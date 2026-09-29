El humilde pedido de Luis Fernando Tena a la afición de Guatemala

El técnico pide a la gente que vuelva al estadio.

Tena realiza variantes en la convocatoria | @fedefut_oficial

Guatemala vivió ante El Salvador su mejor partido en años. Le ganó de punta a punta por medio de una goleada espectacular 6 a 0, y de esa manera regaló una de las jornadas más felices, que lamentablemente no muchos aficionados pudieron disfrutar en el estadio El Trébol, puesto que hubo una importante resistencia a apoyar al seleccionado previo al torneo actual.

Ocurrió que la FFG decidió cobrar las entradas para ver a la Selección a precios muy elevados según la crítica de muchos aficionados. Eso, sumado a que Guatemala venía teniendo un 2026 muy adverso en términos de resultados, de hecho había perdido sus últimos cinco partidos amistosos, llevó a que muchos se descargaran por medio de las redes llamando incluso a un boicot.

Pese a las críticas, las autoridades no modificaron los precios y eso llevó a que el aforo que asistió a El Trébol, para el partido contra El Salvador por la Nations League, fue bastante menor al que lo venía haciendo. Fue en ese contexto que el entrenador del equipo, Luis Fernando Tena, manifestó vía conferencia de prensa su decepción por el poco público, aunque también se hizo responsable.

“El resultado es bueno por la alegría de la gente, pero es triste que no se haya llenado el estadio, pero en parte es culpa nuestra, tenemos que mejorar con nuestras actuaciones, esperemos que el otro lunes el estadio esté lleno”, descargó Tena teniendo en cuenta el partido por la cuarta y última jornada de la fase de grupos de la Concacaf Nations League, contra Surinam.

En esa misma línea, cerró: “Esperemos que este triunfo sea una reconciliación con nuestra afición, queremos que la gente vuelva al estadio”. Todo hace indicar que luego de la gran goleada ante los salvadoreños, muy posiblemente el marco de público contra Surinam cambie, pero eso dependerá un poco también del resultado que el equipo se traiga de dicho país, cuando juegue el próximo 2 de octubre.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre: Jamaica 3-2 Guatemala, Kingston.

28 de septiembre: Guatemala 6-0 El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

Aplausos y reconocimiento a Tena: ¿Por qué fue decisivo su aporte en la goleada de Guatemala contra El Salvador? Lo que sigue para el equipo es Surinam, uno de los rivales más duros de la actualidad, que llega al cotejo luego de haber superado a Honduras y a Martinica y por ende en calidad de líder e invicto. El partido será en calidad de visitante el próximo 2 de octubre, y supondrá una prueba perfecta para ver en qué está el seleccionado, si logra sostener.

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