Edson Álvarez podría volver a jugar con West Ham después de casi dos meses

Nuno Espírito Santo dejó abierta la posibilidad de convocar al mediocampista mexicano para el duelo ante Queens Park Rangers en la Championship

Edson Álvarez regresa con el West Ham | Imago7

Edson Álvarez podría volver a disputar un partido oficial con el West Ham United después de casi dos meses sin actividad. El mediocampista mexicano aparece entre las opciones del técnico Nuno Espírito Santo para el encuentro ante Queens Park Rangers, correspondiente a la jornada 9 de la Championship 2026-27, luego de superar un periodo en el que permaneció fuera de las convocatorias.

Durante la conferencia de prensa previa al compromiso, el entrenador portugués dio a conocer el estado de su plantilla y señaló que únicamente tiene una ausencia confirmada. “Siempre hay algunos problemas y molestias, pero nada grave. El único jugador que claramente no está disponible es Keiber Lamadrid”, explicó Nuno Espírito Santo al ser cuestionado sobre las condiciones de sus futbolistas.

Aunque el estratega no confirmó la presencia del mexicano en la convocatoria, el panorama apunta a que podría ser considerado para enfrentar al Queens Park Rangers, en busca de recuperar minutos dentro de la competencia.

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Edson Álvarez ya tuvo actividad en un amistoso del West Ham

El último partido oficial de Álvarez con los Hammers se remonta al 8 de agosto, por lo que una eventual participación ante Queens Park Rangers representaría su regreso a la competición después de casi dos meses.

Sin embargo, el mediocampista ya tuvo la oportunidad de volver al terreno de juego durante la pausa del calendario. El pasado 2 de octubre participó en un encuentro amistoso del West Ham frente al Wycombe, como parte de su proceso para recuperar ritmo de juego.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, el futbolista mexicano ingresó de cambio y permaneció aproximadamente 30 minutos en la cancha. Esta participación marcó un avance hacia su reincorporación al equipo, aunque su regreso a los partidos oficiales dependerá de la decisión de Nuno Espírito Santo.

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Durante las últimas semanas, Álvarez también atravesó una situación extradeportiva que influyó en su ausencia con el conjunto londinense, además del tiempo que permaneció sin disputar encuentros de la Championship.

Por ahora, el mexicano está a la espera de conocer si será incluido en la convocatoria para la jornada 9. Su posible regreso le permitiría comenzar a recuperar continuidad con el West Ham después de un periodo sin participación oficial.