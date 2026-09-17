Lionel Messi llega a 100 goles con Inter Miami: historia, récords y todos sus números

El argentino alcanzó el centenar en 115 partidos y lo hizo ante Cruz Azul, el mismo rival contra el que comenzó su historia goleadora con Las Garzas

Messi festejó 100 goles con el Inter Miami. | Claro Sports.

Lionel Messi alcanzó los 100 goles con Inter Miami. El argentino llegó al centenar durante el partido ante Cruz Azul por la Campeones Cup y necesitó apenas 115 encuentros oficiales para alcanzar una cifra que lo confirma, con enorme distancia, como el máximo referente ofensivo en la corta historia de la franquicia.

Casi tres años después de su llegada, el círculo se cerró frente al mismo rival contra el que inició. La Máquina fue el primer equipo al que el capitán albiceleste le marcó con la camiseta de Las Garzas, el 21 de julio de 2023, cuando decidió su partido de debut en la Leagues Cup con un tiro libre en tiempo agregado.

El tanto llegó en el minuto 23 de la Campeones Cup. El balón fue abierto hacia el costado derecho donde se encontraba el atacante uruguayo Luis Suárez. El charrúa alzó la cabeza para mandar un servicio preciso al manchón penal. Ahí se encontraba Willer Ditta, quien nunca se percató de la presencia de Messi. El argentino se adelantó a su marcador y con un certero remate de cabeza movió las redes de Cruz Azul para el 1-0.

¡El GOAT! ¡El mejor del mundo! ¡Gol de cabeza de Lionel Andrés Messi a Cruz Azul! 🔥😍🇦🇷#CampeonesCup pic.twitter.com/7uYK7UsjGi — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 17, 2026

Del primer gol al 100: los grandes hitos de Messi con Inter Miami

La cuenta goleadora de Lionel Messi comenzó en su primera aparición ante los Celestes por la Leagues Cup 2023, torneo que terminaría levantando con gol en todos los partidos.

El 19 de octubre de 2024, ante New England Revolution, anotó un triplete en el triunfo 6-2 y el primero de aquellos tres tantos representó su gol número 33 con la institución, con el que superó a Leonardo Campana y se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo.

El gol 50 apareció el 19 de junio de 2025 frente al Porto en el Mundial de Clubes. Messi volvió a marcar de tiro libre, esta vez para colocar el 2-1 definitivo, y alcanzó sus primeros 50 tantos en únicamente 61 partidos. El 99 llegó ante Nashville el 12 de septiembre de 2026, antes de completar finalmente el centenar contra los de Joel Huqui.

Las mejores actuaciones goleadoras de Messi

La mayor exhibición individual de Messi con Inter Miami llegó el 29 de agosto de 2026. Ante Montreal marcó cuatro goles y dio una asistencia en una goleada 7-1, la primera ocasión en la que consiguió un póker con la camiseta del club. También ha tenido noches de triplete que terminaron vinculadas a momentos importantes de Inter Miami.

vs Montreal | 29/08/2026: 4 goles y 1 asistencia en victoria 7-1.

vs Nashville | 18/10/2025: 3 goles y 1 asistencia en victoria 5-2.

vs New England | 19/10/2024: 3 goles en victoria 6-2.

La producción de Messi no ha dependido únicamente de grandes noches. En 2025 protagonizó una de sus secuencias goleadoras más destacadas al conseguir cinco dobletes consecutivos en partidos de MLS. La racha comenzó frente a Montreal y continuó ante Columbus, nuevamente Montreal, New England y Nashville.

Poco después volvió a encadenar una secuencia extraordinaria precisamente contra los de Tennessee. Entre la última jornada de la temporada regular y la primera ronda de los Playoffs, Inter Miami enfrentó al mismo rival en cuatro partidos consecutivos: uno de fase regular y tres de la serie de postemporada. Messi terminó ese tramo con ocho goles en cuatro encuentros.

La distribución goleadora de Messi en Miami

Hablar de los goles de Messi sigue siendo, inevitablemente, hablar de su pierna izquierda. 84 de sus 100 tantos llegaron con la zurda. Dentro de esos aparecen cinco penales.

