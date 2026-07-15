Leagues Cup 2026: dónde ver todos los partidos desde EE.UU.

Múltiples canales en inglés y español, además de varias plataformas de streaming, transmitirán la Leagues Cup 2026 para EE.UU.

Balón oficial de la Leagues Cup. Foto: Alika Jenner / AFP

El próximo 4 de agosto comienza la Leagues Cup 2026, torneo de la Concacaf que enfrenta a los clubes de la Major League Soccer (MLS) contra los equipos de la Liga MX. Las fechas oficiales ya fueron anunciadas y el primer partido será entre FC Cincinnati y Pachuca.

Múltiples canales en inglés y español, además de varias plataformas de streaming transmitirán el torneo, el cual se extiende hasta el 6 de septiembre, fecha en la que se define el campeón absoluto.

Cabe destacar que en la Leagues Cup solo juegan equipos de la MLS, que también incluye a Canadá, y de la Liga MX. Al ser un evento exclusivo de la Concacaf no participan los clubes Sudamérica, que pertenecen a la Conmebol.

¿Dónde ver los partidos de la Leagues Cup 2026 desde EE.UU.?

Canales de Televisión

Univision, UniMás y TUDN (en español): transmiten 21 partidos seleccionados bajo la cadena TelevisaUnivision, incluyendo 12 de fase de grupos, 8 de eliminación directa y la final.

transmiten 21 partidos seleccionados bajo la cadena TelevisaUnivision, incluyendo 12 de fase de grupos, 8 de eliminación directa y la final. FOX, Fox Sports 1 y Fox Sports 2 (en inglés).

Plataformas de streaming

Apple TV: plataforma oficial de la Leagues Cup, que a través del MLS Season Pass incluye idioma inglés y español.

plataforma oficial de la Leagues Cup, que a través del MLS Season Pass incluye idioma inglés y español. Fubo

DirecTV Stream

YouTube TV (Brinda acceso directo a las señales Univision, UniMás y TUDN)

(Brinda acceso directo a las señales Univision, UniMás y TUDN) Hulu + Live TV

Además de ofrecer un campeón del torneo, la Leagues Cup otorga tres boletos para la próxima Concacaf Champions Cup, uno de ellos directamente los octavos de final.

Otro dato interesante en la edición de este 2026 es que será la primera vez que albergará encuentros en estadios de México.

Aunque la Leagues Cup se disputa desde 2019, a partir de 2023 empezó a ser una competencia oficial avalada por la Concacaf, es decir después que la ganaron dos clubes mexicanos. Los campeones han sido: Cruz Azul, León, Inter Miami, Columbus y Seattle Sounders, que en la última edición goleó 3-0 al Inter Miami.

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