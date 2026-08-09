Toluca no soporta los embates del LAFC y sufre su primera derrota en la Leagues Cup 2026

Pese a tropezar en California, los Diablos se mantienen entre los mejores de la Liga MX en el torneo

El Toluca se mantiene como uno de los mejores clubes mexicanos en la Leagues Cup 2026 pese a perder el invicto. Los Diablos Rojos no lograron soportar los constantes ataques del LAFC y perdieron 1-0 en el BMO Stadium, con un golazo de Eddie Segura en los minutos finales.

Los Escarlatas empezaron muy incómodos en el terreno de juego, sufriendo apenas en los primeros segundos del encuentro el talento del joven venezolano Diego Martínez, quien se coló al área de los mexiquenses. El futbolista sudamericano cayó al suelo tras la llegada de Luan Garcia, por lo que el silbante marcó la pena máxima.

Para la fortuna de los mexiquenses, el VAR se hizo presente y llamó al silbante Víctor Cáceres para revisar la acción en el monitor. Después de unos segundos, indicó que no hubo falta por parte del brasileño, por lo que anuló el penalti y le retiró la tarjeta amarilla al zaguero del Toluca.

Después de dicha acción el partido estuvo cerrado en los dos lados del campo. Aunque los Escarlatas intentaron generar algunas llegadas de peligro con Víctor ‘Pocho’ Guzmán, con el paso de los minutos los californianos se acomodaron en el campo y tomaron la iniciativa en el ataque con David Martínez y Denis Bouanga, quien pudo marcar un golazo en la recta final del primero tiempo, pero Hugo González tuvo una gran intervención.

En el segundo tiempo la tónica del juego fue similar, los Black and Gold se mantuvieron yendo al frente; mientras que los mexiquenses aguantaron atrás ante la velocidad de Heung Min Son y Bouanga. El gabonés tuvo una acción clara frente a la meta escarlata, pero su disparo se abrió de más y el esférico terminó en las gradas.

Por el Toluca quien intentó hacer algo diferente fue Federico Viñas con un par de disparos; el primero de ellos terminó en las manos del guardameta Hugo Lloris y el segundo se fue muy desviado por un costado de la meta del francés.

Para su mala fortuna, los Diablos Rojos no pudieron frenar al colombiano Eddie Segura, quien marcó el único tanto del encuentro en los minutos finales del partido con un disparo desde fuera del área. El esférico se coló en la base del poste izquierdo de Hugo González, quien nada pudo hacer para rechazar el balón.

Con este resultado el conjunto dirigido por Antonio Mohamed se encuentra entre los mejores cuatro de la Liga MX con tres unidades y por tener una diferencia de goles favorable. Por su parte, Los Angeles FC llegaron a cinco, pero está fuera de los puestos de clasificación de la MLS, ya que hay cuatro clubes que suman dos victorias al hilo (seis puntos).

Toluca vs LAFC: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Toluca vs LAFC Toluca: Hugo González (1); Everardo López (25), Federico Pereira (6), Luan García (13), Jesús Gallardo (20); Franco Romero (5), Santiago Simón (19), Pável Pérez (15), Víctor Guzmán (7); Hélio Júnio (11), Federico Viñas (16). Suplentes (Toluca): Ronaldo Beltrán (12), Edgar López (21), Erick Gutiérrez (35), David Shrem (18), Fernando Arce (24), Bruno Méndez (4), Jesús Angulo (10), Jorge Díaz (29), Antonio Briseño (3), Brian García (17), Luis García (22). LAFC: Hugo Lloris (1); Aaron Long (33), Nkosi Burgess (91), Ryan Hollingshead (24), Yevhen Cheberko (23); Mark Delgado (8), Mathieu Choinière (66), Timothy Tillman (11); Heung-Min Son (7), Denis Bouanga (99), David Martínez (30). Suplentes (LAFC): Jeremy Ebobisse (17), Jacob Shaffelburg (18), Cabral Carter (31), Eddie Segura (4), Ryan Raposo (21), Tyler Boyd (19), Sebastian Nava (40), Jude Terry (22), Ryan Porteous (5), Kenny Nielsen (45), Thomas Hasal (12). ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre el Toluca y LAFC en el BMO Stadium, en duelo correspondiente a la jornada 2 de la Leagues Cup 2026. Un encuentro que llama la atención por el potencial de las dos instituciones. Los Diablos llegan a este compromiso después de debutar en el torneo con goleada de 3-0 sobre Seattle Sounder en el Estadio Nemesio Diez, en uno de los encuentros de la competencia que se realizan en territorio mexicano. Por lo que buscará esta noche una segunda victoria que lo acerque al objetivo de meterse a la instancia final. Por su parte, el conjunto angelino de la MLS también inició con el pie derecho, por así decirlo. El su primer compromiso dentro de la competencia empató 1-1 con Chivas en este mismo escenario, pero se quedó con el punto extra después de imponerse 5-4 en la tanda de penales. Esta es la tercera ocasión que Diablos y Angeles se vean las caras de manera, luego de verse las caras en las semifinales de la Concachampions 2026. Cada uno cuenta con un victoria en el historial, el LAFC se impuso en la ida por marcador de 2-1, pero los Escarlatas se repusieron en la vuelta al salir vencedores con un resultado de 4-0. Al final el global de 5-2 le dio el pase a la final a los mexiquenses, quienes terminaron quedándose con el título. Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Toluca vs LAFC y a qué hora juegan? El partido entre el Toluca y LAFC se llevará a cabo este sábado 8 de agosto en el BMO Stadium, duelo que iniciará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. Si no te quieres perder un solo detalle del compromiso en Los Ángeles, California, tienes que contar con la plataforma de streaming de Apple TV y una sesión activa, la cual requiere un costo extra. Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Toluca vs LAFC, según la IA? En Claro Sports le preguntamos a la Inteligencia Artificial acerca de su pronóstico del partido entre Toluca y LAFC en la Leagues Cup 2026. De acuerdo a la IA, Toluca llega con ligera ventaja al duelo tras vencer 3-0 a Seattle y sumar tres triunfos en sus últimos cinco partidos. LAFC permanece invicto en sus últimos cinco encuentros y acumula 11 partidos sin perder en el BMO Stadium, un factor que puede equilibrar el choque. Los Diablos ya demostraron que pueden hacerle daño a LAFC al vencerlo 4-0 en la vuelta de las semifinales de Concachampions de este año, aunque antes cayeron 2-1 en Los Ángeles. Por el momento ofensivo de los Escarlatas y la capacidad de los californianos para competir como locales, espero un encuentro cerrado, con oportunidades para ambos equipos. Mi pronóstico: Toluca 2-1 LAFC, con los mexicanos aprovechando su mayor variedad ofensiva para llevarse los tres puntos.

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