Famosos que han muerto este 2026: lista completa de deportistas y estrellas que fallecieron este año

El 2026 ha comenzado con una serie de trágicas pérdidas que han dejado una huella en el mundo del entretenimiento, el deporte y la cultura. A lo largo de los primeros dos meses del año, figuras que marcaron distintas generaciones se han despedido, dejando un vacío en las áreas en las que destacaron. Entre los fallecimientos más impactantes se encuentra el del actor Robert Carradine, conocido por interpretar a Sam McGuire en Lizzie McGuire, quien falleció a los 71 años, un golpe para los fanáticos de la serie y quienes lo siguieron durante su carrera.

El mundo del cine también se ha visto afectado por la partida de importantes figuras. El cineasta húngaro Béla Tarr, reconocido por su estilo único dentro del cine de autor, falleció a principios de 2026. Tarr, uno de los más influyentes cineastas europeos, dejó un legado con obras como El hombre de Londres y El caballo de Turín, que marcaron una era en el cine europeo. La noticia de su muerte provocó una ola de reacciones en festivales y academias de cine alrededor del mundo, donde su estilo lento y profundo fue muy admirado.

En el ámbito musical, el 2026 comenzó con la pérdida de figuras que dejaron un impacto duradero. El 7 de enero, el cantante mexicano Gerson Leos, miembro de la famosa Banda MS, falleció, dejando un vacío en el mundo de la música regional mexicana. Leos, querido por sus seguidores y compañeros, será recordado por su carisma y talento en el escenario. Poco después, el 10 de enero, el cantante colombiano Yeison Jiménez, conocido por su estilo único, también falleció, dejando una marca indeleble en la música popular colombiana y latinoamericana.

La comunidad deportiva también ha enfrentado la partida de figuras claves. El 17 de enero, Rocco B. Commisso, presidente de la Fiorentina, falleció. Commisso, un exitoso empresario y líder del fútbol italiano, fue fundamental para el renacimiento del club, y su legado en el fútbol europeo perdurará. La pérdida de este hombre de gran visión para el deporte dejó una marca importante en la historia del club. También, el 23 de enero, el fútbol mexicano lamentó la muerte de Lorenzo García González, exfutbolista de los Pumas, quien dejó una huella en el fútbol nacional gracias a su dedicación en la cancha.

Además de las pérdidas en el cine, la música y el deporte, el 2026 ha sido un año de despedidas dolorosas para la industria del doblaje. El 26 de enero, Gabriel Garzón, una de las voces más reconocidas del doblaje latinoamericano, falleció, dejando un vacío en un área que lo vio brillar. Igualmente, el 27 de enero, se reportó la muerte de Alexis Ortega, conocido por ser la voz de Spider-Man en la versión latina de las películas, otra figura que marcó una generación en el doblaje.

En tanto, el automovilismo se vistió de luto este 26 de febrero, luego de que Marco Tolama, conocido como ‘El Charro Volador’, falleciera dejando un legado en el automovilismo mexicano. Destacó como piloto en los años 70 y, tras su retiro, se consagró como narrador y analista en Fórmula 1 y NASCAR. Su voz también fue parte del cine, destacándose en el doblaje de la película Cars. El automovilismo mexicano despide a una de sus figuras más emblemáticas, recordándolo como piloto, analista y gran amigo.

