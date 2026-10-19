MLB: Todos los campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, año por año

Publicado por Héctor Lázzeri

Los Dodgers se quedaron a la orilla del tricampeonato, por lo que habrá un nuevo campeón del béisbol de las Grandes Ligas

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El béisbol de las Grandes Ligas es la competencia deportiva más antigua de los Estados Unidos. En 1903 se disputó por primera vez la Serie Mundial y en 2026 tendremos la edición 122 del Clásico de Otoño, ya que en 1904 y 1994 no se disputó.

En 2026, tendremos una edición especial de la Serie Mundial, ya que será la primera vez que cualquiera de los dos representantes se habrá coronado campeón de Major League Baseball, por lo que recordamos la historia.

MLB 2026: ¿Cómo queda la Serie Mundial 2026 y quién es el favorito?

En 2026, la Serie Mundial la disputarán los equipos que tuvieron la mejor marca de la temporada regular en cada Liga. En la America, son los Tampa Bay Rays, quienes terminaron con marca de 98-64 y en los Playoffs vencieron por barrida a los Yankees y en seis juegos a los Cleveland Guardians para acceder por tercera vez al Clásico de Otoño.

Su rival será el mejor equipo de todo el béisbol, los Milwaukee Brewers, quienes lograron la marca de la franquicia con 100 victorias y 62 derrotas. En la Serie Divisional vencieron en cuatro juegos a los Padres de San Diego y barrieron a los Dodgers para volver a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

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Según los momios de Caliente.mx, el equipo favorito para coronarse es Milwaukee. El título de los Brewers paga -182, por +140 a que Rays gana la Serie Mundial pese a no tener la localía.

MLB: ¿Qué equipo ha ganado más Series Mundiales en la historia?

En las 121 ediciones anteriores del Clásico de Otoño, los equipos de la Liga Americana han dominado, con 68 títulos por 53 de la Liga Nacional, y de los 30 equipos que forman parte de las Ligas Mayores, el más ganador de todos son los New York Yankees.

Los Bombarderos del Bronx tienen 27 títulos de la Serie Mundial y uno de los pocos que han conseguido el tricampeonato que se le negó a los Dodgers, el cual consiguieron en tres ocasiones: cuatro seguidos entre 1936 y 1939, cinco entre 1949 y 1953, y tres entre 1998 y 2000. El tema con los Yankees es que están en medio de la segunda mayor sequía de su historia, y 2026 de nueva cuenta no terminó la mala racha, porque fueron barridos por los Rays en la Serie Divisional.

El segundo equipo más ganador de las Grandes Ligas son los St.Louis Cardinals, con 11 campeonatos. Los Boston Red Sox tienen 9 campeonatos, empatando a los Athletics y Dodgers en el tercer lugar.

  1. New York Yankees | 27 títulos
  2. St. Louis Cardinals | 11
  3. Athletics | 9
  4. Los Angeles Dodgers | 9
  5. Boston Red Sox | 9
  6. San Francisco Giants | 8
  7. Cincinnati Reds | 5
  8. Pittsburgh Pirates | 5
  9. Detroit Tigers | 4
  10. Atlanta Braves | 4
  11. Chicago Cubs | 3
  12. Baltimore Orioles | 3
  13. Chicago White Sox | 3
  14. Minnesota Twins | 3
  15. Philadelphia Phillies | 2
  16. Cleveland Guardians | 2
  17. New York Mets | 2
  18. Kansas City Royals | 2
  19. Miami Marlins | 2
  20. Toronto Blue Jays | 2
  21. Houston Astros | 2
  22. Los Angeles Angels of Anaheim | 1
  23. Texas Rangers | 1
  24. Arizona Diamondbacks | 1
  25. Washington Nationals | 1

¿Qué equipos nunca han ganado la Serie Mundial?

Brewers y Rays será la primera Serie Mundial desde 1980 (Phililes vs Royals) en la que ninguno de los equipos se ha proclamado campeón de Major League Baseball, buscando salir de la lista de equipos que nunca han sido campeones de MLB:

  • San Diego Padres: 2 derrotas en la Serie Mundial (1984 1-4 vs Tiges, 1998 0-4 vs Yankees)
  • Tampa Bay Rays: 2 derrotas en la Serie Mundial (2008 1-4 vs Phillies, 2020 2-4 vs Dodgers)
  • Milwaukee Brewers: 1 derrota en la Serie Mundial (1982 3-4 vs Cardinals)
  • Colorado Rockies: 1 derrota en la Serie Mundial (2007 0-4 vs Red Sox)
  • Seattle Mariners: nunca han llegado a la Serie Mundial

El último equipo que salió de este listado fueron los Washington Nationals, quienes no se habían coronado ni en la capital ni en su etapa como los Montreal Expos, pero vencieron en siete partidos a los Astros en 2019 para conseguir su primer título.

