ICE detiene a pelotero dominicano de Savannah State University

El dominicano fue detenido por ICE tras un tecnicismo con su visa de estudiante y hoy su familia lucha por su libertad.

Un tecnicismo migratorio ocasionó que el dominicano fuese detenido | Claro Sports

Johan Sandoval, segunda base estrella de Savannah State University, fue detenido por agentes de ICE el pasado viernes 3 de julio mientras se dirigía al gimnasio en Clifton Park, Nueva York. Lo que empezó como una mañana cualquiera terminó en una pesadilla familiar que todavía sigue sin resolverse.

Según relató a medios locales Lynn Tiberio, madre de la novia del jugador, Sandoval manejaba desde el complejo de apartamentos Twin Lakes cuando su auto fue interceptado por vehículos sin identificación oficial. Los agentes le pidieron identificación y, según testigos, todo cambió en cuestión de segundos.

El ciudadano dominicano Johan Sandoval, beisbolista de la Savannah State University, fue detenido por ICE en Nueva York por irregularidades en su visa de estudiante. Actualmente se encuentra recluido en un centro de procesamiento en Buffalo. pic.twitter.com/il5YMQNqbn — EL TESTIGO (@eltestigo_do) July 6, 2026

El origen dominicano de una promesa del béisbol

Sandoval nació en Santo Domingo y llegó a Estados Unidos en 2021 con un objetivo clarísimo: jugar béisbol y construir una carrera universitaria. Empezó su camino académico en Bryant & Stratton College en Albany, donde obtuvo un título asociado en 2024, antes de transferirse a Savannah State con una beca deportiva completa.

Lo que hace su historia todavía más dura es un detalle familiar que sus hermanas no dejan de repetir. Sandoval es el único de sus siete hermanos que no cuenta con la ciudadanía estadounidense. Toda su familia lleva años establecida legalmente en el país, mientras él seguía atado a su estatus de estudiante internacional, un limbo migratorio que terminó siendo su punto más vulnerable.

En el terreno de juego, Johan no era una pieza más de su equipo. Terminó la temporada bateando .369, con 15 dobles, cuatro triples, cinco jonrones y 51 carreras impulsadas en 47 juegos, números que le valieron un lugar en el primer equipo All-SIAC tanto en 2025 como en 2026. Su hermana Stacey lo describe como alguien que soñaba con el béisbol desde niño, una pasión que nunca se apagó.

¿Por qué ICE decidió detener a Johan Sandoval?

El detonante de todo fue un tecnicismo migratorio. Cuando los agentes revisaron su Formulario I-20, el documento que certifica su elegibilidad como estudiante internacional, descubrieron que había vencido desde abril, sin que la actualización correspondiente se procesara a tiempo tras su transferencia universitaria. Ese papel es el que sostiene el estatus de visa F-1 con el que Sandoval vivía y estudiaba en el país.

Sus hermanas Stacey y Melissa aseguran que la irregularidad tiene que ver directamente con el traslado desde Bryant & Stratton hacia Savannah State, un proceso administrativo que aparentemente no cerró bien en el sistema migratorio. Aseguran que no tiene historial criminal o antecedentes y que el problema es simplemente un papeleo que se quedó atrás mientras él seguía enfocado en sus estudios y en el diamante.

Tras el arresto, Sandoval fue trasladado al Centro Federal de Detención de Buffalo en Batavia. Según Tiberio, funcionarios de inmigración le ofrecieron la opción de autodeportarse pagando $2,600 dólares, propuesta que la familia rechazó de inmediato mientras buscaban representación legal.

La respuesta de su familia y universidad

Melissa Sandoval, hermana del jugador, lanzó una campaña en GoFundMe que ya superó los $12,000 dólares en donaciones para cubrir honorarios de abogados, la posible fianza migratoria y gastos legales del proceso. En su mensaje describió estos días como “una experiencia increíblemente difícil y emocional” para toda la familia.

El presidente de Savannah State University, Dr. Jermaine Whirl, confirmó que está al tanto de la situación desde el primer momento y trabaja junto a la familia y su abogado de inmigración. Whirl destacó públicamente el orgullo con el que Sandoval representó a los Tigers dentro y fuera del campo, y su papel como miembro valioso de la comunidad universitaria.

Hasta el momento, ICE no ha respondido públicamente a las preguntas sobre los motivos exactos del proceso ni sobre el estatus migratorio actual del beisbolista. La historia sigue en desarrollo mientras familia, universidad y abogados presionan por resolver el caso antes de que la próxima temporada de béisbol llegue sin él.

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