MLB: Todos los campeones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, año por año

Los Dodgers se quedaron a la orilla del tricampeonato, por lo que habrá un nuevo campeón del béisbol de las Grandes Ligas

Los Playoffs de la MLB arrancarán el martes 30 de septiembre | Reuters

El béisbol de las Grandes Ligas es la competencia deportiva más antigua de los Estados Unidos. En 1903 se disputó por primera vez la Serie Mundial y en 2026 tendremos la edición 122 del Clásico de Otoño, ya que en 1904 y 1994 no se disputó.

En 2026, tendremos una edición especial de la Serie Mundial, ya que será la primera vez que cualquiera de los dos representantes se habrá coronado campeón de Major League Baseball, por lo que recordamos la historia.

MLB 2026: ¿Cómo queda la Serie Mundial 2026 y quién es el favorito?

En 2026, la Serie Mundial la disputarán los equipos que tuvieron la mejor marca de la temporada regular en cada Liga. En la America, son los Tampa Bay Rays, quienes terminaron con marca de 98-64 y en los Playoffs vencieron por barrida a los Yankees y en seis juegos a los Cleveland Guardians para acceder por tercera vez al Clásico de Otoño.

Su rival será el mejor equipo de todo el béisbol, los Milwaukee Brewers, quienes lograron la marca de la franquicia con 100 victorias y 62 derrotas. En la Serie Divisional vencieron en cuatro juegos a los Padres de San Diego y barrieron a los Dodgers para volver a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

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Según los momios de Caliente.mx, el equipo favorito para coronarse es Milwaukee. El título de los Brewers paga -182, por +140 a que Rays gana la Serie Mundial pese a no tener la localía.

MLB: ¿Qué equipo ha ganado más Series Mundiales en la historia?

En las 121 ediciones anteriores del Clásico de Otoño, los equipos de la Liga Americana han dominado, con 68 títulos por 53 de la Liga Nacional, y de los 30 equipos que forman parte de las Ligas Mayores, el más ganador de todos son los New York Yankees.

Los Bombarderos del Bronx tienen 27 títulos de la Serie Mundial y uno de los pocos que han conseguido el tricampeonato que se le negó a los Dodgers, el cual consiguieron en tres ocasiones: cuatro seguidos entre 1936 y 1939, cinco entre 1949 y 1953, y tres entre 1998 y 2000. El tema con los Yankees es que están en medio de la segunda mayor sequía de su historia, y 2026 de nueva cuenta no terminó la mala racha, porque fueron barridos por los Rays en la Serie Divisional.

El segundo equipo más ganador de las Grandes Ligas son los St.Louis Cardinals, con 11 campeonatos. Los Boston Red Sox tienen 9 campeonatos, empatando a los Athletics y Dodgers en el tercer lugar.

New York Yankees | 27 títulos St. Louis Cardinals | 11 Athletics | 9 Los Angeles Dodgers | 9 Boston Red Sox | 9 San Francisco Giants | 8 Cincinnati Reds | 5 Pittsburgh Pirates | 5 Detroit Tigers | 4 Atlanta Braves | 4 Chicago Cubs | 3 Baltimore Orioles | 3 Chicago White Sox | 3 Minnesota Twins | 3 Philadelphia Phillies | 2 Cleveland Guardians | 2 New York Mets | 2 Kansas City Royals | 2 Miami Marlins | 2 Toronto Blue Jays | 2 Houston Astros | 2 Los Angeles Angels of Anaheim | 1 Texas Rangers | 1 Arizona Diamondbacks | 1 Washington Nationals | 1

¿Qué equipos nunca han ganado la Serie Mundial?

Brewers y Rays será la primera Serie Mundial desde 1980 (Phililes vs Royals) en la que ninguno de los equipos se ha proclamado campeón de Major League Baseball, buscando salir de la lista de equipos que nunca han sido campeones de MLB:

San Diego Padres : 2 derrotas en la Serie Mundial (1984 1-4 vs Tiges, 1998 0-4 vs Yankees)

: 2 derrotas en la Serie Mundial (1984 1-4 vs Tiges, 1998 0-4 vs Yankees) Tampa Bay Rays : 2 derrotas en la Serie Mundial (2008 1-4 vs Phillies, 2020 2-4 vs Dodgers)

: 2 derrotas en la Serie Mundial (2008 1-4 vs Phillies, 2020 2-4 vs Dodgers) Milwaukee Brewers : 1 derrota en la Serie Mundial (1982 3-4 vs Cardinals)

: 1 derrota en la Serie Mundial (1982 3-4 vs Cardinals) Colorado Rockies : 1 derrota en la Serie Mundial (2007 0-4 vs Red Sox)

: 1 derrota en la Serie Mundial (2007 0-4 vs Red Sox) Seattle Mariners: nunca han llegado a la Serie Mundial

El último equipo que salió de este listado fueron los Washington Nationals, quienes no se habían coronado ni en la capital ni en su etapa como los Montreal Expos, pero vencieron en siete partidos a los Astros en 2019 para conseguir su primer título.

