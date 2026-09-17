Kily Gónzalez se rinde ante Messi: “No tengo duda de que le toca el Balón de Oro”

El entrenador argentino conquistó la Campeones Cup en su primer partido al frente del equipo y destacó la entrega de sus futbolistas

Cristian González se rinde ante Leo Messi | Imago 7

El debut de Cristian ‘Kily’ González como entrenador del Inter Miami llegó acompañado de un campeonato. Después de la victoria ante Cruz Azul en la Campeones Cup, el técnico argentino destacó el trabajo del equipo, la respuesta de sus futbolistas y el proceso que existe dentro de la institución.

“Agradezco a los jugadores que tuvieron esa grandeza de dejarme trabajar más tiempo de lo normal, con las temperaturas y para intentar corregir cosas que uno venía viendo hace mucho tiempo”, comentó en conferencia de prensa.

El entrenador señaló que una de las claves del triunfo fue el desempeño defensivo del equipo y destacó la capacidad de sus jugadores para adaptarse al plan establecido. “Creo que hoy quedó demostrado. Defensivamente estuvimos muy bien y no tengo palabras de lo que estoy sintiendo. Es alegría, felicidad, tantas emociones juntas”, expresó.

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Kily González también habló sobre la conversación que tuvo con Lionel Messi, Luis Suárez y David Beckham después del encuentro. El técnico argentino explicó que su primer mensaje fue de agradecimiento por la confianza que recibió para asumir el cargo. “Yo asumí el rol de decir: quiero estar. Asumí esa responsabilidad”, explicó el entrenador, quien aseguró que encontró una respuesta positiva de sus jugadores desde los primeros entrenamientos.

El técnico también se refirió a Messi y a la posibilidad de que el argentino gane nuevamente el Balón de Oro. “No hay otro como él. No tengo ninguna duda que el Balón de Oro le tiene que tocar a él. Con la edad que tiene, con el Mundial que hizo y lo que representa mundialmente para todos, no solamente por lo futbolístico, sino por los valores de vida”, señaló.

Un triunfo ante un campeón de México

El entrenador del Inter Miami también habló sobre el crecimiento de la MLS y la comparación con la Liga MX. González señaló que ambas competencias continúan desarrollándose y que el duelo ante Cruz Azul fue una muestra del nivel que existe en la región. “La liga está continuamente en crecimiento. Uno escucha que es una liga donde vienen jugadores a retirarse, pero yo creo que no es así”, explicó.

El argentino destacó que Cruz Azul llegó al partido como un equipo con una estructura definida y jugadores con capacidad técnica, por lo que el análisis previo fue importante para preparar el encuentro. “Sabíamos que Cruz Azul ataca muy bien por dentro, que tiene jugadores de muy buen pie. Defensivamente es fuerte y ante una presión iba a intentar saltar líneas para generar problemas”, indicó.

González explicó que su equipo buscó mantener líneas compactas, cerrar espacios interiores y aprovechar los momentos para atacar. También mencionó que trabajaron situaciones de pelota parada y la forma de superar la presión del conjunto mexicano.

Finalmente, González aseguró que el equipo mantendrá el objetivo de seguir compitiendo por más campeonatos. “Que se queden tranquilos, que este equipo se va a entregar al máximo para lograr muchos más trofeos”, concluyó.

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