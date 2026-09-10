Rafael Márquez afronta el reto de la Selección Mexicana: “No hay espacio para el miedo”

El técnico tricolor detalló su idea de juego, el plan con fuerzas básicas, la primera convocatoria y su postura sobre jóvenes y veteranos

Rafael Márquez ya trabaja como director técnico de la Selección Mexicana. En entrevista exclusiva para Claro Sports en W Radio, el cinco veces mundialista profundizó en aspectos que van desde su propuesta futbolística y la construcción de su cuerpo técnico hasta el desarrollo de las fuerzas básicas, la aparición de jóvenes como Gilberto Mora y la manera en la que administrará el relevo generacional.

Rafael Márquez explica por qué eligió a su cuerpo técnico

El Kaiser abordó uno de los puntos que más se han señalado desde que fue elegido como sucesor de Javier Aguirre: su corta experiencia como entrenador. “Se ha hablado de que quizás no tengo tanta experiencia como entrenador y pues bueno, me di a la tarea de tener a alguien con mucha experiencia y obviamente Juanma Lillo es el perfil perfecto que me puede ayudar a seguir preparándome, a seguir en este camino”.

La estructura combina experiencia internacional, conocimiento de la Selección Mexicana y perfiles especializados en la gestión y formación de futbolistas. “Andrés Guardado, que es un referente de la selección, tiene también un perfil en el cual me puede ayudar a estar más de cerca con los jugadores, con el staff, a gestionar y quizás no desgastarme yo tanto en eso, sino enfocarme más, obviamente, en lo más importante”.

También destacó la incorporación de Xabier Mancisidor por su experiencia en la preparación de porteros, además del conocimiento previo de Pol Lorente y el trabajo desarrollado por Vidal Paloma alrededor de las categorías menores. “Me siento muy arropado, muy completo con este cuerpo técnico que me va a ayudar a potencializar al futbolista”.

¿Cómo quiere jugar con la Selección Mexicana?

Su pasado en el Barcelona y la llegada de Lillo podrían hacer pensar en un modelo de juego rígidamente relacionado con la posesión del balón. Márquez, sin embargo, rechazó la idea de encasillar a México en una sola estructura.

“Creo que el objetivo principal es tener un equipo competitivo. Desde ahí es donde queremos arrancar y después, obviamente, ser flexibles, porque va a depender mucho de la materia prima que tengas, va a depender mucho contra quién te enfrentes”.

La adaptación, por lo tanto, será uno de los principios de su selección. “Seguramente en ocasiones tendrás que jugar un sistema y contrarrestar con otro. Yo soy de esa manera de ver el fútbol, no siempre jugar a una misma situación, sino tener variantes dependiendo obviamente de lo que se te vaya presentando en cada situación de juego”.

Rafa Márquez quiere intervenir en las fuerzas básicas del fútbol mexicano

El proyecto del nuevo seleccionador tampoco estará limitado al equipo mayor. Su experiencia en la estructura formativa del Barcelona y posteriormente como entrenador del Barça Atlètic aparece como una de las herramientas que pretende trasladar al fútbol mexicano.

“Sí quisiera también involucrarme un poco más abajo. Creo que he tenido la fortuna de estar durante muchos años en un club formativo y obviamente los últimos años que también tuve la oportunidad de ser entrenador del Barça B”.

La idea pasa por fortalecer diferentes aspectos del jugador desde etapas anteriores, sin concentrarse exclusivamente en lo futbolístico. “Quisiera ayudar a tener procesos todavía mucho más fuertes, con conceptos importantes, básicos, para que después el día de mañana sean mejores jugadores o que cuando lleguen conmigo sepan realmente lo que es estar en selección mayor, hablando obviamente de lo personal, en lo profesional, en lo cognitivo, en la mentalidad”.

Para conseguirlo, el cuerpo técnico ya comenzó a acercarse a los equipos de la Liga MX con la intención de establecer una línea de trabajo conjunta. “Creo que tenemos jugadores con talento, pero creo que también hace falta trabajarlos mucho más. Desde luego que pasan mucho más tiempo con clubes que en selección y es por eso que también empezamos a visitar a los clubes para trabajar en paralelo y trabajar hacia la misma dirección”.

El legado que quiere transmitir a sus jugadores

Más allá de lo aprendido durante su trayectoria en Mónaco, Barcelona y otros equipos, señaló que una parte fundamental de su gestión estará relacionada con lo que significa representar a México. “Uno de los principales hábitos o valores que él me dio es intentar siempre hacer lo mejor. Que haga lo que haga, hacerlo lo mejor que se pueda, sacar mi mejor versión”.

