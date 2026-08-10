La hazaña de Andrés Muñoz: ya es una leyenda de Seattle Mariners

El lanzador mexicano recibió un reconocimiento histórico con los Mariners y se consolida como una de las grandes figuras del bullpen en MLB

Muñoz entra en la historia de los Mariners. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Andrés Muñoz continúa escribiendo una historia destacada dentro del beisbol mexicano y de las Grandes Ligas. El relevista de los Seattle Mariners fue incluido entre los 50 mejores jugadores en la historia de la franquicia, un reconocimiento que refleja el impacto que ha tenido desde su llegada al equipo y su consolidación como uno de los brazos más dominantes de la organización.

El mexicano ha dejado una huella importante con sus actuaciones desde el bullpen, convirtiéndose en una pieza clave para Seattle gracias a su velocidad, efectividad y capacidad para cerrar partidos. Su reconocimiento dentro de la historia de los Mariners representa un nuevo logro para el beisbol mexicano y confirma su lugar entre los grandes talentos que han vestido el uniforme de la franquicia. LEE LA NOTA COMPLETA

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