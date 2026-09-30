Muere Jorge Kahwagi Macari a los 58 años, boxeador y político mexicano: esto sabemos

El exdiputado federal también participó en ‘Big Brother VIP’ y desarrolló una carrera como boxeador profesional

¿De qué murió Jorge Kahwagi? Esto sabemos | Claro Sports

Jorge Kahwagi Macari murió a los 58 años, de acuerdo con mensajes de condolencias difundidos tras su fallecimiento. El mexicano tuvo una trayectoria vinculada con distintos ámbitos públicos, entre ellos la política, el boxeo profesional, la televisión y el sector empresarial.

¿De qué murió Jorge Kahwagi? Esto sabemos

Hasta el momento no se ha informado públicamente la causa de muerte de Jorge Kahwagi Macari. Las expresiones de condolencias confirmaron su fallecimiento, pero no detallaron si enfrentaba alguna enfermedad o condición médica antes de su deceso.

Uno de los primeros mensajes públicos fue el del senador Manuel Velasco, quien recordó que ambos coincidieron como diputados federales durante la LIX Legislatura. “Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari, con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura”, escribió el legislador.

Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026

Entre las reacciones tras su fallecimiento también estuvo la del actor y empresario Roberto Palazuelos, quien expresó sus condolencias a la familia. “Lo recordaré siempre con gran cariño y aprecio. Deseo de corazón que su familia encuentre paz, consuelo y fortaleza ante esta dolorosa pérdida”.

Vuela alto querido Jorge tal como viviste pic.twitter.com/wuQ3Cz5GAg — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) September 30, 2026

Muere Jorge Kahwagi: esta es la trayectoria del polémico boxeador y político mexicano

Kahwagi desarrolló parte de su carrera en la política mexicana y fue diputado federal. Durante su etapa legislativa solicitó una licencia por tiempo indefinido para participar en ‘Big Brother VIP’ en 2004, reality show en el que terminó en el tercer lugar.

Su trayectoria también estuvo relacionada con el boxeo profesional. Kahwagi comenzó a competir en el cuadrilátero durante la primera mitad de la década de los 2000 y consiguió una marca profesional invicta, además de conquistar títulos de organismos internacionales durante su etapa como pugilista.

Después de su paso por la política y la televisión, mantuvo presencia en distintos espacios relacionados con el entretenimiento y los negocios. Su nombre también estuvo vinculado con figuras del espectáculo mexicano y con diferentes actividades públicas que lo mantuvieron en medios de comunicación.

El fallecimiento de Kahwagi Macari ocurre meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, quien falleció en marzo de 2026 a los 85 años. Kahwagi Gastine fue empresario, abogado y presidente del periódico La Crónica de Hoy, además de fundador de Inmobiliaria Layla y propietario de Cosmocolor.

Jorge Kahwagi Macari deja una trayectoria que pasó por la Cámara de Diputados, los cuadriláteros y la televisión, con participaciones que lo mantuvieron como una figura pública durante varias décadas.