MÁS INFORMACIÓN: La maldición del tricampeonato: los Dodgers fracasan en su intento de hacer historia

Resultado de todas las ediciones de la Serie Mundial

La Serie Mundial de las Grandes Ligas se jugó por primera vez en 1903. Hay 121 campeones, porque en 1904 y 1994 no se disputó el Clásico de Otoño.

AñoCampeónResultado serieSubcampeón
2025Los Angeles Dodgers4-3Toronto Blue Jays
2024Los Angeles Dodgers4-1New York Yankees
2023Texas Rangers4-1Arizona Diamondbacks
2022Houston Astros4-2Philadelphia Phillies
2021Atlanta Braves4-2Houston Astros
2020Los Angeles Dodgers4-2Tampa Bay Rays
2019Washington Nationals4-3Houston Astros
2018Boston Red Sox4-1Los Angeles Dodgers
2017Houston Astros4-3Los Angeles Dodgers
2016Chicago Cubs4-3Cleveland Indians
2015Kansas City Royals4-1New York Mets
2014San Francisco Giants4-3Kansas City Royals
2013Boston Red Sox4-2St. Louis Cardinals
2012San Francisco Giants4-0Detroit Tigers
2011St. Louis Cardinals4-3Texas Rangers
2010San Francisco Giants4-1Texas Rangers
2009New York Yankees4-2Philadelphia Phillies
2008Philadelphia Phillies4-1Tampa Bay Rays
2007Boston Red Sox4-0Colorado Rockies
2006St. Louis Cardinals4-1Detroit Tigers
2005Chicago White Sox4-0Houston Astros
2004Boston Red Sox4-0St. Louis Cardinals
2003Florida Marlins4-2New York Yankees
2002Anaheim Angels4-3San Francisco Giants
2001Arizona Diamondbacks4-3New York Yankees
2000New York Yankees4-1New York Mets
1999New York Yankees4-0Atlanta Braves
1998New York Yankees4-0San Diego Padres
1997Florida Marlins4-3Cleveland Indians
1996New York Yankees4-2Atlanta Braves
1995Atlanta Braves4-2Cleveland Indians
1994no se jugó
1993Toronto Blue Jays4-2Philadelphia Phillies
1992Toronto Blue Jays4-2Atlanta Braves
1991Minnesota Twins4-3Atlanta Braves
1990Cincinnati Reds4-0Oakland Athletics
1989Oakland Athletics4-0San Francisco Giants
1988Los Angeles Dodgers4-1Oakland Athletics
1987Minnesota Twins4-3St. Louis Cardinals
1986New York Mets4-3Boston Red Sox
1985Kansas City Royals4-3St. Louis Cardinals
1984Detroit Tigers4-1San Diego Padres
1983Baltimore Orioles4-1Philadelphia Phillies
1982St. Louis Cardinals4-3Milwaukee Brewers
1981Los Angeles Dodgers4-2New York Yankees
1980Philadelphia Phillies4-2Kansas City Royals
1979Pittsburgh Pirates4-3Baltimore Orioles
1978New York Yankees4-2Los Angeles Dodgers
1977New York Yankees4-2Los Angeles Dodgers
1976Cincinnati Reds4-0New York Yankees
1975Cincinnati Reds4-3Boston Red Sox
1974Oakland Athletics4-1Los Angeles Dodgers
1973Oakland Athletics4-3New York Mets
1972Oakland Athletics4-3Cincinnati Reds
1971Pittsburgh Pirates4-3Baltimore Orioles
1970Baltimore Orioles4-1Cincinnati Reds
1969New York Mets4-1Baltimore Orioles
1968Detroit Tigers4-3St. Louis Cardinals
1967St. Louis Cardinals4-3Boston Red Sox
1966Baltimore Orioles4-0Los Angeles Dodgers
1965Los Angeles Dodgers4-3Minnesota Twins
1964St. Louis Cardinals4-3New York Yankees
1963Los Angeles Dodgers4-0New York Yankees
1962New York Yankees4-3San Francisco Giants
1961New York Yankees4-1Cincinnati Reds
1960Pittsburgh Pirates4-3New York Yankees
1959Los Angeles Dodgers4-2Chicago White Sox
1958New York Yankees4-3Milwaukee Braves
1957Milwaukee Braves4-3New York Yankees
1956New York Yankees4-3Brooklyn Dodgers
1955Brooklyn Dodgers4-3New York Yankees
1954New York Giants4-0Cleveland Indians
1953New York Yankees4-2Brooklyn Dodgers
1952New York Yankees4-3Brooklyn Dodgers
1951New York Yankees4-2New York Giants
1950New York Yankees4-0Philadelphia Phillies
1949New York Yankees4-1Brooklyn Dodgers
1948Cleveland Indians4-2Boston Braves
1947New York Yankees4-3Brooklyn Dodgers
1946St. Louis Cardinals4-3Boston Red Sox
1945Detroit Tigers4-3Chicago Cubs
1944St. Louis Cardinals4-2St. Louis Browns
1943New York Yankees4-1St. Louis Cardinals
1942St. Louis Cardinals4-1New York Yankees
1941New York Yankees4-1Brooklyn Dodgers
1940Cincinnati Reds4-3Detroit Tigers
1939New York Yankees4-0Cincinnati Reds
1938New York Yankees4-0Chicago Cubs
1937New York Yankees4-1New York Giants
1936New York Yankees4-2New York Giants
1935Detroit Tigers4-2Chicago Cubs
1934St. Louis Cardinals4-3Detroit Tigers
1933New York Giants4-1Washington Nationals
1932New York Yankees4-0Chicago Cubs
1931St. Louis Cardinals4-3Philadelphia Athletics
1930Philadelphia Athletics4-2St. Louis Cardinals
1929Philadelphia Athletics4-1Chicago Cubs
1928New York Yankees4-0St. Louis Cardinals
1927New York Yankees4-0Pittsburgh Pirates
1926St. Louis Cardinals4-3New York Yankees
1925Pittsburgh Pirates4-3Washington Nationals
1924Washington Nationals4-3New York Giants
1923New York Yankees4-2New York Giants
1922New York Giants4-0New York Yankees
1921New York Giants5-3New York Yankees
1920Cleveland Indians5-2Brooklyn Robins
1919Cincinnati Reds5-3Chicago White Sox
1918Boston Red Sox4-2Chicago Cubs
1917Chicago White Sox4-2New York Giants
1916Boston Red Sox4-1Brooklyn Robins
1915Boston Red Sox4-1Philadelphia Phillies
1914Boston Braves4-0Philadelphia Athletics
1913Philadelphia Athletics4-1New York Giants
1912Boston Red Sox4-3New York Giants
1911Philadelphia Athletics4-2New York Giants
1910Philadelphia Athletics4-1Chicago Cubs
1909Pittsburgh Pirates4-3Detroit Tigers
1908Chicago Cubs4-1Detroit Tigers
1907Chicago Cubs4-0Detroit Tigers
1906Chicago White Sox4-2Chicago Cubs
1905New York Giants4-1Philadelphia Athletics
1904no se jugó
1903Boston Americans5-3Pittsburgh Pirates

