Primer concentración de la selección mexicana al mando de Rafa Márquez: cambios, ausencias y caras nuevas

El equipo trabajará en el CAR antes de viajar a Estados Unidos para enfrentar a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile

La selección mexicana comenzó este domingo su primera concentración bajo el mando de Rafael Márquez, con el Centro de Alto Rendimiento como punto de reunión para una convocatoria de 30 futbolistas que abrirá el proceso rumbo al Mundial de 2030. Los primeros elementos de Liga MX comenzaron a reportar después de concluir su actividad con los clubes, mientras que los elementos que juegan en el extranjero y quienes tuvieron partido este domingo se incorporarán de forma escalonada.

Entre las primeras llegadas apareció Alex Padilla, quien arribó a la Ciudad de México para integrarse al grupo y comenzar el trabajo con Márquez. El portero forma parte de una convocatoria que servirá para que el nuevo técnico observe de cerca a sus futbolistas en una concentración que tendrá tres días de trabajo en el CAR antes del viaje a Estados Unidos.

El plan contempla entrenamientos durante lunes, martes y miércoles, con dobles sesiones en algunos bloques para comenzar a instalar conceptos del nuevo cuerpo técnico. El miércoles habrá acceso parcial a medios de comunicación y el jueves 24 de septiembre la delegación viajará por la tarde rumbo a Baltimore, donde México enfrentará a Colombia el sábado 26. Ese partido marcará el debut de Márquez como seleccionador nacional.

La primera concentración, sin embargo, no tendrá desde el inicio a todos los convocados de América y Chivas. Tras el Clásico Nacional, Alan Cervantes e Israel Reyes, por parte de las Águilas, y Raúl Rangel y Roberto Alvarado, del Guadalajara, ya pudieron incorporarse al CAR. El resto de los seleccionados de ambos clubes tendrá un calendario distinto.

La convocatoria incluye a seis jugadores de Chivas y tres del América, pero Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval, Hugo Camberos e Isaías Violante no estarán disponibles para el primer partido frente a los cafeteros. La planificación establece que esos futbolistas se integren posteriormente en Nueva Jersey, una vez concluida la Jornada 10 del Apertura 2026.

La medida responde al acuerdo para que, en el primer amistoso de la ventana, Márquez cuente únicamente con dos jugadores por club de Liga MX en los casos de América y Chivas. Después, ya dentro de Fecha FIFA, el entrenador podrá sumar al resto de los convocados. El ajuste obliga al cuerpo técnico a trabajar con un grupo parcial durante los primeros días y a completar la plantilla conforme avance la gira.

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. 💚🤍❤️



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. 🇲🇽



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A este arranque se suma un cambio dentro del cuerpo técnico. Pol Lorente concluyó su etapa como preparador físico de la selección mexicana, de acuerdo con el comunicado difundido por la Federación Mexicana de Fútbol. Lorente se había incorporado en agosto de 2024 y originalmente aparecía dentro del equipo de trabajo anunciado por Márquez a finales de agosto, sin embargo, al parecer se incorporaría al equipo de trabajo de Javier Aguirre, quien tomaría el mando del Valencia de España.

La preparación física para los partidos de septiembre y octubre quedará de forma provisional en manos de los especialistas que forman parte de la estructura institucional de Selecciones Nacionales. La Dirección Deportiva y el propio Márquez encabezarán la búsqueda del nuevo responsable del área, cuyo nombramiento se dará a conocer más adelante.

El calendario de esta primera etapa incluye cuatro partidos en Estados Unidos. México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, a Perú el 29 en Nueva Jersey, a Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix y a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles. Se trata de la primera ventana internacional completa del nuevo ciclo y del primer bloque de partidos con Márquez al frente.

Con llegadas escalonadas, ausencias temporales de futbolistas de América y Chivas, la incorporación de Alex Padilla y la salida de Pol Lorente, la era de Rafael Márquez comienza con varias decisiones abiertas desde la primera concentración. El CAR será el punto de partida de un grupo que deberá adaptarse a una nueva idea de trabajo antes de afrontar cuatro amistosos que servirán como primera evaluación del proceso rumbo a 2030.

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