Ahora pretende trasladar esa mentalidad hacia los jugadores que formen parte de su proceso. “Lo quiero compartir, quiero inspirar y quiero crear que los jugadores crean que son lo mejor que tiene México”.

Márquez también quiere recuperar desde su etapa como capitán la responsabilidad que implica vestir la camiseta nacional. “Quiero permear, inculcar, transmitir a los jugadores esta pasión por lo que es defender el escudo de la selección, poder representar a México”.

La primera convocatoria de Márquez tendrá diferentes grupos

Uno de los primeros problemas que deberá resolver el nuevo seleccionador llegará prácticamente de inmediato. El arranque de su gestión contempla una concentración de cuatro partidos, pero el primero coincide con actividad de la Liga MX.

“Hay que saber qué es lo que está en mis manos y qué es lo que no. Y con eso poder solucionar y tratar de hacer una lista de convocatoria competitiva, que no me preocupa nada porque ya lo estamos haciendo”.

La plantilla tampoco necesariamente permanecerá idéntica durante toda la concentración. El técnico adelantó que algunos futbolistas podrían incorporarse después del primer compromiso. “Estamos intentando tener una lista y un grupo que pueda participar en este primer partido. Después se sumarían algunos más para los siguientes tres”.

Rafael Márquez compara a Gilberto Mora con Lamine Yamal

El estratega también habló sobre Gilberto Mora y el desarrollo que podría tener uno de los talentos jóvenes más importantes del fútbol mexicano. La comparación llevó al entrenador hasta su etapa en el Barça Atlètic y a un futbolista que posteriormente se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol internacional.

“Me pasó con Lamine Yamal. Lo subí y me lo quitaron en un mes. Así que obviamente Gilberto es un estilo, un perfil igual”.

La Selección Mexicana de Márquez no tendrá límite de edad

La irrupción de futbolistas jóvenes tampoco significa que el nuevo proceso vaya a prescindir automáticamente de los jugadores experimentados. Ante el caso de Raúl Jiménez y la discusión sobre el relevo generacional rumbo a los próximos torneos, adelantó que la edad no será un criterio definitivo para integrar sus convocatorias. “Dicen que a lo que bien funciona hay que moverle poco y esa va a ser quizás mi idea para empezar”.

El rendimiento determinará quién permanece dentro del equipo. “Seguiremos llamando a jugadores que estén en el nivel, que aun así tengan 40 o 17 años; quien tenga la capacidad, la apertura y lo que queremos en selección para sumar, será bienvenido. Sea quien sea, el nombre que sea, la edad que sea, es lo que buscamos en un jugador de la selección”.

El partido ante Ecuador, la referencia para el México que quiere Márquez

Entre los partidos del proceso anterior, identificó un encuentro como referencia del nivel que quiere sostener durante su gestión: el duelo mundialista ante Ecuador. Más que limitarse al resultado, destacó la capacidad de México para competir ante futbolistas establecidos en algunos de los principales campeonatos europeos.

“Lo que me ilusiona es lo que mostramos, por ejemplo, contra Ecuador, que creo que fue el mejor partido. Ver el nivel en el que cada uno de los jugadores mostró al enfrentarnos a un Ecuador con gente que juega en las grandes ligas, en grandes equipos, físicamente más fuertes, y cómo fuimos superiores”.

El desafío ahora será prolongar ese rendimiento durante una mayor cantidad de minutos. “Es lo que vamos a intentar tener durante mucho más tiempo de lapso en el juego”.

“No hay espacio para el miedo”: el reto de Márquez al frente de México

Márquez conoce la exposición que acompaña a la Selección Mexicana. La vivió como futbolista, capitán y posteriormente como integrante del cuerpo técnico. Ahora deberá experimentarla desde el puesto de máxima responsabilidad. “Si algo me ha caracterizado como jugador en su momento ha sido el que no he tenido miedo a intentarlo”.

Recordó entonces dos decisiones que transformaron su carrera: dejar a su familia siendo adolescente para buscar una oportunidad en Guadalajara y viajar posteriormente a Europa para incorporarse al Mónaco. “El hecho de ir a los 14 años a Guadalajara a dejar a mi familia es intentarlo. El hecho de ir a los 19 años a otro país, otra cultura, a Mónaco, es intentarlo”.

Ahora, sentado en el banquillo de la Selección Mexicana, afronta otra oportunidad que marcará su trayectoria, esta vez como entrenador. “Yo creo que no hay espacio para el miedo”.

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