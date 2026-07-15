Leagues Cup 2026: dónde ver todos los partidos desde EE.UU.
Múltiples canales en inglés y español, además de varias plataformas de streaming, transmitirán la Leagues Cup 2026 para EE.UU.
- Las lecciones que España aprendió en semifinales rumbo a la final del Mundial
- LA Galaxy vs LAFC: cuándo es y dónde verlo EN VIVO en EE.UU.
- ¿Aprovechar el Mundial o dividir a la afición? El dilema de la MLS y la Liga MX
El próximo 4 de agosto comienza la Leagues Cup 2026, torneo de la Concacaf que enfrenta a los clubes de la Major League Soccer (MLS) contra los equipos de la Liga MX. Las fechas oficiales ya fueron anunciadas y el primer partido será entre FC Cincinnati y Pachuca.
Múltiples canales en inglés y español, además de varias plataformas de streaming transmitirán el torneo, el cual se extiende hasta el 6 de septiembre, fecha en la que se define el campeón absoluto.
Cabe destacar que en la Leagues Cup solo juegan equipos de la MLS, que también incluye a Canadá, y de la Liga MX. Al ser un evento exclusivo de la Concacaf no participan los clubes Sudamérica, que pertenecen a la Conmebol.
¿Dónde ver los partidos de la Leagues Cup 2026 desde EE.UU.?
Canales de Televisión
- Univision, UniMás y TUDN (en español): transmiten 21 partidos seleccionados bajo la cadena TelevisaUnivision, incluyendo 12 de fase de grupos, 8 de eliminación directa y la final.
- FOX, Fox Sports 1 y Fox Sports 2 (en inglés).
Plataformas de streaming
- Apple TV: plataforma oficial de la Leagues Cup, que a través del MLS Season Pass incluye idioma inglés y español.
- Fubo
- DirecTV Stream
- YouTube TV (Brinda acceso directo a las señales Univision, UniMás y TUDN)
- Hulu + Live TV
Además de ofrecer un campeón del torneo, la Leagues Cup otorga tres boletos para la próxima Concacaf Champions Cup, uno de ellos directamente los octavos de final.
Otro dato interesante en la edición de este 2026 es que será la primera vez que albergará encuentros en estadios de México.
Aunque la Leagues Cup se disputa desde 2019, a partir de 2023 empezó a ser una competencia oficial avalada por la Concacaf, es decir después que la ganaron dos clubes mexicanos. Los campeones han sido: Cruz Azul, León, Inter Miami, Columbus y Seattle Sounders, que en la última edición goleó 3-0 al Inter Miami.