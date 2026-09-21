Raúl Jiménez reaparece en muletas tras su lesión de rodilla con Wolverhampton

El delantero mexicano asistió al partido ante West Bromwich Albion en el Molineux Stadium, mientras permanece sin fecha oficial para volver a jugar

Raúl Jiménez regresa a Molineux en muletas. | Imago 7

Raúl Jiménez volvió a aparecer públicamente este domingo 20 de septiembre, aunque todavía lejos de las canchas. El delantero mexicano acudió al Molineux Stadium con muletas para presenciar el partido entre Wolverhampton y West Bromwich Albion, correspondiente a la Championship de Inglaterra.

El atacante no formó parte de la convocatoria de los Wolves debido a la lesión en la rodilla izquierda que sufrió el pasado 16 de septiembre frente al Everton, en la tercera ronda de la Carabao Cup. Jiménez comenzó aquel encuentro como titular, pero tuvo que abandonar el campo al minuto 37.

Pese a su condición física, el mexicano estuvo presente en el Black Country Derby y tuvo contacto con los seguidores del Wolverhampton. Jiménez firmó autógrafos, se tomó fotografías con aficionados y saludó a los niños que acompañaron a los futbolistas antes de salir al terreno de juego.

Posteriormente tomó su lugar en las gradas para observar el encuentro, en el que Wolverhampton derrotó 1-0 al West Bromwich Albion gracias a un gol de Fer López. La presencia del delantero llamó la atención por el uso de las muletas, aunque el club ya había señalado que el problema no era considerado de gravedad.

El entrenador César Peixoto habló sobre la situación del mexicano después del compromiso contra Everton. El técnico explicó que espera recuperar a Jiménez en poco tiempo, aunque hasta ahora Wolverhampton no ha comunicado una fecha exacta para su regreso a la competencia.

El propio club confirmó antes del partido frente a West Brom que Jiménez era una de sus principales ausencias por lesión, junto con Yerson Mosquera y Rafiki Said. La baja llegó después de un inicio de temporada en el que el delantero había vuelto a tener participación con los Wolves.

Despite walking on crutches, Raul Jimenez is still making time for supporters around Molineux. #wwfc pic.twitter.com/NVg164hXV2 — Tom Gibson (@TomGibsonJourno) September 20, 2026

Días antes de sufrir la lesión, el mexicano había marcado el gol del triunfo ante Sheffield United. Jiménez apareció al minuto 90 para darle los tres puntos al Wolverhampton y después destacó el significado que tiene para él volver a anotar con la camiseta del club inglés.

Su problema físico también tendrá consecuencias con la selección mexicana. Raúl Jiménez no estará disponible para la primera convocatoria de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor, que afrontará partidos amistosos frente a Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos.

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El delantero regresó al Wolverhampton para la temporada 2026-27 después de su etapa con Fulham. Su vuelta al Molineux lo colocó nuevamente en un club en el que ya había tenido una primera etapa entre 2018 y 2023 y con el que busca contribuir en la pelea por regresar a la Premier League.

Por ahora, Jiménez continuará con su proceso de recuperación antes de volver a los entrenamientos y quedar nuevamente disponible para César Peixoto. Aunque las imágenes con muletas generaron atención, la información proporcionada por Wolverhampton mantiene el escenario de una lesión sin gravedad mayor y sin un periodo oficial de baja definido.

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