Resultado de todas las ediciones de la Serie Mundial

La Serie Mundial de las Grandes Ligas se jugó por primera vez en 1903. Hay 121 campeones, porque en 1904 y 1994 no se disputó el Clásico de Otoño.

Año Campeón Resultado serie Subcampeón 2025 Los Angeles Dodgers 4-3 Toronto Blue Jays 2024 Los Angeles Dodgers 4-1 New York Yankees 2023 Texas Rangers 4-1 Arizona Diamondbacks 2022 Houston Astros 4-2 Philadelphia Phillies 2021 Atlanta Braves 4-2 Houston Astros 2020 Los Angeles Dodgers 4-2 Tampa Bay Rays 2019 Washington Nationals 4-3 Houston Astros 2018 Boston Red Sox 4-1 Los Angeles Dodgers 2017 Houston Astros 4-3 Los Angeles Dodgers 2016 Chicago Cubs 4-3 Cleveland Indians 2015 Kansas City Royals 4-1 New York Mets 2014 San Francisco Giants 4-3 Kansas City Royals 2013 Boston Red Sox 4-2 St. Louis Cardinals 2012 San Francisco Giants 4-0 Detroit Tigers 2011 St. Louis Cardinals 4-3 Texas Rangers 2010 San Francisco Giants 4-1 Texas Rangers 2009 New York Yankees 4-2 Philadelphia Phillies 2008 Philadelphia Phillies 4-1 Tampa Bay Rays 2007 Boston Red Sox 4-0 Colorado Rockies 2006 St. Louis Cardinals 4-1 Detroit Tigers 2005 Chicago White Sox 4-0 Houston Astros 2004 Boston Red Sox 4-0 St. Louis Cardinals 2003 Florida Marlins 4-2 New York Yankees 2002 Anaheim Angels 4-3 San Francisco Giants 2001 Arizona Diamondbacks 4-3 New York Yankees 2000 New York Yankees 4-1 New York Mets 1999 New York Yankees 4-0 Atlanta Braves 1998 New York Yankees 4-0 San Diego Padres 1997 Florida Marlins 4-3 Cleveland Indians 1996 New York Yankees 4-2 Atlanta Braves 1995 Atlanta Braves 4-2 Cleveland Indians 1994 no se jugó 1993 Toronto Blue Jays 4-2 Philadelphia Phillies 1992 Toronto Blue Jays 4-2 Atlanta Braves 1991 Minnesota Twins 4-3 Atlanta Braves 1990 Cincinnati Reds 4-0 Oakland Athletics 1989 Oakland Athletics 4-0 San Francisco Giants 1988 Los Angeles Dodgers 4-1 Oakland Athletics 1987 Minnesota Twins 4-3 St. Louis Cardinals 1986 New York Mets 4-3 Boston Red Sox 1985 Kansas City Royals 4-3 St. Louis Cardinals 1984 Detroit Tigers 4-1 San Diego Padres 1983 Baltimore Orioles 4-1 Philadelphia Phillies 1982 St. Louis Cardinals 4-3 Milwaukee Brewers 1981 Los Angeles Dodgers 4-2 New York Yankees 1980 Philadelphia Phillies 4-2 Kansas City Royals 1979 Pittsburgh Pirates 4-3 Baltimore Orioles 1978 New York Yankees 4-2 Los Angeles Dodgers 1977 New York Yankees 4-2 Los Angeles Dodgers 1976 Cincinnati Reds 4-0 New York Yankees 1975 Cincinnati Reds 4-3 Boston Red Sox 1974 Oakland Athletics 4-1 Los Angeles Dodgers 1973 Oakland Athletics 4-3 New York Mets 1972 Oakland Athletics 4-3 Cincinnati Reds 1971 Pittsburgh Pirates 4-3 Baltimore Orioles 1970 Baltimore Orioles 4-1 Cincinnati Reds 1969 New York Mets 4-1 Baltimore Orioles 1968 Detroit Tigers 4-3 St. Louis Cardinals 1967 St. Louis Cardinals 4-3 Boston Red Sox 1966 Baltimore Orioles 4-0 Los Angeles Dodgers 1965 Los Angeles Dodgers 4-3 Minnesota Twins 1964 St. Louis Cardinals 4-3 New York Yankees 1963 Los Angeles Dodgers 4-0 New York Yankees 1962 New York Yankees 4-3 San Francisco Giants 1961 New York Yankees 4-1 Cincinnati Reds 1960 Pittsburgh Pirates 4-3 New York Yankees 1959 Los Angeles Dodgers 4-2 Chicago White Sox 1958 New York Yankees 4-3 Milwaukee Braves 1957 Milwaukee Braves 4-3 New York Yankees 1956 New York Yankees 4-3 Brooklyn Dodgers 1955 Brooklyn Dodgers 4-3 New York Yankees 1954 New York Giants 4-0 Cleveland Indians 1953 New York Yankees 4-2 Brooklyn Dodgers 1952 New York Yankees 4-3 Brooklyn Dodgers 1951 New York Yankees 4-2 New York Giants 1950 New York Yankees 4-0 Philadelphia Phillies 1949 New York Yankees 4-1 Brooklyn Dodgers 1948 Cleveland Indians 4-2 Boston Braves 1947 New York Yankees 4-3 Brooklyn Dodgers 1946 St. Louis Cardinals 4-3 Boston Red Sox 1945 Detroit Tigers 4-3 Chicago Cubs 1944 St. Louis Cardinals 4-2 St. Louis Browns 1943 New York Yankees 4-1 St. Louis Cardinals 1942 St. Louis Cardinals 4-1 New York Yankees 1941 New York Yankees 4-1 Brooklyn Dodgers 1940 Cincinnati Reds 4-3 Detroit Tigers 1939 New York Yankees 4-0 Cincinnati Reds 1938 New York Yankees 4-0 Chicago Cubs 1937 New York Yankees 4-1 New York Giants 1936 New York Yankees 4-2 New York Giants 1935 Detroit Tigers 4-2 Chicago Cubs 1934 St. Louis Cardinals 4-3 Detroit Tigers 1933 New York Giants 4-1 Washington Nationals 1932 New York Yankees 4-0 Chicago Cubs 1931 St. Louis Cardinals 4-3 Philadelphia Athletics 1930 Philadelphia Athletics 4-2 St. Louis Cardinals 1929 Philadelphia Athletics 4-1 Chicago Cubs 1928 New York Yankees 4-0 St. Louis Cardinals 1927 New York Yankees 4-0 Pittsburgh Pirates 1926 St. Louis Cardinals 4-3 New York Yankees 1925 Pittsburgh Pirates 4-3 Washington Nationals 1924 Washington Nationals 4-3 New York Giants 1923 New York Yankees 4-2 New York Giants 1922 New York Giants 4-0 New York Yankees 1921 New York Giants 5-3 New York Yankees 1920 Cleveland Indians 5-2 Brooklyn Robins 1919 Cincinnati Reds 5-3 Chicago White Sox 1918 Boston Red Sox 4-2 Chicago Cubs 1917 Chicago White Sox 4-2 New York Giants 1916 Boston Red Sox 4-1 Brooklyn Robins 1915 Boston Red Sox 4-1 Philadelphia Phillies 1914 Boston Braves 4-0 Philadelphia Athletics 1913 Philadelphia Athletics 4-1 New York Giants 1912 Boston Red Sox 4-3 New York Giants 1911 Philadelphia Athletics 4-2 New York Giants 1910 Philadelphia Athletics 4-1 Chicago Cubs 1909 Pittsburgh Pirates 4-3 Detroit Tigers 1908 Chicago Cubs 4-1 Detroit Tigers 1907 Chicago Cubs 4-0 Detroit Tigers 1906 Chicago White Sox 4-2 Chicago Cubs 1905 New York Giants 4-1 Philadelphia Athletics 1904 no se jugó 1903 Boston Americans 5-3 Pittsburgh Pirates