¿Cuántos campeonatos de Grandes Ligas tienen los Dodgers?

Los Dodgers hicieron historia al ser el primer equipo que logra el bicampeonato desde que los tres consecutivos de los Yankees de 1998 a 2000. Esos mismos Yankees, en 2001, además de los Phillies en 2008 y 2009 fueron los últimos que sí repitieron en la Serie Mundial, pero no lograron el bicampeonato.

Dodgers ahora están empatados como el quinto equipo más ganador del béisbol de las Grandes Ligas. El título actual es el noveno, tras ganar 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020 y 2024, empatando a los Red Sox y Athletics en campeonatos de Major League Baseball.

¿Cuántas veces han jugado los Milwaukee Brewers la Serie Mundial y cómo les fue?

El equipo de Milwaukee nació en 1969, como los Seattle Pilots. Al año siguiente se mudaron a Milwaukee y solo llegaron en 1982 a la Serie Mundial, cuando todavía formaban parte de la Liga Americana (pasaron a la Nacional en 1998, cuando nacieron los Rays y Diamondbacks).

Esa temporada, ganaban 3-2 ante los St. Louis Cardinals, pero cayeron en los últimos dos juegos en el viejo Busch Stadium para quedarse a la orilla.

¿Cuántas veces han jugado los Tampa Bay Rays la Serie Mundial y cómo les fue?

Tampa Bay es uno de los equipos nuevos de Grandes Ligas. Debutaron en 1998 y con el de 2026 será su tercer viaje a la Serie Mundial. Jugaron el Clásico de Otoño por primera vez en 2008, cuando tuvieron la ventaja de localía ante los Philadelphia Phillies, pero la perdieron de inmediato en el Juego 1. Ganaron el siguiente juego, pero perdieron los siguientes tres en Philadelphia.

En 2020, en la particular temporada de la pandemia que se jugó en territorio neutral, los Rays volvieron a la Serie Mundial, con un Randy Arozarena encendido en los Playoffs. Se enfrentaron a los Dodgers. La serie iba 2-2, pero perdieron 4-2 el quinto partido ante una gran salida de Clayton Kershaw y en el Juego 6, llegó la polémica decisión de relevar a Blake Snell, quien había permitido solo un hit. El relevo no hizo el trabajo y Los Angeles se coronó en seis partidos, ganando el Clásico de Otoño por primera vez desde 1988.

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