de plazas olímpicas en Concacaf.

La base de todo: capacitación y fútbol formativo

Para Lillini, el crecimiento del fútbol mexicano no puede entenderse sin una apuesta firme por la formación. “México debe ser, si ustedes ven, a nivel Centroamérica y Sudamérica, de los pocos países que continuamente hacen congresos de fútbol para capacitarse a la gente y que apueste por el fútbol formativo, y el fútbol base para mí es la clave de todo proceso de éxito en un fútbol que quiere crecer”.

El directivo fue más allá y marcó una línea contundente sobre la importancia de trabajar desde la infancia. “No hay chances de crecer a cualquier nivel si el fútbol de 6 a 12 años no está organizado y si la capacitación de los entrenadores no existe”.

México vs Estados Unidos: la comparación estructural

Ante la pregunta sobre si en Estados Unidos se trabaja mejor en divisiones menores, Lillini respondió sin titubeos: “Al contrario, no creo… México está muy por encima del trabajo de las divisiones menores, muy por encima en estructura, metodología y capacitación de los entrenadores”.

El director de selecciones menores respaldó su postura con cifras y experiencia directa: “El 80% de las selecciones se siguen conformando con jugadores de Liga MX. Lo que traemos de fuera son los menos”.

Incluso sostuvo que el entorno competitivo mexicano potencia el crecimiento. “La Liga MX, el trabajo en todas las áreas es muy superior a lo que es Estados Unidos. Aquel jugador que traemos de afuera y viene al fútbol mexicano termina evolucionando mucho más… las condiciones en México de estructura, metodología y competencia son mucho más organizadas y fuertes que en Estados Unidos”.

El proceso para convencer a los mexicoamericanos

Uno de los temas centrales fue el mecanismo para acercarse a futbolistas de doble nacionalidad. Lillini explicó que todo inicia con un análisis profundo. “Primero, un análisis muy profundo con los entrenadores de las categorías de verlo si podemos ir a buscarlo o no… vamos a buscar al que realmente creemos que puede ser para selección”.

El paso clave es el contacto con la familia. “El primer acercamiento siempre es yo con los papás, antes que con el club… explicarles qué vamos a hacer con su hijo, lo difícil que es esto, el nivel que hay, que no tiene asegurado ningún lugar y no ofrecerle nada de lo que no podemos cumplir”.

En ese acercamiento, asegura, el arraigo pesa más de lo que muchos imaginan. “Me encuentro que hay un orgullo de sus papás o sus abuelos por ver a su nieto o hijo con la camisa de México, terrible... hay un arraigo que ustedes no se imaginan”.

El salto pendiente: consolidarse en primera división

Para Lillini, el gran reto no termina con detectar talento, sino con colocarlo en el máximo circuito. “Si los jóvenes no están en primera división, todo esto queda en el aire. Primero que no se le regale el lugar al futbolista, que el futbolista se lo gane, pero después cuando tienen talento, hay que ponerlos”.

Reconoció que el tránsito hacia la Liga MX aún presenta obstáculos. “Necesitamos más lugares, más convencimiento… el talento mexicano que estamos viendo y probando está a la altura de las circunstancias. Cuando vuelven acá después nos cuesta meternos en primera división y ese es el paso”.

El orgullo por Obed Vargas y otros nombres

Uno de los casos que más satisfacción le genera es el de Obed Vargas. “Una gran alegría porque optó por jugar para México… que ahora tenga este salto de calidad en su vida deportiva y esté en Europa es algo que a mí me llena de felicidad”. También recordó el proceso con Brian Gutiérrez. “Fue el primer jugador mexicoamericano que yo llamé cuando vine a la selección… Ayer le dije: ‘Qué bueno que hayas optado por venir primero a Chivas’”.

Además, destacó la presencia de jóvenes en clubes europeos. “Tenemos jugadores en Europa como este chico Robert Olivares que está en Barcelona… Ahora vamos a llevar a un chico por primera vez del Mainz de Alemania (Roman Avakian), que también sus estructuras físicas son diferentes y están en equipos de primera división”.

Sub 23, generación 2008 y proyección al 2030

Sobre la planificación interna, explicó ajustes en la sub 23. “La 23 regresa conmigo… Hasta junio lo tengo a (Eduardo) Arce con el ‘Gringo’ Castro”. En cuanto a la generación 2008, piensa en el largo plazo. “La generación 2008… no la queremos dejar afuera del proceso porque creemos de que pensando en el Mundial 2030 pueden llegar a tener una oportunidad”.

Incluso adelantó que algunos jóvenes podrían adelantarse de categoría. “A la 23 vamos a terminar llevando alguno de estos chicos, aunque sean 6 años menores… para no perderlos y darle continuidad”. Y destacó que el proceso ya impacta en la mayor. “Hoy hay como tres que el ‘Vasco’ les está dando la oportunidad: Everardo, Vargas y Mora. Fíjense que Denzell García es de esa generación, Campillo jugó ese premundial… y están en la selección mayor. Todo tiene un fondo”.

El proceso olímpico y la reducción de cupos

Sobre los boletos a Juegos Olímpicos, mostró inconformidad por la decisión de FIFA. “FIFA quedó de acuerdo con el Comité Olímpico de bajar el cupo de participantes en varoniles. Eran 16, ahora se fue a 12… a Concacaf le dan dos boletos, uno ya lo tiene Estados Unidos como anfitrión y el otro nos lo jugamos entre todos”.

Considera que el escenario no favorece al proceso generacional. “Me parece una situación injusta de que realmente la generación que va al Olímpico tendría que pelear su boleto… las cosas andan así”. El plan inmediato es claro. “Lalo Arce se queda hasta junio para jugar Centroamericanos y el proceso olímpico lo tenemos que ganar con la sub 20”.

Su contrato y la lesión de Gilberto Mora

Sobre su situación contractual, respondió con naturalidad. “No, tengo contrato normalito y no hay ningún blindaje. No soy tan importante”. Finalmente, habló de la lesión de Gilberto Mora. “Es parte del proceso de un futbolista de élite. A veces tienes lesiones, todos han tenido lesiones… va a salir adelante. Las lesiones son parte del desarrollo de un futbolista”.

