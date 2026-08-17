Futbolista argentino permanece detenido por ICE mientras avanza su solicitud de asilo en Estados Unidos

Matías Pourrain, del Miami United, fue arrestado en el aeropuerto de Fort Lauderdale y su defensa busca una audiencia para conseguir su liberación

Matías Pourrain permanece detenido por ICE | @miamiunitedfc

Matías Alejandro Pourrain, futbolista argentino del Miami United de la United Premier Soccer League, permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de ser arrestado el pasado 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando viajaba con su equipo rumbo a Los Ángeles para disputar el Final Four de la UPSL. Pourrain ingresó a Estados Unidos en 2019 con visa de turista y posteriormente solicitó asilo, un proceso que continúa pendiente desde finales de 2020. Durante ese periodo obtuvo identificación oficial de Florida, licencia de conducir y permiso de trabajo. Miami United contrató representación legal para buscar que el caso llegue ante un juez y solicitar su liberación mientras se resuelve su situación migratoria.

El jugador de 34 años se encuentra en el centro de detención de Krome, donde, según una fuente de Miami United citada por AS, permanece en condiciones deficientes y comparte espacio con decenas de personas detenidas por distintos motivos. Americans for Immigrant Justice ya había denunciado en 2025 las condiciones de esa instalación. Pourrain juega además para Showtime FC en la Baller League y anteriormente pasó por FC Lyon y Real Pilar de Argentina. Su defensa sostiene que ha seguido el procedimiento migratorio correspondiente y considera como elementos a su favor el permiso de trabajo vigente y su ingreso legal al país. Lee la nota completa.

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