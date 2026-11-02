Guante de Oro MLB 2026: latinos brillan y campeones de la Serie Mundial reciben reconocimiento

La MLB anunció a los ganadores del Guante de Oro 2026, con protagonismo latino y reconocimientos para jugadores de Milwaukee, campeones de la Serie Mundial

Chourio, campeón y guante de oro en el LF | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La temporada 2026 de las Grandes Ligas continúa con la entrega de reconocimientos individuales. MLB dio a conocer a los 20 ganadores del Guante de Oro 2026, premio que distingue a los mejores jugadores defensivos de la Liga Americana y la Liga Nacional, con una presencia importante de peloteros latinoamericanos y caribeños.

Venezuela, República Dominicana y Honduras tuvieron representantes entre los galardonados, mientras que Boston Red Sox y Arizona Diamondbacks encabezaron la lista de organizaciones premiadas, con tres jugadores cada una. La selección también incluyó a integrantes de Milwaukee Brewers, campeones de la Serie Mundial 2026.

El anuncio se realizó este domingo 1 de noviembre como parte de los premios que reconocen el rendimiento de la temporada regular. Christian Walker y Matt Olson destacaron al conseguir su cuarto Guante de Oro, mientras que nueve peloteros recibieron la distinción por primera vez en sus carreras.

¿Qué jugadores latinoamericanos ganaron el Guante de Oro MLB 2026?

La representación venezolana tuvo entre sus protagonistas a Wilyer Abreu, de los Red Soz, quien consiguió su tercer Guante de Oro consecutivo como jardinero derecho. El pelotero encabezó las Grandes Ligas con 28 carreras salvadas a la defensiva, además de registrar 13 asistencias desde los jardines. Su compatriota Gabriel Moreno, receptor de Arizona, obtuvo su segundo reconocimiento después del conquistado en 2023.

Otro venezolano que figuró entre los ganadores fue Jackson Chourio, jardinero izquierdo de los Brewers, quien consiguió su primer Guante de Oro a los 22 años. El pelotero encabezó a los jardineros izquierdos de la Liga Nacional con 13 carreras salvadas a la defensiva, resultado que le permitió sumar otro reconocimiento a una temporada que terminó con el campeonato de las Grandes Ligas.

República Dominicana también tuvo presencia con Geraldo Perdomo y Ezequiel Duran. El campocorto de Arizona consiguió su primer premio después de registrar 16 outs por encima del promedio, mientras que el jugador de Texas fue reconocido en la categoría de utility. Ambos aparecieron por primera vez entre los ganadores del Guante de Oro.

La lista se completó con Mauricio Dubón, de Honduras, quien consiguió su tercer Guante de Oro y el primero como jugador de Atlanta Braves, después de sus reconocimientos de 2023 y 2025 con Houston. También destacó Ceddanne Rafaela, nacido en Curazao, quien repitió como ganador en el jardín central de Boston y llegó a dos premios consecutivos.

Los campeones de la Serie Mundial 2026 que también ganaron el Guante de Oro

Milwaukee, campeones de la Serie Mundial 2026 tras vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay, también tuvieron presencia entre los premiados. Además de Jackson Chourio, Brice Turang consiguió su segundo Guante de Oro como segunda base, después de registrar 23 carreras salvadas a la defensiva. Ambos sumaron un reconocimiento individual días después de conquistar el primer título de la franquicia, el pasado 28 de octubre.

La temporada tuvo un significado adicional para Chourio. El venezolano conquistó el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con su selección y posteriormente ganó la Serie Mundial con Milwaukee, una combinación que también consiguieron sus compatriotas William Contreras y Antonio Senzatela. Ahora, el jardinero añadió su primer Guante de Oro a sus reconocimientos del año.

Por otra parte, Arizona igualó su récord de tres Guantes de Oro en una temporada, con Gabriel Moreno, Geraldo Perdomo y Corbin Carroll. Boston alcanzó la misma cifra gracias a Wilyer Abreu, Ceddanne Rafaela y Caleb Durbin. Entre los reconocimientos individuales también destacó Nolan McLean, de los Mets, quien se convirtió en el primer lanzador novato en conquistar este premio.

Lista completa de ganadores del Guante de Oro MLB 2026

Liga Americana

Lanzador: Tanner Bibee — Cleveland Guardians.

Tanner Bibee — Cleveland Guardians. Receptor: Dillon Dingler — Detroit Tigers.

Dillon Dingler — Detroit Tigers. Primera base: Christian Walker — Houston Astros.

Christian Walker — Houston Astros. Segunda base: Cole Young — Seattle Mariners.

Cole Young — Seattle Mariners. Tercera base: Caleb Durbin — Boston Red Sox.

Caleb Durbin — Boston Red Sox. Campocorto: Taylor Walls — Tampa Bay Rays.

Taylor Walls — Tampa Bay Rays. Jardinero izquierdo: Cody Bellinger — New York Yankees.

Cody Bellinger — New York Yankees. Jardinero central: Ceddanne Rafaela — Boston Red Sox.

Ceddanne Rafaela — Boston Red Sox. Jardinero derecho: Wilyer Abreu — Boston Red Sox.

Wilyer Abreu — Boston Red Sox. Utility: Ezequiel Duran — Texas Rangers.

Here are the 2026 @RawlingsSports AL Gold Glove Award winners! https://t.co/1J8YscozES — MLB (@MLB) November 2, 2026

Liga Nacional

Lanzador: Nolan McLean — New York Mets.

Nolan McLean — New York Mets. Receptor: Gabriel Moreno — Arizona Diamondbacks.

Gabriel Moreno — Arizona Diamondbacks. Primera base: Matt Olson — Atlanta Braves.

Matt Olson — Atlanta Braves. Segunda base: Brice Turang — Milwaukee Brewers.

Brice Turang — Milwaukee Brewers. Tercera base: Alex Bregman — Chicago Cubs.

Alex Bregman — Chicago Cubs. Campocorto: Geraldo Perdomo — Arizona Diamondbacks.

Geraldo Perdomo — Arizona Diamondbacks. Jardinero izquierdo: Jackson Chourio — Milwaukee Brewers.

Jackson Chourio — Milwaukee Brewers. Jardinero central: Pete Crow-Armstrong — Chicago Cubs.

Pete Crow-Armstrong — Chicago Cubs. Jardinero derecho: Corbin Carroll — Arizona Diamondbacks.

Corbin Carroll — Arizona Diamondbacks. Utility: Mauricio Dubón — Atlanta Braves.

Presenting your 2026 @RawlingsSports NL Gold Glove Award winners! https://t.co/HVOqBSZ7Ga — MLB (@MLB) November 2, 2026

Los ganadores fueron elegidos mediante un sistema que combina el 75% de los votos de dirigentes y entrenadores de MLB con el 25% correspondiente al Índice Defensivo de SABR. Tras la entrega del Guante de Oro, los peloteros reconocidos podrán competir por el Guante de Platino 2026, cuyos ganadores se darán a conocer el viernes 6 de noviembre en Nueva York.