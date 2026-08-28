Canelo Álvarez no descarta pelear en el Estadio Azteca antes de retirarse

Saúl Álvarez reconoció que le gustaría pelear en el Estadio Azteca debido a lo que significa para México

Canelo Álvarez promete regresar al boxeo en 2026 | Imago7



Saúl ‘Canelo’ Álvarez respondió al llamado de Emilio Azcárraga para disputar una pelea en el Estadio Azteca antes de poner fin a su carrera. El boxeador mexicano reconoció que la posibilidad está dentro de sus planes y que subir al ring en ese escenario tendría un significado particular.

La propuesta surgió después de que Azcárraga expresara públicamente su intención de llevar una función de boxeo al inmueble, ahora en proceso de remodelación. El empresario recordó la presentación de Julio César Chávez en febrero de 1993, cuando enfrentó a Greg Haugen frente a una de las asistencias más altas registradas en una pelea de boxeo.

“Yo le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene el Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, y llegar y decir: ya lo hicimos con Julio César, vale la pena, por todo esto que sucedió”, señaló Azcárraga al plantear la posibilidad.

El objetivo sería incorporar nuevamente funciones de boxeo dentro de la actividad del Estadio Azteca y aprovechar el regreso de eventos después de las obras realizadas en el inmueble. La propuesta también colocaría a Álvarez ante la posibilidad de pelear en uno de los escenarios vinculados con la historia del boxeo mexicano.

Canelo no descarta pelear en el Estadio Azteca

Álvarez habló sobre el tema durante una entrevista con TUDN y evitó cerrar la puerta a una eventual negociación. El pugilista señaló que pelear en México continúa siendo una opción dentro de su carrera y reconoció su interés por presentarse en el Estadio Azteca.

“La verdad que para mí es un honor siempre pelear en México y ante mi gente, y más en un estadio como lo es el Estadio Azteca, que conocemos todos, ¿no? Para mí, sería un honor, y no lo descarto para nada. Ojalá que algún día se me dé la oportunidad de pelear ahí”, declaró.

El campeón mexicano también habló sobre lo que representa competir en ese inmueble y destacó el ambiente que se genera en sus tribunas. “Es muy diferente. La energía, la energía de ese lugar es muy bonita”, agregó.

Por ahora no existe un acuerdo para llevar una pelea de Canelo al Estadio Azteca ni se han establecido rival, fecha o condiciones para realizarla. Sin embargo, las declaraciones del boxeador confirman que existe disposición para analizar la propuesta si se presentan las condiciones para concretarla.

La eventual pelea en el Estadio Azteca volvería a colocar al recinto como sede de una función de boxeo encabezada por una figura mexicana, más de tres décadas después del combate entre Julio César Chávez y Greg Haugen.

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