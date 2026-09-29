Tena sorprende con una nueva convocatoria de última hora para Guatemala

Se confirmó el llamado para los próximos compromisos frente a Surinam por la Concacaf Nations League.

Guatemala buscará la clasificación | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala sumó a Antonio de Jesús “Chucho” López a su convocatoria para los próximos compromisos frente a Surinam por la Concacaf Nations League. Luis Fernando Tena decidió incorporar al mediocampista de Xelajú MC para la concentración que se desarrolla entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre.

El llamado marca el regreso de López a la Bicolor después de casi un año. El futbolista de 29 años había formado parte del plantel durante la eliminatoria mundialista de 2025, cuando tuvo participación en los encuentros contra Surinam, El Salvador y Panamá.

La Federación de Fútbol de Guatemala comunicó oficialmente la convocatoria a Xelajú MC. De acuerdo con la planificación del cuerpo técnico, Chucho López se integrará al grupo y viajará este miércoles rumbo a Surinam para quedar a disposición de Tena.

Chucho López vuelve a estar en los planes de Luis Fernando Tena

El mediocampista cuenta con recorrido en la Selección Nacional. Su debut internacional se produjo en septiembre de 2020, durante el ciclo de Amarini Villatoro, y desde entonces acumuló 30 apariciones con la camiseta de Guatemala.

Su convocatoria también llega después de superar una lesión de clavícula sufrida durante la participación de Xelajú MC en la Copa Centroamericana. López ya se encuentra recuperado y volvió a sumar minutos con el conjunto altense durante el Torneo Apertura 2026.

En el campeonato guatemalteco registra cinco partidos y 266 minutos disputados en la actual campaña. Su regreso amplía las alternativas de Tena en el mediocampo para una serie en la que Guatemala buscará avanzar a los cuartos de final de la Nations League y mantenerse en carrera por un lugar en la Copa Oro 2027.

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La presencia de López también tendrá consecuencias para Xelajú MC. El jugador se suma a Jorge Aparicio y Kevin Ruiz entre los convocados del club, por lo que los tres estarán ausentes para el compromiso contra Deportivo San Pedro correspondiente a la jornada 12.

Además, el cuerpo técnico guatemalteco mantiene bajo seguimiento la situación de Óscar Santis, quien sufrió una molestia muscular. En caso de que no pueda participar frente a Surinam, José Ramón Bolaños, futbolista de Deportivo Mixco, aparece como una de las alternativas para incorporarse a la concentración.

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