¿Cuántos campeonatos de Grandes Ligas tienen los Dodgers?

Los Dodgers hicieron historia al ser el primer equipo que logra el bicampeonato desde que los tres consecutivos de los Yankees de 1998 a 2000. Esos mismos Yankees, en 2001, además de los Phillies en 2008 y 2009 fueron los últimos que sí repitieron en la Serie Mundial, pero no lograron el bicampeonato.

Dodgers ahora están empatados como el quinto equipo más ganador del béisbol de las Grandes Ligas. El título actual es el noveno, tras ganar 1955, 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020 y 2024, empatando a los Red Sox y Athletics en campeonatos de Major League Baseball.

¿Cuántas veces han jugado los Milwaukee Brewers la Serie Mundial y cómo les fue?

El equipo de Milwaukee nació en 1969, como los Seattle Pilots. Al año siguiente se mudaron a Milwaukee y solo llegaron en 1982 a la Serie Mundial, cuando todavía formaban parte de la Liga Americana (pasaron a la Nacional en 1998, cuando nacieron los Rays y Diamondbacks).

Esa temporada, ganaban 3-2 ante los St. Louis Cardinals, pero cayeron en los últimos dos juegos en el viejo Busch Stadium para quedarse a la orilla.

¿Cuántas veces han jugado los Tampa Bay Rays la Serie Mundial y cómo les fue?

Tampa Bay es uno de los equipos nuevos de Grandes Ligas. Debutaron en 1998 y con el de 2026 será su tercer viaje a la Serie Mundial. Jugaron el Clásico de Otoño por primera vez en 2008, cuando tuvieron la ventaja de localía ante los Philadelphia Phillies, pero la perdieron de inmediato en el Juego 1. Ganaron el siguiente juego, pero perdieron los siguientes tres en Philadelphia.

En 2020, en la particular temporada de la pandemia que se jugó en territorio neutral, los Rays volvieron a la Serie Mundial, con un Randy Arozarena encendido en los Playoffs. Se enfrentaron a los Dodgers. La serie iba 2-2, pero perdieron 4-2 el quinto partido ante una gran salida de Clayton Kershaw y en el Juego 6, llegó la polémica decisión de relevar a Blake Snell, quien había permitido solo un hit. El relevo no hizo el trabajo y Los Angeles se coronó en seis partidos, ganando el Clásico de Otoño por primera vez desde 1988.