Pierna izquierda: 84 goles

Pierna derecha: 9 goles

Cabeza: 6 goles

Otro: 1 goles

La temporada regular de la MLS es la competición en la que Messi ha acumulado más anotaciones desde su llegada a Estados Unidos. El argentino suma 69 tantos en la fase regular del campeonato. La Leagues Cup aparece como el segundo torneo en importancia dentro de su producción goleadora. Fue precisamente la competición en la que comenzó su aventura con Inter Miami y donde construyó buena parte de sus primeros registros.

MLS: 69 goles

Leagues Cup: 14 goles

Concacaf Champions Cup: 8 goles

MLS Playoffs: 7 goles

Mundial de Clubes: 1 goles

Campeones Cup: 1 gole

US Open Cup: 0 goles

Nashville, su víctima favorita

Ningún rival ha sufrido tanto a Messi desde su llegada a Inter Miami como Nashville. El conjunto de Tennessee ha recibido 17 goles, una cifra que lo coloca muy por encima del resto y que se explica, en parte, por la cantidad de enfrentamientos directos en MLS, Leagues Cup, Concacaf y playoffs.

Orlando aparece como la segunda víctima preferida con nueve, seguido por Montreal con ocho, cuatro en un mismo partido. New England y Atlanta han recibido siete cada uno, mientras que Philadelphia acumula seis.

Nashville SC: 17 goles

Orlando City: 9 goles

Montreal CF: 8 goles

New England Revolution: 7 goles

Atlanta United: 7 goles

Philadelphia Union: 6 goles

New York Red Bulls: 5 goles

Columbus Crew: 4 goles

DC United: 3 goles

NYCFC: 3 goles

Toronto: 3 goles

Cincinnati: 3 goles

Colorado Rapids: 3 goles

Sporting Kansas City: 3 goles

FC Dallas: 2 goles

Atlético San Luis: 2 goles

Charlotte: 2 goles

LAFC: 2 goles

LA Galaxy: 2 goles

Cruz Azul: 2 goles

Porto: 1 goles

Cavalier FC: 1 goles

Minnesota United: 1 gol

St. Louis City: 1 gol

Seattle Sounders: 1 gol

Austin FC: 1 gol

Portland Timbers: 1 gol

Luis Suárez encabeza la lista de asistidores

Messi también ha construido su producción goleadora a partir de sociedades con viejos conocidos de la élite europea. Luis Suárez aparece en lo más alto de la lista con 16 asistencias, seguido por Jordi Alba con 11 y Sergio Busquets con nueve. Rodrigo De Paul, compañero de la selección argentina, se acerca al Top 3 con ocho pases para gol.

Luis Suárez: 16.

Jordi Alba: 11.

Sergio Busquets: 9.

Rodrigo De Paul: 8.

Telasco Segovia: 4.

Mateo Silvetti: 3.

Robert Taylor: 3.

Marcelo Weigandt: 3.

Ian Frey: 3.

Noah Allen: 2.

Josef Martínez: 2.

Tadeo Allende: 1.

Leonardo Campana: 1.

Diego Gómez: 1.

Baltasar Rodríguez: 1.

Sergio Reguilón: 1.

Yannick Bright: 1.

Benja Cremaschi: 1.

David Ruiz: 1.

Leo Afonso: 1.

Santi Morales: 1.

Franco Negri: 1.

Los equipos a los que Messi todavía no les ha marcado

La lista de víctimas es enorme, pero existen equipos que ya se han enfrentado a Messi desde su llegada a Inter Miami y todavía pueden presumir que no han recibido un gol suyo. Dentro de los clubes mexicanos aparecen cuatro nombres.

Monterrey

Atlas

Necaxa

León

En la MLS también permanece un pequeño grupo de equipos que se ha salvado hasta ahora. Algunos han tenido pocos partidos contra Messi y otros han conseguido mantenerlo fuera del marcador. A Houston y San Diego aún no los enfrenta, por lo que también entran a esta lista.

Real Salt Lake

Chicago Fire

San Jose Earthquakes

Vancouver

Houston Dynamo

San Diego FC

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